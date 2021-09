L’ Uomo nel Buio – trailer italiano e tutte le anticipazioni su Man In The Dark 2

Sony Pictures il 7 ottobre 2021 porterà nei cinema italiani L’Uomo nel Buio: Man In The Dark 2 (Don’t Breathe 2), il sequel del thriller-horror Man in the Dark di Fede Alvarez che nel 2014 ha incassato 157 milioni di dollari nel mondo da un budget di appena 10 milioni. Stephen Lang torna nel ruolo del letale uomo non vedente che nel primo film abbiamo visto braccare e terrorizzare un gruppetto di giovani ladruncoli intrufolatisi nella sua casa che diventerà una trappola per topi.

Trama e cast

In “Man in the Dark”, Norman Nordstrom (Stephen Lang) è stato sottovalutato da tutti a causa della sua cecità, ma ha rivelato una volontà irremovibile di sopravvivere e ottenere ciò che vuole…ma anche un lato mostruoso e malvagio della sua personalità – nessuna pietà o coscienza – si fermerà sulla sua strada. Ora, in “L’Uomo nel Buio: Man In The Dark 2”, otto anni dopo, Nordstrom vive con l’undicenne Phoenix (Madelyn Grace); ha ricreato la famiglia che gli è stata rubata da un guidatore ubriaco e ha trovato la giustizia contorta che ha sempre ritenuto gli fosse dovuta. Quando intrusi tornano di nuovo a casa sua, questa volta concentrati su Phoenix, Norman rivelerà per la seconda volta ciò che è nascosto dentro di lui…e di nuovo, sarà in modi nuovi e inaspettati.

Il cast è completato da Christian Zagia che riprende il ruolo di Raul interpretato nell’originale “Man in the Dark”, Brendan Sexton III, Adam Young, Rocci Williams, Bobby Schofield, Fiona O’Shaughnessy, Stephanie Arcila, Diaana Babnicova, Sofija Stojanovic, Steffan Rhodri, Miodrag Cvetkovic, Ibrahim Ishaq, Eydel Francisco Balbuena, Ron Rogell, Georgia Collins, Fiona Watkins, Jacob Lemieux, Joshua Compos ed Erik Heilner.

Man in the Dark 2 – trailer e video

Trailer in lingua originale pubblicato il 4 agosto 2021

Anteprima estesa in lingua originale pubblicata il 3 settembre 2021

Nuovo trailer italiano ufficiale pubblicato il 16 settembre 2021

Curiosità

Il film è diretto dall’esordiente Rodo Sayagues e co-prodotto da Sayagues con Fede Alvarez regista del Man in the Dark originale. I crediti di Sayagues includono la sceneggiatura del remake La casa diretto da Alvarez e coautore con Alvarez della storia del nuovo sequel di Non aprite quella porta.

Hernandez (Stephanie Arcila) indossa un berretto da baseball con lo stemma/logo della società di produzione “Bad Hombre”.

Sebbene Stephen Lang sia conosciuto come “L’uomo cieco” in entrambi i film, il vero nome del personaggio è Norman Nordstrom.

Nel film originale c’era una frase detta da Nordstrom: “Dio?!…Dio non esiste…È uno scherzo”. Ma in questo film Nordstrom (parlando con la figlia) dice: “Non dare mai le cose per scontate o Dio te le toglierà”. La Figlia: “Dio è cattivo?”. Nordstrom: “Dio è giusto”.

Il personaggio interpretato da Rocci Williams indossa una giacca con il logo degli “Alvacast”, una band metal uruguaiana. Sia Rodo Sayagues che Fede Alvarez sono nati in Uruguay.

A differenza del primo film, nessuno dei cani ha ricevuto alcun credito nei titoli di coda.

Contrariamente al primo film, il personaggio principale cambia il suo ruolo da cattivo ad eroe.

Il film costato 15 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 45 (al 17 settembre 2021).

La colonna sonora