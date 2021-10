L’uomo che vendette la sua pelle: trailer italiano e tutte le anticipazioni

Il 7 ottobre Wanted Cinema porta nelle sale italiane L’uomo che vendette la sua pelle, il dramma indipendente della regista tunisina Kaouther Ben Hania. Il film vede protagonista Yahya Mahayni nei panni di Sam Ali, un rifugiato siriano che accetta di farsi tatuare un visto europeo sulla schiena. Con il suo stesso corpo trasformato in un’opera d’arte vivente, presto Ali si renderà conto di aver venduto più della sua pelle.

Il film è descritto come “un incontro tra due mondi, è un film sull’arte e la creazione … [e] sull’uso degli esseri umani come merce – un patto faustiano tra privilegiati e dannati. È un film che ti sedurrà! È un mondo artistico meravigliosamente girato, controverso e satirico.”

La trama ufficiale: Per poter viaggiare in Europa e raggiungere l’amore della sua vita, un giovane siriano Yahya Mahayni accetta di farsi tatuare la schiena da uno degli artisti contemporanei più controversi del mondo. Ma trasformare il suo corpo in una straordinaria opera d’arte potrebbe significare tutt’altro che libertà.