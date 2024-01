Madame Web: nuovo trailer giapponese e featurette del film Sony (Al cinema dal 14 febbraio)

Disponibili per Madame Web, il nuovo film ambientato nel nuovo Sony’s Spider-Man Universe (SSU) nei cinema italiani dal 14 febbraio 2024: un nuovo trailer giapponese, una featurette con le protagoniste del film e un nuovo poster internazionale che ritrae le quattro protagoniste nei loro costumi da supereroine.

La trama ufficiale: Nel frattempo, in un altro universo…”, Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

Il cast include anche Sydney Sweeney (Julia Carpenter), Emma Roberts (Mary Parker), Isabela Merced (Anya Corazon), Adam Scott, Celeste O’Connor, Jill Hennessy, Zosia Mamet, Mike Epps e Tahar Rahim.

È davvero la storia di Madame Web. Quindi, a questo proposito, se sei un fan di Spider-Man, adorerai il personaggio perché lo conosci dai fumetti, che in realtà non ha un personaggio così grande nei fumetti, stiamo raccontando la storia delle origini di Madame Web. E così la incontri prima che diventi effettivamente la persona che conosci nel fumetto e arrivi a capire come diventa quella persona. Quindi penso che sarà un terreno davvero nuovo per i fan. – Il produttore Lorenzo di Bonaventura