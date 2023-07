Stasera in tv: “L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente” con Bruce Lee su Rai 4

L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente (Way of the Dragon), su Rai 4 il cult con arti marziali scritto, diretto e interpretato dalla leggenda delle arti marziali Bruce Lee in trasferta Roma, per un match epocale con Chuck Norris all’ombra del Colosseo.

L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente – Cast e doppiatori

Bruce Lee: Yen Chen

Chuck Norris: Colt

Nora Miao: Lao-Shan (Chen Ching-Hua)

Chin Ti: Ah Quen

Robert Wall: Fred, l’allievo di Colt

Hwang In-Shik: lottatore giapponese

Wei Ping-Ao: Ho

Wang Chung Hsin: Wang

Unicorn Chan: Jimmy

Tony Liu: Tony

Jon T. Benn: il boss americano

Malisa Longo: prostituta italiana

Riccardo Billi: Direttore di banca[3]

Doppiatori italiani

Cesare Barbetti: Yen Chen

Serena Verdirosi: Lao-Shan

Luciano De Ambrosis: Colt

Manlio De Angelis: Ah Quen

Bruno Scipioni: lottatore giapponese

Gianfranco Bellini: Ho

Sergio Fiorentini: Wang

Piero Tiberi: Jimmy

Gianni Marzocchi: Tony

Bruno Persa: il boss americano

L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente – Trama e trailer

Tang Lung (Bruce Lee) arriva a Roma per aiutare i cugini nel settore della ristorazione. I parenti di Tang sotto pressione per vendere la loro proprietà ad un’organizzazione criminale che controlla la zona e che non si fermerà davanti a nulla per ottenere il locale. Quando Tang arriva, rappresenta una nuova minaccia per i criminali e nonostante gli sforzi profusi e gli scagnozzi inviati in spedizioni punitive, si rendono conto di non essere in grado di sconfiggerlo. Il boss dell’organizzazione allora assume i migliori artisti marziali giapponesi ed europei per combattere Tang, ma anche questi lottatori professionisti finiscono al tappeto, uno dopo l’altro. Come ultima possibilità viene reclutato lo spietato artista marziale americano Colt (Chuck Norris) che ha una resa dei conti con Tang nell’iconico Colosseo di Roma.

Il Piccolo Drago in trasferta a Roma incappa nella mafia locale che si vuole appropriare con la forza di un ristorante cinese, seguiranno mazzate a profusione, scene di stunt epocali, le coreografie che hanno fatto di Bruce Lee una leggenda e un duello finale nel Colosseo con un’altra leggenda delle arti marziali, Chuck “Walker Texas Ranger” Norris.

Dopo i trionfi consecutivi de Il furore della Cina colpisce ancora (1971) e Dalla Cina con furore (1972), Bruce Lee decide di debuttare alla regia con “L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente”, pellicola che Lee scrive, produce e dirige completando la trilogia che lo renderà una superstar delle arti marziali e un’icona dei film d’azione.

Lee mette in scena dinamiche viste nei primi due film, il suo arrivo come angelo vendicatore a salvare la situazione, con l’aggiunta di un po’ di humour a tratti ingenuo ma divertente nel suo ammiccare allo straniero in terra straniera; elemento che rende “L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente” un film più personale e con un’idea di cinema rispetto ai film precedenti. Raggiungendo nuove vette di virtuosismo fisico, Lee si scatena in una stupefacente esibizione che miscela furia, caos, nunchaku e calci volanti che culmineranno in uno dei suoi combattimenti famosi: un epico incontro mortale tra gladiatori.

Curiosità sul film

L’intero film è stato girato senza audio, con gli attori che hanno ripetuto le loro battute in post-produzione.

Bruce Lee ha doppiato quasi tutti i personaggi di lingua inglese in questo film, inclusa una battuta del boss. Quella frase è: “Portalo fuori, ma fai attenzione con quella pistola in pubblico”.

Bruce Lee e Chuck Norris pare abbiano avuto un vero contatto durante le loro scene di combattimento.

Secondo l’assistente alla regia, Ching-Shun Mao, le riprese intorno al Colosseo erano severamente vietate e le poche scene effettivamente girate lì sono state rapidamente girate all’insaputa delle autorità romane.

Questo è il film preferito di Linda Lee Cadwell (la moglie di Bruce) di tutti i film di suo marito.

Bruce Lee ha scelto Chuck Norris nel film, perché era uno dei pochi abbastanza veloci da affrontarlo. Chuck chiese a Bruce se voleva combattere contro il campione (all’epoca era il campione di Karate degli Stati Uniti). Bruce ha risposto: “No, voglio uccidere il campione”.

Bruce Lee ha trascorso quarantacinque ore sulla scena del combattimento con Chuck Norris. Le sue istruzioni coreografiche per la scena occupavano quasi un quarto della sceneggiatura.

