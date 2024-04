Challengers: trailer italiano e clip del film di Luca Guadagnino con Zendaya (Al cinema dal 24 aprile)

Dal 24 aprile 2024 nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome, Bones and All) interpretato da Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist.

Challengers – Trama e cast

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist – West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor – The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Il cast del film include anche Darnell Appling, Bryan Doo, Shane T Harris, Nada Despotovich, Joan Mcshane, Chris Fowler, Mary Joe Fernandez, A.J. Lister, Connor Aulson, Doria Bramante, Christine Dye, Naheem Garcia, Jake Jensen, Hailey Gates.

Challengers – Trailer in italiano e clip ufficiali

Curiosità sul film

Per prepararsi al suo ruolo, Zendaya ha trascorso tre mesi con Brad Gilbert, giocatore di tennis professionista diventato allenatore.

Lo sceneggiatore Justin Kuritzkes è il marito di Celine Song, che ha scritto e diretto l’acclamato e pluripremiato Past Lives (2023).

(2023). Austin Butler e Timothée Chalamet furono presi in considerazione per il ruolo di Art Donaldson prima che Mike Faist venisse scelto.

Luca Guadagnino ha fatto visita a Zendaya sul set di Dune – Parte due per completare l’ADR (Automatic Dialogue Replacement – metodo di doppiaggio) di “Challengers”.

Tutte e tre le attrici che hanno interpretato il principale interesse amoroso di Spider-Man nei diversi franchise di questo secolo, hanno anche interpretato il ruolo di una tennista professionista in un film a tema tennistico. La candidata all’Oscar Kirsten Dunst ha interpretato Mary Jane Watson in “Spider-Man (2002)”, “Spider-Man 2 (2004)” e “Spider-Man 3 (2007)” e Lizzie Bradbury in “Wimbledon (2004)”. La vincitrice dell’Oscar Emma Stone ha interpretato Gwen Stacy in “The Amazing Spider-Man (2012)” e “The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014)” e Billie Jean King in “La battaglia dei sessi (2017)”. La vincitrice del Golden Globe Zendaya ha interpretato MJ in “Spider-Man: Homecoming (2017)”, “Spider-Man: Far from Home (2019)” e “ Spider-Man: No Way Home (2021)” e Tashi Duncan/Donaldson in “Challengers”.

(2021)” e Tashi Duncan/Donaldson in “Challengers”. Il primo lungometraggio di Luca Guadagnino a non essere una coproduzione con l’Italia e secondo film del regista ambientato e realizzato negli Stati Uniti dopo Bones and All .

. Austin Abrams, Jacob Elordi e Dominic Fike sono stati presi in considerazione per il ruolo di Patrick Zweig prima della scelta di Josh O’Connor.

Nika King e Matthew Macfadyen sono stati presi in considerazione per ruoli non rivelati.

Il costumista J.W. Anderson è il fondatore di JW Anderson, nonché direttore creativo della casa di lusso spagnola LOEWE.

Zendaya a proosito delle scene di sesso ha detto: “Avevamo un coordinatore dell’intimità che è stato fantastico e molto utile, perché era importante che ci sentissimo al sicuro”. Si tratta di una figura che si occupa di gestire le scene di nudo e “coreografare” quelle di sesso davanti alla macchina da presa. L’obiettivo è rende le sequenze realistiche e non volgari, ma soprattutto mettere a proprio agio gli attori e le attrici che devono girarle.

Challengers segna Il primo credito di sceneggiatura del produttore Justin Kuritzkes. Guadagnino e Kuritzkes sono tornati a collaborare per Queer, il prossimo film DI Guadagnino con protagonista Daniel Craig e attualmente in psot-produzione. Kuritzkes sta attualmente lavorando con Don Winslow alla sceneggiatura del poliziesco City on Fire con protagonista Austin Butler.

