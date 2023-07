Magic 8 Ball: l’adattamento di Blumhouse sarà scritto dallo sceneggiatore di Cocainorso

Mattel e Blumhouse hanno siglato una partnership per portare sullo schermo un film live-action ispirato al popolare gioco Magic 8 Ball 8. Visto il coinvolgimento di Blumhouse si è subito pensato ad un thriller-horror, magari con l’aggiunta dell’elemento sovrannaturale, con la “Magic 8 Ball” che potrebbe essere utilizzata nella trama alla stregua di una tavola Ouija.

Ora grazie ad un interessante articolo del New Yorker, sul futuro della Mattel sul grande schermo dopo Barbie, apprendiamo che sarà Jimmy Warden, lo sceneggiatore di Cocainorso, a scrivere “Magic 8 Ball” e a quanto pare il film sarà una commedia-horror.

Al momento non è chiaro se Jeff Wadlow (Kick-Ass 2, Obbligo o verità, Fantasy Island) sia ancora designato alla regia. La bozza precedente della sceneggiatura è stata scritta da Wadlow, Jillian Jacobs e Chris Roach.

Non ci sono dettagli sulla storia, ma Robbie Brenner di Mattel Films ha dichiarato:

Dagli anni ’50, Magic 8 Ball ha ispirato l’immaginazione, la suspense e l’intrigo attraverso le generazioni. Questo giocattolo iconico ha una connessione intrinseca con i fan e un potenziale inutilizzato per la narrazione. Non ci sono partner più adatti a raccontare la storia di Magic 8 Ball in collaborazione con Mattel Films di Jeff Wadlow e Blumhouse Productions, il cui approccio unico al genere thriller ha affascinato il pubblico di tutto il mondo e ha ottenuto ampi riconoscimenti.

Il fondatore di Blumhouse Jason Blum ha aggiunto:

Come fan di Mattel e dei loro marchi iconici, non vediamo l’ora di dare vita a Magic 8 Ball, uno dei loro giocattoli più celebri, e di giocare contro le aspettative nel farlo. Non vediamo l’ora di collaborare con Mattel Films per portare questo progetto sulla corsia preferenziale per il grande schermo e creare un’esperienza memorabile per gli spettatori.

La “Magic 8 Ball” è una sfera di plastica, realizzata per sembrare una palla otto del biliardo ma di grandi dimensioni, che viene utilizzata per predire il futuro o chiedere consiglio. È stata inventata nel 1946 da Albert C. Carter e Abe Bookman ed è attualmente prodotta da Mattel. L’utente fa una domanda sì-no alla pallina, poi la gira per rivelare una risposta che appare in una apposita finestra.

Il componente funzionale della “Magic 8 Ball” è stato inventato da Albert C. Carter, che si è ispirato a un dispositivo di scrittura spirituale utilizzato da sua madre Mary, una chiaroveggente di Cincinnati.Quando Carter si è rivolto al proprietario del negozio Max Levinson chiedendogli di immagazzinare il dispositivo, Levinson ha chiamato Abe Bookman, cognato di Levinson e laureato all’Ohio Mechanics Institute.

Nel 1944, Carter registrò un brevetto per il dispositivo cilindrico, assegnandolo nel 1946 a Bookman, Levinson e un altro partner in quella che divenne la Alabe Crafts, Inc., unendo i nomi del fondatore, Albert e Abe. Alabe commercializzò e vendette il cilindro come “The Syco-Slate”. Carter morì qualche tempo prima che il brevetto venisse concesso nel 1948. Bookman apportò miglioramenti a “The Syco-Slate” e nel 1948 fu racchiuso in una sfera di cristallo iridescente.

Anche se non ebbe il successo sperato, il prodotto rinnovato catturò l’attenzione del Brunswick Billiards di Chicago, che nel 1950 commissionò ad Alabe Crafts una versione sotto forma di una tradizionale palla 8 in bianco e nero, forse ispirata da una gag in il cortometraggio 1940, You Nazty Spy! dei I Tre Marmittoni. Sebbene originariamente venduta come fermacarte, la “Magic 8 Ball” sarebbe rimasta popolare per diversi decenni sia come giocattolo da ufficio che come giocattolo per bambini.

Nel 1971, Bookman ha venduto Alabe Crafts, Inc., a Ideal Toys, che ha commercializzato saldamente la palla ai bambini. Nel 1987, i diritti furono nuovamente venduti a Tyco Toys, stimolando un’altra campagna di marketing e una rinascita di interesse. Tyco Toys è stata acquisita da Mattel, l’attuale produttore, nel 1997.