Per prepararsi al suo debutto alla regia, Bruce Lee ha acquistato e letto una dozzina di libri che trattavano ogni aspetto del cinema.

La maggior parte della troupe non aveva passaporti internazionali o visti di lavoro, il che significava che potevano lavorare a Roma solo per un massimo di tre settimane. Bruce Lee e la troupe si sono assicurati di ottenere tutte le riprese necessarie in sole due settimane.

Chuck Norris una volta disse che non avrebbe mai potuto battere Bruce Lee in un combattimento leale.

Il film segna il debutto alla regia di Bruce Lee.

Bruce Lee fece ingrassare Chuck Norris per farlo apparire più imponente e formidabile.

Fu pubblicizzato come “Il ritorno del drago” durante la sua uscita occidentale per incassare il successo de I 3 dell’Operazione Drago (1973) vendendolo come suo “sequel”.

Questo è stato il film di maggior incasso a Hong Kong nel 1972, battendo i record stabiliti dai film precedenti di Bruce Lee.

Bruce Lee ha scritto la nota con la minaccia di morte che la mafia ha inviato a zio Wang.

Bruce Lee ha rifiutato il ruolo principale in Massacro a San Francisco (1974), diretto da Wei Lo, per concentrarsi sulla realizzazione di questo film.

A differenza di Il furore della Cina colpisce ancora (1971) e Dalla Cina con furore (1972), in cui le pistole entrano in gioco solo quando compaiono i poliziotti nei finali, il film ha una presenza più consistente di pistole in tutto il film. Anche Tang Lung chiede se può comprare una pistola. Questo molto probabilmente può essere spiegato da una risposta che Bruce Lee ha dato in “The Lost Interview”, quando gli è stato chiesto perché così tanti film di arti marziali fruiscano di ambientazioni d’epoca. Lee in risposta semplicemente usato le dita per imitare l’estrazione di una pistola dalla giacca, dicendo che quella era la ragione principale. Questo cenno al ruoo delle armi da fuoco può essere colto anche nel film “I 3 dell’Operazione Drago” (Enter the dragon), quando Bruce chiede “perché qualcuno non tira fuori una .45 e *bang*, sistema la cosa?” riferendosi ad una veloce eliminazione del cattivo principale, Han.

Nelle versioni in lingua cinese del film (cantonese e mandarino), l’attore coreano Wong In-Sik in realtà parlava sia inglese (“Chi può fare karate meglio dei giapponesi?”) che giapponese (“Omae wa Tang Long ka?” che significa “Sei Tang Long?).

In-shik Hwang, che interpretava il combattente giapponese, era in realtà un artista marziale coreano.

Riccardo Billi, che è stato produttore associato del film e interpretava il direttore di banca, avrebbe poi sposato Malisa Longo, l’attrice che interpretava la donna italiana che tenta di sedurre Tang Lung.

In un’intervista telefonica con il giornalista Alex Ben Block durante una pausa pranzo sul set all’inizio della produzione, Bruce Lee conferma che il titolo provvisorio originale era “Enter the Dragon”. Tuttavia, una volta che Bruce seppe che Hollywood si era interessata a realizzare un film di arti marziali con Bruce come protagonista basato sul successo dei suoi due film precedenti realizzati a Hong Kong, Bruce decise di riservare il nome e il titolo “Enter” per il suo primo film di successo a Hollywood (I 3 dell’operazione Drago) e cambiò il titolo originale di questo film in “Way of the Dragon”.

Chuck Norris e Bruce Lee sono nati entrambi nell’anno 1940 (Norris ha solo otto mesi più di Lee).

Bruce Lee ha realizzato diversi “primati” nell’industria cinematografica di Hong Kong durante la realizzazione di questo film. È stato il primo film cinese realizzato in Occidente, ed è stato il primo regista di Hong Kong a poter vedere i giornalieri a colori. Ha insistito per farlo in modo da poter garantire l’esatta corrispondenza dei colori durante il montaggio, grazie alla combinazione delle riprese in esterni a Roma con le riprese in studio alla Golden Harvest.

La moglie di Bruce, Linda Lee, ha affermato che la performance di Bruce nel film è la più vicina a come era nella vita reale.

Questo è l’unico film realizzato da Bruce Lee in cui usa un paio di Nunchaku durante un combattimento.

Chuck Norris appare alla fine del film, nonostante sia il più accreditato.

Bruce Lee sperava di scegliere il pugile Joe Lewis come avversario nel film, ma ha rifiutato.

Bruce Lee ha assunto Tadashi Nishimoto come direttore della fotografia perché riteneva che i giapponesi avessero una maggiore competenza tecnica.

In un saggio scritto nel 2003, John Derbyshire ha raccontato come era stato scelto mentre oziava per Kowloon; qualcuno si avvicinò e gli chiese se voleva essere in un film. “Ovviamente stavano solo rovistando [in giro] per compensi minimi da offrire a stranieri disoccupati con l’aspetto di brutti ceffi”.

