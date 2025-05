Luca Argentero: età, quando torna Doc, moglie e figli, lauree, dove vive. Tutto sull’attore

Luca Argentero è tra gli attori più talentuosi del panorama tv e cinematografico italiano. Vanta partecipazioni a film di successo e ha lavorato con registi e colleghi di spessore, che hanno messo in evidenza la sua bravura davanti alla telecamera. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo dopo aver partecipato a Il Grande Fratello. Un’esperienza che gli ha aperto le porte della recitazione e che gli ha permesso di affermarsi come artista versatile e completo.

Entrare nella casa più spiata d’Italia per lui era solo una pausa dall’università, e non si aspettava tutto quello che gli è accaduto. Oggi non parla spesso del realty, e non è mai stato ospite della format, ma non ha mai rinnegato l’esperienza fatta. Bellissimo e talentuoso Argentero è considerato anche un sex symbol e ha un vasto numero di fans che lo seguono soprattutto sui social. Tra le fiction di maggiore successo, record di ascolti, di cui è protagonista c’è sicuramente Doc-nelle tue mani, serie che si è affermata a livello internazionale.

Nato a Moncalieri in provincia di Torino il 12 Aprile 1978, Argentero ha studiato al Collegio san Giuseppe e in seguito ha lavorato come barman e in alcuni locali della città. Dopo il diploma si è iscritto a Economia e Commercio, percorso di studi che ha terminato nel 2004. L’anno prima ha partecipato a Il Grande Fratello e ha così avviato la sua carriera in tv. Ha preso parte a fiction di successo come I Carabinieri, e ha lavorato con Francesca Comencini in A casa nostra, è stato poi protagonista del film Solo un padre, e Ferzan Ozpetek gli ha dato una parte in Saturno Contro, ruolo che gli ha fatto avere una nomination a i David di Donatello. Per diverse edizioni è stato anche giudice del serale di Amici.

Luca Argentero vita privata: ex, moglie e figli

L’attore è sposato con l’attrice Cristina Marino: i due si sono conosciuti nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi. Oggi sono marito e moglie e hanno due figli: Nina Speranza, nata nel 2020 e Noè Roberto, 2023. La coppia è convolata a nozze nel 2021 a Città della Pieve, località a loro famigliare dove oggi vivono. Hanno una splendida casa circondata dal verde dove l’attore ama godersi la sua quotidianità lontano da ogni possibile stress e si gode il suo orto.

Prima di Cristina, Argentero è stato legato a l’attrice e doppiatrice Myriam Catania. Si sono conosciuti nel 2004, hanno avuto un lungo fidanzamento culminato con le nozze nel 2009. I due hanno vissuto momenti felici, ma anche tragici e si sono sempre mostrati molto innamorati. Poi nel 2016, dopo i primo gossip su una presunta crisi, hanno annunciato la separazione. Attualmente hanno mantenuto un rapporto civile anche se fra loro i contatti sono limitati. Anche la Catania è diventata mamma e ha un nuovo compagno.

Doc-nelle tue mani 4, quando torno in video

Le prime informazioni sulla messa in onda di Doc-nelle tue mani 4 sono state condivise qualche settimana fa, anche se non in forma ufficiale. La serie, campione di ascolti, è prossima a tornare in video con diverse novità. I primi dettagli della trama prevedono che Andrea Fanti decide di lasciare il ruolo di primario e tornare ad essere un medico semplice ed è intenzionato a prendersi un’aspettativa per stare vicino ad Agnese che è malata.

Giulia è determinata a trasferirsi per fare carriera e allontanarsi da Doc. Viste le dimissioni di Fanti a Giulia viene offerto il ruolo di primario: resterà nel noto ospedale a cui è particolarmente legata? Per ora non ci sono altri spoiler. Il set della serie è attualmente in corso e con molta probabilità dovrebbe tornare in onda nella prima metà del 2026, anche se i palinsesti Rai ancora non sono stati definiti.