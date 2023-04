Il castello invisibile: nuovo trailer internazionale del film anime “Lonely Castle in the Mirror”

Dopo il debutto in Giappone a dicembre 2022, la tappa al Rotterdam Film Festival, per l’estate 2023 approderà nei cinema americani con GKids Lonely Castle in the Mirror, lungometraggio anime diretto da Keiichi Hara (Un estate con Coo). “Lonely Castle in the Mirror” è un dramma sincero sui dolori della crescita e sui legami improbabili che possono unire le persone. Sette adolescenti si svegliano e scoprono che gli specchi della loro camera da letto brillano. Vengono strappati dalle loro vite solitarie e portati in un meraviglioso castello. In questo nuovo santuario, sono di fronte a una serie di indizi che conducono a una stanza nascosta dove a uno di loro verrà esaudito un desiderio. Ma c’è un problema: se non lasciano il castello entro le 5, verranno puniti.

Lonely Castle in the Mirror – Trama e cast

La trama ufficiale: La timida adolescente emarginata di Tokyo Kokoro (doppiata in originale da Ami Tôma) ha evitato la scuola per settimane quando scopre un portale nello specchio della sua camera da letto. Raggiunge e si ritrova trasportata in un castello incantato dove viene raggiunta da altri sei studenti. Quando una ragazza con la maschera da lupo spiega di essere stata invitata a fare un gioco, i ragazzi devono lavorare insieme per scoprire il misterioso legame che li unisce. Tuttavia, chiunque infranga le regole verrà divorato da un lupo.

Il cast di voci originali include Kumiko Asô (madre di Kokoro), Shingo Fujimori (Sensei Ita), Rihito Itagaki (Subaru), Yûki Kaji (Ureshino), Sakura Kiryu (Aki), Takumi Kitamura (Rion), Aoi Miyazaki (Sensei Kitajima), Minami Takayama (Masamune), Karen Takizawa (Infermiera della scuola), Anji Ikehata, Karen Miyama, Akiko Yajima, Naho Yokomizo e Ayaka Yoshimura.

Lonely Castle in the Mirror – Trailer e video

Nuovo trailer internazionale pubblicato il 18 aprile 2023

Curiosità sul film

Keiichi Hara ha diretto anche gli anime Miss Hokusai – Mirto crespo, Colorful e The Wonderland.

Keiichi Hara dirige il film con Takakazu Nagatomo (unit director) da una sceneggiatura di Miho Maruo, basata sul romanzo bestseller di Mizuki Tsujimura.

Il romanzo è stato pubblicato da Poplar Publishing in Giappone nel maggio 2017 e la sua tiratura totale ha superato 1,2 milioni di copie.

L’adattamento manga del romanzo illustrato da Tomo Taketomi è stato serializzato su Ultra Jump di Shueisha da giugno 2019 a febbraio 2022.

Il romanzo originale e l’adattamento a fumetti

Mizuki Tsujimura (29 febbraio 1980) è una scrittrice giapponese specializzata in romanzi mistery. Scrive sia per adulti che per bambini. Scrive romanzi mistery da quando era una studentessa delle superiori, ha frequentato l’Università di Chiba e ha debuttato con il suo romanzo “A School Frozen In Time” nel 2004. Tsujimura è la vincitrice del Japan Booksellers’ Award 2018 per il suo romanzo “Lonely Castle in the Mirror.” Dopo essere stata selezionata più volte per il Naoki Prize, lo ha finalmente vinto nel 2012 per “Kagi no nai Yume wo Miru”. E’ una grande fan di Doraemon e ha scritto la sceneggiatura del film Doraemon – Il film: Nobita e le cronache dell’esplorazione della Luna nonché il romanzo omonimo.

La sinossi ufficiale del romanzo: A tredici anni Kokoro trascorre le giornate nella sua stanza, affidando al brusio della televisione il compito di attutire i pensieri e i rumori della vita di fuori. Da quando le cose a scuola si sono fatte troppo difficili, e cosi che ha deciso di rispondere al disagio e al dolore. Scomparendo. Fino al giorno in cui una luce improvvisa dentro lo specchio la rapisce per trascinarla altrove: in un castello abitato da una strana Bambina e da sei ragazzi che come lei hanno smarrito qualcosa. L’innocenza dei sogni. Le istruzioni per vivere. Il coraggio che serve per accettare se stessi. Solo raccogliendo la sfida che la Bambina dalla faccia di lupo propone loro, Kokoro e gli altri potranno scoprire che cosa li ha portati fin lì. E ritrovare ognuno a suo modo la strada del mondo.

Il romanzo de “Il castello invisibile” è disponibile su Amazon.

La sinossi del fumetto: Kokoro Anzai è una ragazzina di prima media che non trova il suo posto nel mondo e si è rinchiusa in se stessa, smettendo di andare a scuola. Un giorno, lo specchio della sua cameretta si mette a brillare all’improvviso. Oltre lo specchio c’è un mondo fantastico, dove Kokoro e altre sei persone come lei vengono accolte da un misterioso “lupo”… Adattamento a fumetti del romanzo campione d’incassi in Giappone, direttamente dalle pagine di Ultra Jump.

La versione a fumetti de “Il castello invisibile” è disponibile su Amazon.

Lonely Castle in the Mirror – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Harumi Fuuki (Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna,The Deer King – Il re dei cervi). Fuuki e il regista Keiichi Hara hanno collaborato anche per Miss Hokusai – Mirto crespo e The Wonderland.

Il trailer include il brano "Merry-Go-Round" interpretato dal cantautore Yuuri.

Lonely Castle in the Mirror – Foto e poster