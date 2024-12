Wicked: 10 streghe al cinema e trailer del documentario “Witches” disponibile in esclusiva su MUBI

Wicked, il film fantasy del 2024 di Jon M. Chu, adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Broadway, ha debuttato nei cinema italiani e quale migliore occasione per proporvi una classifica con 10 streghe da grande schermo che abbiamo selezionato partendo idealmente dalle streghe Glinda ed Elphaba, interpretate in “Wicked” da Ariana grande & Cynthia Erivo.

Wicked – Trama e cast

Wicked, la storia inedita delle streghe di Oz, vede la pluripremiata Cynthia Erivo (Harriet, The Color Purple di Broadway), vincitrice di Emmy, Grammy e Tony, nel ruolo di Elphaba, una giovane donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde, ancora ignara del suo vero potere. Accanto a lei, Ariana Grande, vincitrice di Grammy e superstar mondiale, pluripremiata col disco di platino, interpreta Glinda, una giovane donna popolare, adornata dal privilegio e dall’ambizione, ancora alla ricerca della sua vera essenza. Le due si incontrano come studentesse all’Università di Shiz nella fantastica Terra di Oz dove stringono un’amicizia improbabile ma profonda. Dopo un incontro con il Meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia giunge a una svolta e le loro vite prendono strade molto diverse. La sete di popolarità di Glinda la porta ad essere sedotta dal potere, mentre la determinazione di Elphaba di rimanere fedele a sé stessa e agli altri avrà conseguenze inaspettate e scioccanti sul suo futuro. Le loro straordinarie avventure a Oz le porteranno infine a compiere i loro destini come Glinda la Buona e la Strega Cattiva dell’Ovest.

“Wicked” vanta anche la presenza di Michelle Yeoh, vincitrice di un premio Oscar, nel ruolo della regale preside dell’Università di Shiz, Madame Morrible; Jonathan Bailey (Bridgerton, Compagni di Viaggio) nel ruolo di Fiyero, un principe arrogante e spensierato; Ethan Slater, candidato al Tony (Spongebob Squarepants di Broadway, Fosse/Verdon) nel ruolo di Boq, un generoso studente Munchkin; Marissa Bode al suo debutto cinematografico nel ruolo di Nessarose, la sorella prediletta di Elphaba; e l’icona della cultura pop Jeff Goldblum nel ruolo del leggendario Mago di Oz.

Il cast di “Wicked” include Pfannee e ShenShen, due astuti compatrioti di Glinda interpretati dal candidato all’Emmy Bowen Yang (Saturday Night Live) e da Bronwyn James (Harlots), e un nuovo personaggio creato per il film, la Signorina Coddle, interpretata dalla candidata al Tony Keala Settle (The Greatest Showman) e il pluripremiato agli Emmy Peter Dinklage (Il Trono di Spade) che presterà la voce al Dr. Dillamond.

Witches – Il film documentario di Elizabeth Sankey

Disponibile in esclusiva sul servizio di streaming MUBI Witches, film documentario di Elizabeth Sankey (Boobs, Romantic Comedy) presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival 2024, in anteprima per il Regno Unito al London Film Festival 2024.

“Witches” ha ricevuto due candidature ai British Independent Film Awards 2024, per il Raindance Maverick Award e come Miglior Documentario.

Il film è una profonda esplorazione delle connessioni inaspettate ma avvincenti tra la salute mentale post-partum e la storia della rappresentazione delle streghe nella società occidentale e nella cultura popolare.

Dopo il suo lungometraggio Romantic Comedy, acclamato dalla critica e distribuito da MUBI nel 2019, Sankey utilizza ora il suo distintivo stile di “video essay” per rivolgere la telecamera verso l’interno, concentrandosi sulle proprie esperienze di depressione post-partum.

Facendo riferimento al periodo trascorso in un reparto psichiatrico dopo la nascita del figlio, Sankey intreccia la narrazione personale con filmati storici e cinematografici. Il film presenta interviste con professionisti del settore medico, pazienti e storici, offrendo una prospettiva sfaccettata su come le donne con problemi di salute mentale siano state stigmatizzate e fraintese nel corso del tempo e creando una “congrega” di donne per rivendicare le loro storie.

“Witches” è prodotto da Manon Ardisson, Chiara Ventura e Jeremy Warmsley – produzione esecutiva di Efe Cakarel, Jason Ropell, Bobby Allen, Thomas C. Hoegh. La fotografia è di Chloë Thomson e la colonna sonora è composta da Jeremy Warmsley.

Wicked – 10 streghe al cinema

Eva la Strega Suprema in “Chi ha paura delle streghe?” (1999)

Con tutto il rispetto per Anne Hathaway nel recente rifacimento di Robert Zemeckis, ma la Strega suprema di Angelica Huston nell’adattamento anni novanta del romanzo Le streghe di Roald Dahl è davvero insuperabile.

