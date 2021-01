L’ultimo Yakuza – First Love: trailer italiano del film di Takashi Miike

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di L’ultimo Yakuza – First Love (Hatsukoi), il nuovo film dell’acclamato regista giapponese Takashi Miike i cui crediti includono Audition, Ichi the Killer, Yattaman – Il film e 13 Assassini.

“L’ultimo Yakuza – First Love” che miscela diversi generi, tra cui noir e come esplicita il titolo italiano i film sulla yakuza, racconta la storia di un giovane pugile e di una ragazza squillo che si innamorano appassionatamente mentre vengono innocentemente coinvolti in un piano di traffico di stupefacenti nel corso di una notte a Tokyo.

La trama ufficiale:

Tokyo, all’apparenza una notte qualunque. Leo è un pugile pieno di sé che, finito k.o. nell’incontro appena disputato, vede una fanciulla nei guai inseguita da un tipo poco raccomandabile. Il giovane stende il malvivente con un solo pugno ma non sa che la ragazza, Monica, è una giovane squillo immischiata in un giro di droga. Né tantomeno che i loro destini si intrecceranno con quelli di poliziotti corrotti, della Yakuza e della Triade cinese. Boxe, inseguimenti, sparatorie e colpi di spada: una notte così sarà difficile da dimenticare.

“L’ultimo Yakuza – First Love” è interpretato da Masataka Kubota (13 assassini), Shôta Sometani (Tokyo Tribe), Nao Ohmori (Ichi the Killer), Becky, Bengal, Masayuki Deai, Mami Fujioka, Sakurako Konishi, Takahiro Miura, Jun Murakami, Sansei Shiomi, Shôta Sometani, Ken’ichi Takitô, Nazeeh Tarsha, Chun-hao Tuan e Seiyô Uchino.



Per quanto riguarda il team che ha supportato Takashi Miike dietro le quinte ci sono frequenti collaboratori del regista: lo sceneggiatore Masaru Nakamura (Bird People in China, Sukiyaki Western Django), il compositore Koji Endo (13 assassini, Hara-Kiri: Death of a Samurai) e il direttore della fotografia Nobuyasu Kita (13 assassini, Hara-Kiri: Death of a Samurai, L’immortale).

“L’ultimo Yakuza – First Love” arriva in Digital edition dal 3 marzo e in DVD e Blu-ray dal 24 marzo.