Originariamente il film avrebbe dovuto aprire la Mostra del Cinema di Venezia del 2023, ma è stato ritirato dalla selezione un mese prima del festival a causa dello sciopero degli attori. Comandante (2023) ha sostituito Challengers come film della serata di apertura.

(2023) ha sostituito Challengers come film della serata di apertura. L’ottavo lungometraggio narrativo di Luca Guadagnino e il suo decimo in assoluto, compresi due documentari.

Terza collaborazione per il lungometraggio di Luca Guadagnino con il direttore della fotografia tailandese Sayombhu Mukdeeprom.

Secondo diversi direttori di festival, Challengers (2024) è stato l’unico film ritirato dal circuito dei festival autunnali del 2023 a causa dello sciopero del SAG-AFTRA.

La data di uscita del film negli Stati Uniti, il 26 aprile 2024, cade nove giorni dopo il centenario della fondazione dello studio cinematografico, Metro-Goldwyn-Mayer, il 17 aprile.

Challengers – Le featurette in lingua originale

Zendaya – Note biografiche

L’attrice vincitore dell’Emmy Award Zendaya è uno dei nomi più importanti e influenti nel settore dell’odierno intrattenimento. Nata e cresciuta a Oakland, in California, Zendaya è cresciuta esibendosi dopo aver trascorso gran parte della sua infanzia al teatro locale dove lavorava sua madre.

Zendaya ha lanciato la sua carriera come attrice su Disney Channel recitando nella serie di successo “Shake It Up!” per tre stagioni e “K.C. Undercover” per tre stagioni, di cui ha anche contribuito alla produzione.

Più recentemente, Zendaya può essere vista in “Spider-Man: No Way Home” di Jon Watts, l’ultimo film della serie Spider-Man. Nel 2017, Zendaya si è unita all’universo di Spider-Man in “Spider-Man: Homecoming” seguito da “Spider-Man: Far From Home”.

Recentemente Zendaya ha interpretato il ruolo di Chani nei film “Dune” “Dune e- Parte Due” di Denis Villenueve, al fianco di Timothee Chalamet e Oscar Isaac.

Zendaya attualmente recita nella seconda stagione di “Euphoria” di HBO e A24. La sua interpretazione di Rue le è valsa un Emmy Award nel 2020 per la prima stagione, rendendo Zendaya la donna più giovane a vincere un Emmy come attrice drammatica protagonista.

Zendaya può anche essere vista nel ruolo del personaggio principale Marie nel film Netflix del 2021 “Malcolm and Marie”. Zendaya ha contribuito a creare e produrre il film all’inizio della pandemia.

Altri crediti includono “Space Jam: New Legends” con Lebron James, “The Greatest Showman” con Hugh Jackman e Zac Efron e il film d’animazione “Smallfoot – Il mio amico delle nevi”.

Al di fuori della recitazione, Zendaya è una delle principali icone della moda. Nella primavera del 2019, Zendaya ha lanciato la sua prima collaborazione di moda con Tommy Hilfiger, denominata Tommy X Zendaya.

Nel 2021, Zendaya ha ricevuto il Fashion Icon Award del CFDA, diventando così la più giovane destinataria di questo premio nella storia. Attualmente Zendaya è il volto di Lancome, Bulgari e Valentino.

Luca Guadagnino – Note biografiche

Guadagnino è nato a Palermo il 10 agosto 1971. È l’autore, il regista e il produttore di numerosi film acclamati da pubblico e critica, tra cui Io sono l’amore, A Bigger Splash, Chiamami col tuo nome e Suspiria. Guadagnino ha vinto o è stato candidato a numerosi premi, tra cui il Leone d’Oro della Mostra del Cinema di Venezia, il BAFTA al Miglior Regista e il Nastro d’Argento per la Miglior Regia. È stato Presidente di Giuria del Beirut International Film Festival (2011) e del 68esimo Festival di San Sebastian. Tra i suoi progetti in arrivo c’è il documentario “Intimité”.

Challengers – Il poster italiano