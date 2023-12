Dakota Johnson e il cast di Madame Web i due nuovi poster dello spin-off di Spider-Man ambientato nel nuovo Sony’s Spider-Man Universe (SSU) che include Venom, Morbius, Kraven the Hunter e Silk: Spider Society.

In entrambi i poster in primo piano la Madame Web di Dakota Johnson, attrice nota per il ruolo di Anastasia Steele nella saga cinematografica di “Cinquanta sfumature…”.

Nel poster italiano accompagnato dalla slogan “Il suo destino è connesso a loro” vede Johnson ritratta con Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O’Connor e Tahir Rahim. Accanto a ciascun interprete un’immagine che li ritrae nei loro costumi ispirati ai fumetti, con Sweeney, Merced e O’Connor che indossano maschere stile Spider-Woman, mentre il cattivo di Rahim ha l’intero volto coperto. Nel secondo poster campeggia in solitaria il volto in primo piano di Johnson con lo slogan che recita “La sua tela li connetti tutti”.

Madame Web – Il poster italiano ufficiale con il cast

La trama ufficiale: Nel frattempo, in un altro universo…”, Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

“È davvero la storia di Madame Web”, ha dichiarato in precedenza il produttore Lorenzo di Bonaventura a ComicBook.com. “Quindi, a questo proposito, se sei un fan di Spider-Man, adorerai il personaggio perché lo conosci dai fumetti, che in realtà non ha un personaggio così grande nei fumetti, stiamo raccontando la storia delle origini di Madame Web. E così la incontri prima che diventi effettivamente la persona che conosci nel fumetto e arrivi a capire come diventa quella persona. Quindi penso che sarà un terreno davvero nuovo per i fan.”