Questo è l’unico film da regista che Bruce Lee è riuscito a completare.

Bruce Lee ha fondato la sua società di produzione, la Concord Production Inc., con il fondatore della Golden Harvest Raymond Chow, e “L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente” è stato il primo film della società.

Questo è stato il primo film che Bruce Lee ha realizzato su un piano di parità con Raymond Chow, dopo aver collaborato con la loro compagnia, la Concord Productions.

Il nome del personaggio di Bruce Lee, Tang Lung, in cinese significa “Drago Cinese”.

Per Chuck Norris, questo è stato uno degli unici due ruoli da malvagio antagonista della sua carriera, l’altro era un signore della droga di San Francisco e un boss del crimine in Massacro San Francisco nel 1974, (diretto da Lo Wei, che ha anche lavorato con Bruce Lee nei film precedenti, originariamente voleva che Bruce Lee interpretasse il poliziotto buono, ma Bruce Lee è morto prima della produzione e il suo ruolo è andato a Don Wong Tao).

Nel combattimento finale tra Tang Lung (Bruce Lee) e Colt (Chuck Norros), Tang usa l’approccio tradizionale del Kung Fu ma quasi perde il combattimento. Tuttavia, quando Tang inizia ad utilizzare l’approccio del Jeet Kune Do, Tang prende il sopravvento.

Bruce Lee non combatte fino a quasi 30 minuti dall’inizio del film.

Il personaggio di Bruce Lee ha solo un’uccisione confermata nel film. Uccide solo Colt (Chuck Norris). Non è chiaro se abbia ucciso Fred (Robert Wall) o l’abbia solo steso.

“L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente” ha incassato 5,4 milioni di dollari di Hong Kong, diventando all’epoca il film con il maggior incasso di sempre a Hong Kong.

L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente – La colonna sonora

Bruce Lee per il film ha rifiutato di utilizzare musica standard “pre-confezionata” e ha commissionato una nuova colonna sonora che venne affidata a Joseph Koo (1931-2023), già autore delle musiche de Dalla Cina con furore. I crediti di Koo includono anche musiche per Palma d’acciaio, un turbine di violenza (1971), Boxer dalle dita d’acciaio (1972), Da Bangkok con ordine di uccidere (1972), il documentario Bruce Lee: the Man and the Legend (1973), Massacro a San Francisco (1974).

(1931-2023), già autore delle musiche de Dalla Cina con furore. I crediti di Koo includono anche musiche per Palma d’acciaio, un turbine di violenza (1971), Boxer dalle dita d’acciaio (1972), Da Bangkok con ordine di uccidere (1972), il documentario Bruce Lee: the Man and the Legend (1973), Massacro a San Francisco (1974). Parte della musica di questo film è in realtà originaria della colonna sonora di Ennio Morricone per il western di Sergio Leone C’era una volta il West (1968). La musica usata per Chuck Norris è tratta dal brano di quel film, “Come una sentenza” e “il grande massacro”; “L’attentato” è stata usata in molte delle scene piene di suspense (incluso quando Bruce Lee esplora il Colosseo per affrontare il personaggio di Chuck Norris). Inoltre, un estratto di un brano dalla colonna sonora di John Barry per il film di James Bond Agente 007 – Una cascata di diamanti (1971), “Death At The Whyte House”, è stato utilizzato nella scena in cui lo zio Wang, mostrando chi è realmente, accoltella a tradimento Tony e Jimmy alla schiena con un coltello.

per il western di Sergio Leone C’era una volta il West (1968). La musica usata per Chuck Norris è tratta dal brano di quel film, “Come una sentenza” e “il grande massacro”; “L’attentato” è stata usata in molte delle scene piene di suspense (incluso quando Bruce Lee esplora il Colosseo per affrontare il personaggio di Chuck Norris). Inoltre, un estratto di un brano dalla colonna sonora di per il film di James Bond Agente 007 – Una cascata di diamanti (1971), “Death At The Whyte House”, è stato utilizzato nella scena in cui lo zio Wang, mostrando chi è realmente, accoltella a tradimento Tony e Jimmy alla schiena con un coltello. La colonna sonora include il brano “The Airport Caper” (Dal film “Cominciò per gioco” aka “The Happening”) eseguito da Frank De Vol .

. Bruce Lee ha suonato le percussioni sulla musica per la colonna sonora.

1. The Way of the Dragon (Titles)

2. The Dragon Arrived in Roma

3. The dragon’s way of fight

4. Sharp Shooting

5. The Way of the Dragon

6. The Big Guy

7. The Threat

8. The Trap

9. Big Fight at the Colosseum

10. The Way of the Dragon (Final)

La colonna sonora di “L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente” è disponibile su Amazon.