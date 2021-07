Venezia 2021, Lovely Boy: trailer del film Sky Original con Andrea Carpenzano

Lovely Boy, il nuovo film di Francesco Lettieri con protagonista Andrea Carpenzano (Il campione, Guida romantica a posti perduti), verrà presentato Fuori Concorso alle Giornate degli Autori della 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

“Lovely Boy” è il secondo film di Francesco Lettieri dopo il dramma Ultras e riporta il regista nel suo ambiente naturale, la musica, raccontando la storia di Niccolò, una star della scena trap romana in vertiginosa ascesa e altrettanto vertiginosa caduta.

La trama ufficiale: Nic, in arte Lovely Boy, è l’astro nascente della scena musicale romana. Tatuaggi e talento puro, Nic forma insieme all’amico Borneo la XXG, un duo lanciato verso il successo. Risucchiato in una spirale di autodistruzione, Nic è perso e trascinato dagli eventi, che lo porteranno fino a un punto di rottura: potrà fare i conti con se stesso solo lontano da tutto quel rumore. In una comunità di recupero sulle Dolomiti che ora accoglie persone che come lui sono cadute nel baratro della droga, tenterà faticosamente di ritrovarsi condividendo quella grande solitudine che si porta dentro.