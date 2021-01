Malcolm & Marie: trailer italiano del film Netflix con Zendaya e John David Washington

Netflix ha reso disponibile un primo trailer ufficiale del dramma indipendente Malcolm & Marie, girato dal regista Sam Levinson con l’ausilio della splendida fotografia in bianco e nero di Marcell Rev.

Zendaya e John David Washington sono protagonisti del film nei panni di un regista e della sua ragazza la cui relazione viene messa alla prova mentre lui attende le risposte della critica al suo film appena proiettato in anteprima. Il film è stato girato tra il 17 giugno 2020 e il 2 luglio 2020 durante il lockdown applicato per la pandemia di COVID-19.

La trama ufficiale:

Un regista (Washington) e la sua ragazza (Zendaya) tornano a casa dopo una premiere celebrativa di un film in attesa di ciò che sarà sicuramente un imminente successo critico e finanziario. La serata improvvisamente prende una svolta mentre nuove rivelazioni sulle loro relazioni iniziano ad emergere, mettendo alla prova la forza del loro amore.

“Malcolm & Marie” è scritto e diretto dal regista americano emergente Sam Levinson, i cui crediti includono la sceneggiatura del film d’azione Operation: Endgame e regie della commedia Another Happy Day con Ellen Barkin e Ezra Miller, il crime d’azione Assassination Nation e 6 episodi della serie tv Euphoria con protagonista Zendaya che per il suo ruolo ha vinto un Emmy.

Vedremo Zendaya prossimamente anche nei panni di Chani nel nuovo adattamento di Dune di Dennis Villeneuve e l’attrice riprenderà anche il ruolo di MJ al fianco di Tom Holland per il terzo film di Spider-Man dell’Universo Cinematografico Marvel attualmenet in fase di riprese. John David Washington reduce dal ruolo di Protagonista nel Tenet di Christopher Nolan ha già completato il thriller Born to Be Murdered di Netflix, su una coppia in vacanza che cade in trappola in una violenta cospirazione dalle tragiche conseguenze ed è anche nel cast del nuovo film, ancora senza titolo e in pre-produzione, del regista David O. Russell (American Hustle), una commedia che include anche Margot Robbie e Christian Bale.

Prodotto da Zendaya, John David Washington, Kevin Turen, Sam Levinson e Ashley Levinson, “Malcolm & Marie” arriverà su Netflix il 5 febbraio.

Fonte: Netflix