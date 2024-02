Madame Web: la colonna sonora dello spinoff di Spider-Man con Dakota Johnson (Al cinema)

Dal 14 febbraio 2024, in concomitanza con l’uscita nelle sale del film, è disponibile in digital download la colonna sonora di Madame Web, un nuovo film ambientato nel Sony’s Spider-Man Universe (SSU) attualmente disponibile nei cinema italiani con Sony Pictures.

Con una svolta narrativa sul genere supereroistico, “Madame Web” racconta la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dell’editoria Marvel. Dakota Johnson è Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan che sviluppa il potere di vedere il futuro… e si rende conto di poter usare questa intuizione per cambiarlo. Costretta ad affrontare rivelazioni sul suo passato, Cassandra stringe una relazione con tre giovani donne (Sydney Sweeney, Celeste O’Connor e Isabela Merced) destinate in futuro a fare la differenza…a patto che riescano tutte a sopravvivere ad un presente che le pone di fronte ad una minaccia letale.

Madame Web – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore svedese Johan Söderqvist. Meglio conosciuto per la sua colonna sonora carica di emozioni per il film horror svedese Lasciami entrare, la musica epica per i videogiochi “Battlefield 1” e “Battlefield 5” di Electronic Arts, l’avventura Kon-Tiki e numerose colonne sonore per il film dell’autrice danese Susanne Bier (In un mondo migliore, Dopo il matrimonio, Noi due sconosciuti) Söderqvist gode di una prolifica carriera internazionale nel cinema, in televisione e nei videogiochi.

Nato nel 1966 a Täby, nei pressi di Stoccolma, Söderqvist ha frequentato il Royal College of Music di Stoccolma, studiando composizione e arrangiamento. Musicista versatile, tastierista in vari gruppi di musica jazz e folk, Söderqvist ha effettuato numerose tournée in tutto il mondo prima di dedicarsi alla composizione cinematografica. La sua prima partitura, per Agnes Cecilia – En sällsam historia, adattamento del romanzo “Il mistero di Agnes Cecilia” di Maria Gripe, presentava un tema di pianoforte straordinariamente bello che divenne un biglietto da visita e lanciò la carriera di Söderqvist. Oggi Söderqvist è noto per la sua capacità di scrivere colonne sonore tenue, ma musicalmente interessanti, che entrano sotto la pelle dello spettatore, esaltando le emozioni senza risultare mai “prevedibili”.

La colonna sonora include i brani: Miles Away di Yeah Yeah Yeahs / Breakfast at Tiffany’s di Deep Blue Something / What’s Up? di 4 Non Blondes / Be Your Baby di Ballsy / Scrooge dal film Lo schiavo dell’oro (1951) interpretata da Richard Addinsell / Bitch di Meredith Brooks / Toxic di Britney Spears / I Think We’re Alone Now di Tiffany / Final Confrontation dal film So cosa hai fatto (1997) composta da John Debney / Dreams di The Cranberries.

1. Peru-73 (3:09)

2. Las Arañas (1:06)

3. Forgiveness / The Weaver, No. 1 (2:28)

4. Cassie Walks Home (0:54)

5. Poisoned (1:23)

6. The Bird (2:27)

7. O’Neil (1:43)

8. Where Are They? (1:35)

9. Box of Memories (1:25)

10. The Fight (1:59)

11. Drowning (1:59)

12. Ezekiel (2:33)

13. Glimpses of the Future (0:58)

14. The Chase (1:21)

15. Alone in the Woods (2:33)

16. Going to Peru (2:24)

17. Getaway (1:50)

18. Anya’s Story (1:17)

19. Cassie Is Leaving (1:32)

20. Encountering Evil (2:14)

21. Ezekiel Hunts Them Down (1:27)

22. The Cave (1:27)

23. We Have to Go (1:47)

24. Searching for Answers (1:13)

25. The Ambulance (1:38)

26. The Message (1:27)

27. Code Thirty (1:41)

28. Fireworks (2:17)

29. Ezekiel and Cassie (1:00)

30. The Weaver, No. 2 (0:38)

31. Aftermath (1:28)

32. Madame Web (1:57)

La colonna sonora di “Madame Web” è disponibile su Amazon.