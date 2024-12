Lupin the IIIrd The Movie: trailer sottotitolato del nuovo lungometraggio anime della serie spinoff di Lupin III

Tutto quello che c’è da sapere su Lupin the IIIrd The Movie, film anime della serie spinoff di Lupin III in uscita nei cinema giapponesi nel 2025.

Un nuovissimo lungometraggio, parte della serie spin-off di Lupin III, provvisoriamente intitolato Lupin the IIIrd The Movie uscirà in Giappone nel 2025 diretto da Takeshi Koike, che torna al franchise dopo aver diretto i precedenti tre film della serie.

Sebbene i dettagli siano scarsi, il teaser trailer menziona che Yūya Takahashi tornerà a scrivere la sceneggiatura e che James Shimoji tornerà per musicare il film. A bordo c’è anche Katsuhito Ishii come consulente creativo. Il teaser mostra filmati dei precedenti tre film spin-off, alcune clip del nuovo film (che sembra essere incentrato su Zenigata) e termina con una scena in cui una figura ferita e malconcia si allontana di spalle, attraversando delle macerie fumanti con un monito finale che avverte: “Non avete ancora visto il vero Lupin III”.

I membri del cast confermati includono Lupin III doppiato da Kanichi Kurita, Daisuke Jigen doppiato da Akio Otsuka, Goemon Ishikawa doppiato da Daisuke Namikawa, Fujiko Mine doppiata da Miyuki Sawashiro e l’ispettore Zenigata doppiato da Koichi Yamadera.

Lupin the IIIrd The Movie – Il primo teaser trailer sottotitolato in inglese

La serie spin-off “Lupin the IIIrd” ha preso il via nel 2012 con la serie tv La donna chiamata Fujiko Mineè. Dopo ventisette anni di assenza seriale del personaggio arrivano questi tredici episodi diretti da Sayo Yamamoto, prima donna alla regia di un prodotto dell’universo di Lupin III e quindi una inedita prospettiva al femminile sul mondo di Monkey Punch. Etichettata come “tosta e pericolosa”, Fujiko Mine ha portato il franchise in una direzione molto diversa da quella a cui i fan erano abituati all’epoca, raccontando una storia più cupa e vicina alle origini del manga di Monkey Punch, anche a livello di character design. La trama si tuffa nel passato della femme fatale esplorando la sua relazione con un Lupin leggermente meno gigione, Jigen e Goemon e l’Ispettore Zenigata con cui Fujiko farà sesso, una dinamica che dividerà la fan base scatenando una prima reazione negativa, che poi rientrerà con gli anni e un apprezzamento in costante crescendo per questa visione più “adulta” e meno scanzonata del manga e anime di culto.

La serie è proseguita sotto forma di tre film: La lapide di Jigen Daisuke (il titolo è un riferimento al vezzo dell’antagonista del film, killer e cecchino infallibile, di costruire una lapide per le sue vittime prima ancora di averle uccise), Ishikawa Goemon getto di sangue (in cuiscopriamo che “Bloodspray” è un soprannome di Goemon) e La bugia di Mine Fujiko (al centro della trama un ragazzino detiene la chiave per 500 milioni di dollari che suo padre ha sottratto).

Takeshi Koike, che ha diretto i film e ha lavorato come character designer nella serie originale di Fujiko, in precedenza ha lavorato a lungometraggi animati come il fantascientifico Redline e gli episodi pilota delle serie tv Afro Samurai e Iron Man. Gli artisti che lo hanno influenzato includono in primis l’animatore Yoshiaki Kawajiri (Zambot 3, Galaxy Express 999, Final Fantasy) che ha lavorato a diversi film di Hayao Miyazaki, tra cui Kiki – Consegne a domicilio, Porco Rosso e Princess Mononoke. Ma tra le fonti d’ispirazione di Koike ci sono anche i fumettisti americani Frank Miller (Batman – Il ritorno del Cavaliere Oscuro) e Mike Mignola (Hellboy) nonchè il connazionale e frequente collaboratore Katsuhito Ishii (The Taste of Tea, Funky Forest).