Madame Web: featurette e clip in italiano dello spin-off Sony di Spider-Man (Al cinema)

Disponibili una serie di nuove featurette sottotitolate in italiano di Madame Web,un nuovo film ambientato nel Sony’s Spider-Man Universe (SSU) attualmente disponibile nei cinema italiani con Sony Pictures.

“Nel frattempo, in un altro universo…”, Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

Madame Web – Le featurette in italiano

Al timone del film c’è SJ Clarkson che si è guadagnata la reputazione come una delle registe di riferimento per i personaggi femminili forti, avendo diretto la miniserie “Anatomy of a Scandal”, “Collateral” e “Love, Nina”, nonché gli episodi di “Succession” e ” Orange is the New Black” Ha anche creato la serie Marvel “Jessica Jones” e diretto episodi di “The Defenders”. Con Madame Web, la regista dice di aver cercato di dare una presentazione unica e cinematografica alle visioni di Cassie. «Forse vedere dentro il futuro è come ricordare qualcosa – e la memoria a volte non è chiara, spesso è frammentata. Non era necessariamente lineare. Non l’hai mai visto da A a B a C. Visioni e suoni non sempre si incontrano”, spiega. “Così, ho pensato a come potremmo trovare un modo visivo per tutto questo, ed è quasi come l’otturatore di una macchina fotografica, un battito di ciglia.”

Per conferire quello che Clarkson definisce “un’atmosfera caleidoscopica” alle sequenze visive, lei e il suo direttore della fotografia, Mauro Fiore, hanno utilizzato una lente diottrica divisa per ottenere un aspetto frammentato. “Le diottrie spostano il piano focale: rendono le cose più grandi e più distorte. Vorrei agitare quell’obiettivo davanti a un obiettivo da ritratto, che mette a fuoco il punto centrale dell’inquadratura mentre il resto diminuisce. Questa combinazione creerebbe una distorsione e deformerebbe l’immagine di fronte a noi in un’altra immagine”, spiega Clarkson. “Più tardi, in post-produzione, potremmo usare gli scatti diottrici come punto di montaggio, tagliando dentro e fuori momenti delle visioni e della realtà di Cassie”.

Sotto la direzione di Clarkson, il film introduce nella narrazione un punto di vista femminile. “C’è un tema di empowerment in tutto il film che deriva dal fatto che ognuno di questi personaggi intraprende il proprio viaggio”, afferma Clarkson. “Cassie deve risolvere le ferite del suo passato per abbracciare pienamente il futuro, e ciascuna delle ragazze arriva a scoprire di avere dei punti di forza dentro di sé che non conosceva”.

“Mi piace molto l’idea che le persone comuni diventino eroi, perché lo sono”, afferma Johnson. “Con questo film c’era l’opportunità di reinventare un mondo Marvel in cui, prima di tutto, è guidato da donne, ed è realizzato da donne – e per questo motivo, i personaggi sono reali, sono disordinati e complicati, e sono estremamente potenti.

“Madame Web” ha debuttato per la prima volta nel 1980 in The Amazing Spider-Man #210. Nel corso degli anni ha avuto un ruolo secondario in numerose storie di Spider-Man, di solito dando una mano a Peter Parker o dando un terribile avvertimento sul suo futuro.

“Madame Web è diversa da qualsiasi altro supereroe”, afferma SJ Clarkson. Nel portare sullo schermo uno dei personaggi più misteriosi e imperscrutabili della Marvel, Clarkson dirige una storia di origine indipendente per il personaggio che usa il potere della sua mente per intrecciare i destini di tutti coloro che la circondano. “Uno dei temi del film è che non è necessario essere sovrumani per avere dei superpoteri”, continua Clarkson. “La maggior parte dei poteri dei supereroi derivano dalla forza e dall’agilità. Con Madame Web è tutto psicologico”.

Man mano che i suoi poteri si sviluppano, Cassie deve determinare se le sue visioni descrivono cose che accadranno o solo cose che potrebbero accadere e che possono essere evitate o modificate. “Vive il futuro come se fosse il presente”, afferma Dakota Johnson, che interpreta il ruolo. “È simile al senso di Spidey, ma portato al massimo: è vedere e sentire ciò che sta per accadere.”

Madame Web – Gli spot tv ufficiali in italiano

Il produttore Lorenzo di Bonaventura spiega che nella tradizione Marvel il personaggio è un Tessitore. “Essere un Tessitore significa che può intrecciare i fili del tempo”, dice. “Può vedere diverse linee temporali del futuro, come si intrecceranno o meno, a seconda di come si verificano gli eventi. È una capacità molto potente di vedere nel futuro e potenzialmente influenzarlo.

Per Dakota Johnson, la possibilità di creare un personaggio sullo stampo di un supereroe Marvel, ma completamente diverso da tutti gli altri, era irresistibile. Offriva la possibilità di realizzare un film ricco di azione come qualsiasi altro film Marvel, ma costruito attorno ad un thriller psicologico. “Ero molto intrigata dalla prospettiva che il superpotere di una supereroina fosse la sua mente”, dice. “Mi ha anche molto incuriosito il rapporto che ha con tre donne più giovani – il modo in cui diventa per loro una figura materna, dando loro la possibilità di scoprire la loro vera natura di Donne Ragno”.

“Penso che ciò che mi ha affascinato di più in tutto questo è stato il fatto che il superpotere era la sua mente”, dice Clarkson. “Una delle battute del film è: ‘il potere della tua mente ha un potenziale infinito’. E ho pensato che fosse così forte e potente: che cosa straordinaria poterlo esplorare in un film.”

“È un’idea assolutamente originale nel genere dei fumetti: un personaggio completamente diverso da qualsiasi altro presentato prima”, afferma di Bonaventura. “La vediamo scoprire i suoi poteri e poi utilizzare tali poteri per salvare tre giovani donne, tutte in grave pericolo, e tutte abbracceranno il loro futuro come Spider-Women”.

Quelle tre donne – Julia Cornwall, Anya Corazon e Mattie Franklin – hanno tutte le loro sfide quando i loro destini si incrociano con quello di Cassie. “Ci sono molte reti diverse che Cassie ha in realtà inconsapevolmente tessuto”, spiega Sydney Sweeney, che interpreta Julia.

Nei fumetti, Madame Web è raffigurata come una vecchia cieca, su una sedia a rotelle, che è tuttavia uno dei personaggi Marvel più potenti grazie alla sua capacità di vedere e cambiare il futuro. Nel film, Cassie Webb di Johnson è giovane, attiva, agile e forte quando scopre per la prima volta i suoi poteri. Portare le origini del personaggio sullo schermo in una storia non legata a nessun altro universo è stato “liberatorio e impegnativo”, afferma di Bonaventura. Liberatorio, spiega, perché i realizzatori non erano vincolati da nessuna trama particolare pubblicata. Allo stesso tempo, erano molto consapevoli della direzione che avrebbe preso il personaggio. (In altre parole, Madame Web può cambiare il futuro, ma i registi non così tanto.)