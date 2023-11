Madame Web: trailer e featurette in italiano del nuovo spinoff di Spider-Man

Madame Web è uno spinoff dei film di Spider-man prodotto da Columbia Pictures e Di Bonaventura Pictures in associazione con Marvel Entertainment. Distribuito nei cinema da Sony Pictures Italia nel 2024, isi tratta del quarto film dell’Universo Spider-Man di Sony (SSU) dopo Venom (2018), Venom – La furia di Carnage (2021) Morbius (2022).

Madame Web – Trama e cast

La trama ufficiale: “Nel frattempo, in un altro universo…”, Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

Il cast include anche Sydney Sweeney (Julia Carpenter), Emma Roberts (Mary Parker), Isabela Merced (Anya Corazon), Adam Scott, Celeste O’Connor, Jill Hennessy, Zosia Mamet, Mike Epps e Tahar Rahim.

Madame Web – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto da S. J. Clarkson, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Claire Parker da una storia di Kerem Sanga, e vede protagonista Dakota Johnson nel ruolo della protagonista, accanto a Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced e Tahar Rahim.

Sydney Sweeney ha acquistato molti fumetti di Spider-Man in preparazione al ruolo.

Nel materiale originale Marvel, Madame Web è una chiaroveggente che spesso si trova allineata con la narrazione multiversale. È un mantello, come molti altri, che è stato indossato da diversi personaggi tutti all’interno della famiglia Spider-Man.In particolare, Cassandra Webb e Julia Carpenter hanno entrambe ricoperto il ruolo di Madame Web.

Madame Web ha debuttato per la prima volta nel 1980 in The Amazing Spider-Man #210. Nel corso degli anni ha avuto un ruolo secondario in numerose storie di Spider-Man, di solito dando una mano a Peter Parker o dando un terribile avvertimento sul suo futuro.

Nei fumetti, prima di diventare Madame Web, Julia Carpenter era stata Spider-Woman e Arachne.

Sydney Sweeney e Zosia Mamet hanno già recitato in Under the Silver Lake (2018) insieme al precedente attore di Spider-Man Andrew Garfield.

Madame Web nei fumetti

Sebbene Cassandra Webb abbia sofferto per tutta la vita di cecità e per molti anni di deterioramento neurologico dovuto alla miastenia grave, ha compensato con le sue profonde capacità psichiche, affermandosi come medium. Usando questi poteri, Madame Web scopre l’identità segreta di Peter Parker quando Spider-Man salva uno dei suoi studenti che era stato rapito durante una frode al quotidiano Daily Globe. Successivamente, Web aiuta Spider-Man a prevenire un tentativo di omicidio contro un candidato politico. Quando Black Tom Cassidy invia il Juggernaut a rapire Webb in modo da poter sfruttare i poteri della donna per le sue attività criminali, lei prevede l’attacco e chiama in aiuto Spider-Man che però non riesce a fermare il Juggernaut, che lascia Web in uno stato di grave shock dopo averla inconsapevolmente rimossa dalla sua sedia, che le garantiva le funzioni vitali.

Dopo essere stata in coma e aver subito una perdita di memoria a breve termine, Madame Web sembrava aver temporaneamente dimenticato l’identità di Spider-Man. In seguito lo contattò nuovamente per chiedere aiuto poiché, attraverso il suo potere di precognizione, aveva assistito alla propria morte imminente. Credendo che unirsi a Norman Osborn in un rituale arcano chiamato il Raduno dei Cinque le avrebbe salvato la vita, chiese a Spider-Man di recuperare uno dei cinque frammenti di artefatto richiesti per il rito. Ciascuno dei cinque partecipanti avrebbe ricevuto conoscenza, potere, immortalità, follia o morte. Spider-Man ci riuscì ma, nel corso della cerimonia, Web perde apparentemente la vita. In realtà il rito la rende non solo immortale, ma molto più giovane e in salute.

Poco dopo, il Dottor Octopus crea una Spider-Woman utilizzando la nipote di Cassandra, Charlotte Witter, la cui capacità peculiare è quella di sottrarre i poteri e le abilità di ciascuna delle altre Spider-Women (Jessica Drew, Julia Carpenter e Martha “Mattie” Franklin). Per catturare Charlotte, Web riunisce le Spider-Women in una squadra. Charlotte viene sconfitta, ma in seguito sottrae la telepatia di Web, facendola invecchiare rapidamente durante il “furto”. Con l’aiuto di Spider-Man e Franklin, Web determinò come prosciugare il potere di Charlotte, lasciando Witter priva di sensi e in uno stato dormiente. Web, ora di nuovo giovane, esegue un intervento di chirurgia psichica per recidere il suo legame con Charlotte e rimuovere i ricordi di Charlotte e Mattie sull’identità di Spider-Man. Madame Web in seguito continua ad assistere Mattie durante il resto del suo tempo come Spider-Woman. La squadra delle Spider-Women alla fine si scioglie. Da allora Madame Web è apparsa di nuovo anziana, ma ha presumibilmente mantenuto la sua immortalità.