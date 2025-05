Maria Corleone, quante puntate sono e dove rivedere la serie in streaming

La tormentata figura di Maria Corleone è tornata con la seconda stagione della serie in onda su Canale 5. Ecco quante puntate sono previste e dove rivederle in streaming.

Proprio in questi giorni ha tagliato il nastro di partenza Maria Corleone 2, il secondo capitolo della fortunata serie televisiva di Canale 5. Martedì scorso – 29 aprile – Rosa Diletta Rossi è tornata a presentarsi al pubblico della prima serata vestendo nuovamente i panni di Maria Corleone. Il nome della protagonista è un chiaro richiamo alla celebre saga de Il Padrino, in particolare a Mary Corleone, la giovane figlia di Michael (interpretata da Sofia Coppola) che muore tragicamente nella terza parte del film prodotto e diretto nel 1990 da Francis Ford Coppola.

Come sanno gli appassionati della trilogia di Coppola, il boss Michael Corleone cerca di evitare ad ogni costo che la figlia sia condannata a ripercorrere la sua stessa traiettoria esistenziale. Michael fa di tutto per proteggerla e tenerla fuori dai loschi affari della famiglia. Ma invano: Mary viene uccisa da un proiettile destinato a lui e la scena successiva, con il padrino disperato a gridare il suo dolore infinito verso il cielo mentre abbraccia la figlia morta, è rimasta nella storia del cinema.

Anche la Maria Corleone nostrana culla il sogno di una vita diversa: quella di una carriera da stilista, lontana anni luce dai traffici della mafia. Ma anche lei viene suo malgrado risucchiata nel vortice criminale. La svolta è l’attentato mafioso durante il quale viene assassinato il fratello Giovanni. Da lì in avanti, accecata dalla rabbia e dal desiderio di vendetta, Maria passa al “lato oscuro” trasformandosi in un boss spietato per difendere la sua famiglia. Ora Maria Corleone è tornata. Ma quante puntate prevede la seconda stagione della serie di Canale 5 e dove è possibile rivederle in streaming?

Maria Corleone 2, quante puntate sono previste e come rivederle in streaming

La serie televisiva Maria Corleone 2, in onda su Canale 5, si compone di otto episodi, trasmessi nel corso di quattro prime serate. La fiction potrà essere rivista anche sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity. Come anticipato la prima puntata della seconda stagione di Maria Corleone è andata in onda martedì 29 aprile 2025. La stagione numero due prende le mosse dall’agguato a Maria, con una sparatoria avvenuta in occasione della prima sfilata con il marchio Lady By Corleone. Tony Zerrilli, il sicario, riesce a sparire dileguandosi tra la folla.

Don Luciano Corleone, il padre di Maria, decide così di tornare in campo per punire chi ha tentato di assassinare la figlia (scossa ma rimasta fortunatamente illesa). Ma sulle tracce del killer non ci sono soltanto i Corleone. Anche la polizia dà la caccia all’attentatore. A guidare gli agenti c’è il pm Luca Spada, amore di Maria e padre del piccolo Giovannino. Per la giovane Corleone arriva il momento di fare una scelta difficilissima.

Maria è chiamata a decidere tra l’amore per Luca il bambino nato dalla loro relazione e l’istinto criminale che fino a quel momento ha preso il sopravvento nella sua vita come una Erinni vendicatrice. Alla fine Maria decide di collaborare, sempre in bilico tra il dovere di difendere chi ama e le tensioni familiari che la spingono verso il crimine.

Maria Corleone 2: cast e location della serie di Canale 5

La protagonista indiscussa di Maria Corleone 2 è sempre Rosa Diletta Rossi, attrice romana che interpreta la parte della figlia di Don Luciano Corleone (Fortunato Cerlino). Luca Spada, l’uomo di legge e padre del figlio avuto dalla storia d’amore con Maria (della quale è ancora innamorato, ricambiato) ha il volto di Alessandro Fella.

Altri volti della serie sono Vittorio Magazzù, nel ruolo di Stefano Corleone, Federica De Cola che invece recita nella parte di Sandra Corleone. mentre Fabrizio Ferracane è Matteo Lombardo. Denise Tantucci, infine, è Beatrice Serra. Maria Corleone 2 è stata girata tra l’estate e l’autunno del 204 nelle stesse location dove hanno avuto luogo le riprese della prima stagione, cioè Roma, Milano e Palermo.