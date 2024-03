Los Colonos: trailer italiano del film di Felipe Gálvez (al cinema dal 7 marzo)

Dal 7 marzo nei cinema con Lucky Red e dal 29 marzo in streaming su MUBI Los Colonos (The Settlers), l’epopea di frontiera del regista cileno Felipe Gálvez.

Dal 7 marzo nei cinema con Lucky Red e dal 29 marzo in streaming su MUBI Los Colonos (The Settlers) di Felipe Gálvez. Sceneggiatore e regista esordiente, Gálvez si afferma come nuova voce rivelatrice con un’incisiva rivisitazione del genere western. Coniugando precisione storica con uno stile visivo vivido, il vincitore del Premio FIPRESCI Un Certain Regard di Cannes crea una visione immersiva e coinvolgente, che colpisce per il contenuto e per la forma.

Los Colonos – Trama e cast

All’inizio del XX secolo, tre uomini a cavallo si imbarcano in una spedizione attraverso l’arcipelago della Terra del Fuoco per volere di un ricco proprietario terriero, incaricati di mettere in sicurezza la sua vasta proprietà statale. Ad accompagnare lo spericolato tenente britannico e il mercenario americano c’è il meticcio Segundo, che si renderà conto, tra le crescenti tensioni all’interno del gruppo, che la loro vera missione è quella di “eliminare” la popolazione indigena. Ambientato in uno splendido paesaggio montano, Los Colonos è una resa dei conti con il mito nazionalista e con la violenza che ne deriva. Pittorica e penetrante, questa epopea della frontiera rivolge un occhio audace al passato, osando reimmaginare la rappresentazione nel presente e verso il futuro.

Il cast: Sam Spruell, Mark Stanley, Alfredo Castro, Marcelo Alonso, Mariano Llinás, Camilo Arancibia, Benjamin Westfall, Luis Machín, Emily Orueta, Heinz K. Krattiger, Mishell Guaña, Adriana Stuven e Agustín Rittano.

Los Colonos – Il trailer italiano

Curiosità sul film

Felipe Gálvez dirige Los Colonos da una sua sceneggiatura scritta con Antonia Girardi e Mariano Llinás.

Il film è stato il candidato cileno agli Oscar 2024 come miglior film internazionale

Fotografia di Yves Cape / Scenografie di Claudio Ramírez Castelli / Montaggio di Oscar Figueroa Jara & Michel Franco / Suono di Javier Umpiérrez / Costumi di Gabriela Fernández.

Fotografia di Yves Cape / Scenografie di Claudio Ramírez Castelli / Montaggio di Oscar Figueroa Jara & Michel Franco / Suono di Javier Umpiérrez / Costumi di Gabriela Fernández. Il film è una produzione Quijote Films, Rai Cine, Quiddity Films, Volos Films Co, Cinema Inutile. Produttori: Giancarlo Nasi, Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Matías Roveda, Emily Morgan, Thierry Lenouvel, Stefano Centini.

Felipe Gálvez – Note biografiche

Felipe Gálvez Haberle (Santiago del Cile, 1983) si è laureato all’Universidad del Cine a Buenos Aires, Nel 2009 ha diretto il cortometraggio Silencio en la sala, premiato con il BAFICI Best Short Film Award al Buenos Aires International Festival of Independent Cinema mentre nel 2011 ha realizzato un altro corto, Yo de aquí te estoy mirando, che è stato presentato a Rotterdam. Nel 2018 ha girato il suo terzo cortometraggio, Rapaz, proiettato alla Semaine de la Critique di Cannes. Nel 2023 realizza il suo primo lungometraggio, “Los Colonos”, selezionato al Certain Regard di Cannes.

FILMOGRAFIA

Silencio en la sala (cm, 2009), Yo de aquí te estoy mirando (cm, 2011), Rapaz (cm, 2018), Los Colonos (2023).

Note di regia

Gli eventi narrati nel film non rientrano nella storia ufficiale del Cile, né sono inclusi in qualsivoglia programma scolastico. Non avevo mai sentito parlare del genocidio del popolo Selk’nam, chiamato dai bianchi del nostro paese Ona, fino a quando quindici anni fa ho letto l’articolo che menzionava questa verità nascosta. A scuola apprendiamo la storia del Cile fino al 1973, non si fa menzione della dittatura militare che ne seguì. Ancora oggi non esiste una versione ufficiale della storia del regime autoritario. Raccontare quella storia è dunque un obiettivo degno di essere perseguito? E, cosa ancora più importante, come si può raccontarlo? Queste domande mi hanno condotto a riflettere sugli eventi precedenti, all’inizio del XX secolo, che furono parimenti trascurati. Che cosa accade a un Paese quando un’intera pagina della sua storia viene cancellata? [Felipe Gálvez]

Los Colonos – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Harry Allouche (Nelle tue mani).

(Nelle tue mani). La colonna sonora include i brani: All the Pretty Horses (Hush-a-bye) Arrangiato da Harry Allouche, Interpretato da Adriana Stuven & Kinga Csapo (Piano Harry Hallouche) / All the Pretty Horses (Hush-a-bye) interpretato da Quilapayún & Víctor Jara / Leave Her, Johnny interpretata da Mark Stanley.