Scarlet Witch in “Doctor Strange nel Multiverso della follia” (2023)

La bella Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen a causa di un potente artefatto di magia nera, noto come Dasarkhold, scatena la sua parte oscura e il suo istinto materno diventanto la spietata Scarlett Witch. Si tratta del primo film horror del Marvel Cinematic Universe (MCU) diretto da Sam Raimi, regista che di demoni e libri oscuri ne sa qualcosina.

Lamia in “Stardust” (2007)

Nel fantasy a tinte romance del regista Matthew Vaughn, basato sul racconto di Neil Gaiman, facciamo la conoscenza di tre antiche sorelle streghe in cerca del cuore della stella caduta Yvaine (Claire Danes) per recuperare la loro giovinezza e ripristinare i loro poteri. A guidare le tre megere c’è Laima interpretata dalla fascinosa Michelle Pfeiffer, bellissima fuori e malvagia fino al midollo.

Almira Gulch / Strega dell’Ovest in “Il mago di Oz” (1939)

Margareth Hamilton caratterista per diversi anni avrà l’occasione di una vita per entrare nell’immaginario cinematografico grazie al ruolo della malvagia strega dell’Ovest aka Almira Gulch nel classico Il mago di Oz al fianco della Dorothy Gale di Judy Garland. Hamilton rimpiazzò Gale Sondergaard nel ruolo dopo che quest’ultima passò la mano a causa della bruttezza a livello estetico del personaggio, che ricordiamo diventerà una delle “cattive” più iconiche del cinema.

La strega Yubaba in “La città incantata” (2001)

Strega proprietaria delle terme in cui si svolge la storia, Yubaba è una donna anziana, dalla testa e dal naso incredibilmente grandi e sproporzionati rispetto al corpo. Ha un carattere severo e autoritario, che si addolcisce solo in presenza del figlio Bō. Il suo nome rievoca due popolari megere: Baba Yaga, la strega di una fiaba russa e la strega di montagna Yamauba. La voce in originale di Yubaba è quella dell’attrice giapponese Mari Natsuki che ha interpretato il ruolo di Endora nel remake giapponese di Vita da strega, mentre quella italiana è di Sonia Scotti anche voce di Whoopi Goldberg, Glenn Close e Judi Dench.

Sukie, Jane & Alexandra Medford in “Le streghe di Eastwick” (1987)

Nella commedia horror di George Miller tre migliori amiche, interpretate da Cher, Michelle Pfeiffer e Susan Sarandon, ignare di essere tre potenziali streghe, saranno “risvegliate” da un misterioso uomo, il Daryl Van Horne di Jack Nicholson, giunto in città che comincerà a corteggiarle scatenando rivalità e gelosie.

Sarah, Nancy, Bonnie & Rochelle in “Giovani Streghe” (1996)

Questo piccolo cult da riscoprire, che ha generato un insipido remake non pervenuto, segue La storia di quattro ragazze adolescenti emarginate, interpretate da Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell e Rachel True, che frequentano una scuola superiore parrocchiale di Los Angeles e nel tempo libero praticano la stregoneria per il proprio tornaconto personale, subendone poi le inevitabili e “triplicate” conseguenze negative.

Kiki in “Kiki – Consegne a domicilio” (1987)

Gioiellino d’animazione di Hayao Miyazaki basato sul romanzo omonimo di Eiko Kadono. Il film segue le peripezie di Kiki, una giovane strega che si trasferisce nella città portuale di Koriko con il suo gatto Jiji e avvia un servizio di corriere volante.

Le Sorelle Sanderson in “Hocus Pocus” e “Hocus Pocus 2” (1993-2022)

Dopo il classico di Halloween del 1993, le sorelle Winifred, Sarah e Mary Sanderson, interpretate rispettivamente da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy sono tornate recentemente in quel di Salem, Massachusetts per la gioia dei fan riproponendo il mix vincente di magia, sovrannaturale e commedia che ha fatto dell’originale un cult.

Dolores & Paola in “La Befana vien di notte II – Le origini” (2021)

Chiudiamo con un racconto di origine diretto da Paola Randi (Tito e gli alieni) che coinvolge una bonaria strega nostrana: la popolare Befana che “vien di notte con le scarpe tutte rotte…”. Dopo il fantasy La befana vien di notte con Paola Cortellesi protagonista e Michele Soavi alla regia, nel godibile sequel La Befana vien di notte II si raccontano le origini dell’iconica vecchiarella, in gioventù nota come la ladruncola Paola Diotallevi (Zoe Massari) prima di essere salvata dal rogo e “adottata” dalla strega Dolores di Monica Bellucci.