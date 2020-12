Warner Bros. Pictures ha ufficializzato le date di uscita di due titoli di punta nel 2023: lo spin-off Mad Max: Furiosa e il musical The Color Purple. Entrambi i film fanno parte di quella lista di titoli che usciranno solo nelle sale e non su HBO Max, sperando che nel frattempo la situazione dei cinema rispetto alla pandemia di Covid-19 e all’arrivo del vaccino si sia normalizzata.

L’annuncio è arrivato da Toby Emmerich, Presidente di Warner Bros. Pictures Group, ed è stato fatto per indicare che lo studio non intende in alcun modo danneggiare l’industria dello spettacolo già allo stremo e che si sta cercando invece di guardare ad un futuro ritorno alla normalità, ad un’esperienza cinematografica pienamente vissuta nelle sale, ribadendo che la scelta del piano delle uscite in simultanea su HBO Max è valido solo per l’anno 2021.

Nel prequel di Mad Max: Fury Road ritroviamo Furiosa stavolta interpretata dalla Anya Taylor-Joy del thriller Split e dell’acclamata miniserie tv La Regina degli Scacchi nel ruolo del protagonista. L’attrice reciterà al fianco di Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II rispettivamente il Thor dell’universo Cinematografico Marvel e il Black Manta del film Aquaman dell’Universo Esteso DC. Miller ha scritto la sceneggiatura con Nico Lathouris e il prequel esplorerà il retroscena di Furiosa prima dell’incontro con Max Rockatansky nel deserto. Miller produrrà anche il prequel insieme a Doug Mitchell tramite la loro compagnia australiana Kennedy Miller Mitchell. Il team del regista includerà lo scenografo Colin Gibson, il montatore Margaret Sixel, il sound mixer Ben Osmo e il makeup designer Lesley Vanderwalt, ognuno dei quali ha vinto un Oscar per “Fury Road”, mentre Guy Norris (The Suicide Squad – Missione suicida) è stato reclutato come coordinatore degli stunt. Il film uscirà nei cinema il 23 giugno 2023.

Il film musicale “The Color Purple” è basato sull’omonimo musical di Broadway, vincitore del Tony Award, che è stato presentato in anteprima nel 2005 e ha avuto un revival nel 2015 che ha visto la star Cynthia Erivo premiata con un Tony Award e un Grammy Award. Il musical, scritto da Marsha Norman con musica e testi di Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray, è stato adattato dal romanzo di Alice Walker, vincitore del Premio Pulitzer del 1982, a sua volta adattato in un film di Steven Spielberg con Whoopie Goldberg e Oprah Winfrey candidato a 11 Premi Oscar. Il film sarà diretto da Blitz Bazawule (Black is King, The Burial of Kojo, Cherish the Day) e prodotto da Oprah Winfrey e Steven Spielberg. La sceneggiatura è del drammaturgo Marcus Gardley (The Chi), con una colonna sonora che include musica e testi dal musical teatrale di Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray. Il film uscirà nei cinema il 20 dicembre 2023.

Fonte: Collider