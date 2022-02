“Mamma ho perso l’aereo”, il set ufficiale di LEGO in super offerta

“Mamma, ho perso l’aereo” è uno dei film di Natale più visti e amati di sempre, ma le repliche televisive non si fermano certo al periodo natalizio. Lo abbiamo visto tutti decine di volte nel corso degli anni e la casa dei McCallisters, teatro delle avventure/disavventure del giovane Kevin dimenticato da solo in casa dalla famiglia in viaggio per Parigi, è uno dei set cinematografici più iconici di sempre. L’intero film è ambientato in casa, tra trappole e trucchi messi in piedi da Kevin per proteggere se stesso e la sua abitazione dai due ladri improvvisati Harry Lime e Marv Merchants. Da qualche mese LEGO ha messo in commercio anche in Italia il set ufficiale dedicato a “Mamma ho perso l’aereo”, un imponente set da collezione che ricrea la casa dei McCallisters e tutta una serie di dettagli che i fan del film ben conoscono.

“Mamma ho perso l’aereo”: le immagini ufficiali e i dettagli del set LEGO

La casa dei McCallister è piena di dettagli immediatamente riconoscibili e adorabili caratteristiche con cui ricreare scene esilaranti. C’è tutto il necessario per inscenare la finta festa di Natale di Kevin, una fornace nel seminterrato con un mattoncino luminoso LEGO, la funzione rilascia ferro da stiro, barattoli di vernice oscillanti, scaffali pieghevoli, il cavo d’acciaio che va dalla soffitta alla casa sull’albero, il furgoncino dei ladri e altro ancora.

Ogni livello della casa in LEGO è staccabile e le pareti e il tetto si aprono per facilitare l’accesso. Insieme alla casa ci sono 5 minifigure LEGO:

Kevin McCallister

Kate McCallister

Harry Lime

Marv Merchants

Il vecchio Marley

“Mamma ho perso l’aereo”: pezzi e dimensioni del set

LEGO ha deciso di fare le cose in grande per questo set da collezione, il più grande mai realizzato dal progetto LEGO Ideas. L’idea è quella di far rivivere le emozioni del film non soltanto una volta che il set è stato montato, ma anche mentre si costruisce mattoncino dopo mattoncino. I 3.957 pezzi, infatti, sono suddivisi in 24 bustine con un ordine di costruzione che segue la trama del film.

Una volta montato, il set misura 27 centimetri di altezza, 34 centimetri di larghezza e 37 centimetri di profondità. Sì, vi servirà un po’ di spazio per esporlo e tenerlo al riparo da polvere e cadute accidentali, ma l’effetto wow è assicurato.

La casa dei McCallisters: prezzo del set e disponibilità

Il set da collezione è stato commercializzato lo scorso novembre al prezzo di 249,99 euro, ma è andato a ruba e al momento sul sito ufficiale LEGO risulta temporaneamente terminato e classificato come difficile da trovare. C’è disponibilità, invece, su Amazon al prezzo scontato di 249,99 euro, con spedizione gratuita inclusa, invece di 259,99 euro.