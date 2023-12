Maestro: la colonna sonora del biopic diretto e interpretato da Bradley Cooper (disponibile ora su Netflix)

E’ disponibile su Netflix Maestro, un dramma biografico sulla relazione tra il compositore americano Leonard Bernstein e sua moglie, l’attrice Felicia Montealegre. Il film è diretto da Bradley Cooper, alla sua seconda regia dopo il remake A Star Is Born, l’attore dirige da una sceneggiatura che ha scritto con Josh Singer.

Il film prodotto da Cooper con Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Fred Berner e Amy Durning, vede come protagonisti Carey Mulligan nei panni di Montealegre insieme a Cooper nei panni di Bernstein; Matt Bomer, Maya Hawke e Sarah Silverman appaiono in ruoli secondari.

Maestro presentato in anteprima e in Concorso a Venezia 80 ha ricevuto recensioni positive dalla critica ed è stato nominato uno dei 10 migliori film del 2023 dal National Board of Review e dall’American Film Institute e ha ricevuto quattro candidature ai Golden Globe (miglior film drammatico, miglior attore in un film drammatico a Bradley Cooper, migliore attrice in un film drammatico a Carey Mulligan e miglior regista a Bradley Cooper).

Maestro – La colonna sonora del film

Deutsche Grammophon ha pubblicato la colonna sonora ufficiale di “Maestro”. L’album contiene la musica del dramma biografico composta da Leonard Bernstein ed eseguita dalla London Symphony Orchestra, registrata all’inizio del 2023 presso gli AIR Studios di Londra sotto la direzione di Yannick Nezet-Seguin (che è stato consulente di direzione d’orchestra di Bradley Cooper). ).

La colonna sonora è disponibile sia in formato digitale che fisicamente (su CD e doppio vinile). La prima traccia rilscaita dell'album è stata il finale della sinfonia n. 2 di Mahler "Resurrection", diretta da Yannick Nézet-Séguin e Bradley Cooper.

1. Leonard Bernstein, Robert Schumann: Symphonic Suite from On the Waterfront / Manfred, Op. 115 Overture / Fancy Free Var. 1 (Galop) (5:18)

2. On the Town: Lonely Town. Pas De Deux (2:23)

3. Leonard Bernstein, Frederick Hollander, Frank Loesser: On the Town: I Get Carried Away / You’ve Got That Look (That Leaves Me Weak) (3:38)

4. Trouble In Tahiti: Interlude (0:32)

5. Candide: Paris Waltz (0:53)

6. Facsimile: Molto Adagio (1:12)

7. Fancy Free: Enter Three Sailors / Fancy Free: Var. 3 (Danzon) / On the Town: New York, New York (3:34)

8. Anniversaries for Orchestra: X. For Felicia Montealegre / Interview (Dialogue) / Songfest: To What You Said (6:07)

9. W.C. Handy, Gustav Mahler: St. Louis Blues (Concerto Grosso) / Symphony No. 5 in C-Sharp Minor, Pt. 3: Adagietto (3:50)

10. Candide: Make Our Garden Grow (2:09)

11. West Side Story: Prologue (1:24)

12. Mass: XVII. Pax Communion (7:23)

13. Walton: Facade – An Entertainment: Sir Beelzebub – Carey Mulligan, Zachary Booth (0:32)

14. Mahler: Symphony No. 2 ‘Resurrection’: V. Finale. In Tempo des Scherzos (6:16)

15. Symphony No. 2 ‘The Age of Anxiety”, Pt. 1. A. The Prologue (0:58)

16. Lincoln Chase: The Clapping Song (Clap Pat Clap Slap) – Shirley Ellis (1:13)

17. A Quiet Place: Postlude (2:00

18. Beethoven: Symphony No. 8 In F Major, Op. 93 (3:02)

19. Chichester Psalms: Psalm 23 (4:59)

20. Candide: Overture (4:36)

21. Symphony No. 3 ‘Kaddish’. II. Din-Torah (0:56)

