Mark Wahlberg mostra il nuovo look sul set del dramma biografico “Stu”

Un Mark Wahlberg visibilmente appesantito è ritratto in una serie di nuove foto dal set di Stu, un nuovo dramma a sfondo religioso basato sulla storia vera di un pugile che diventa prete dopo un incidente.

“Stu” è un biografico che segue Stuart Long, un pugile professionista dei pesi massimi che ha trovato Dio dopo un incidente quasi fatale. Dopo l’incidente, Long ha lasciato la sua carriera di pugile per diventare prete. Wahlberg è impegnato nel progetto dal 2016 ed è anche uno dei produttori del film.

Le nuove foto del set pubblicate su Twitter mostrano la sorprendente trasformazione di Wahlberg per il suo nuovo ruolo. Nelle immagini, la star d’azione di 49 anni sfoggia un taglio di capelli corto e un fisico in sovrappeso. Wahlberg sembra essere ricorso al make-up, l’attore nelle nuove foto sembra indossare un mento protesico e una tuta ingrassante che sono spesso utilizzati al posto di drastiche e pericolose diete, vedi Gary Oldman “truccato” per diventare Winston Churchill in L’ora più buia invece di quanto optato da Christian Bale che è ingrassato “naturalmente” per diventare il vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney in Vice – L’uomo nell’ombra.

Wahlberg che è noto per il suo fisico da culturista in alcune immagini condivise qualche tempo su Instagram mostrava e commentava il suo aver lavorato duramente per liberarsi del suo fisico scolpito e guadagnare parecchi chili in più. Entro tre settimane l’attore ha rivelato di ha guadagnato quasi 10 kg. e un addome notevolmente più rotondo. Secondo il suo chef personale, l’aumento di peso dell’attore è stato ottenuto consumando otto pasti al giorno per un apporto giornaliero totale di circa 7.000 calorie.

“Stu” è scritto e diretto dalla regista esordiente Rosalind Ross. Altri membri del cast includono Mel Gibson, Jacki Weaver, Niko Nicotera, Chiquita Fuller, Betsy Moore, Bryan Kreutz e l’attrice messicana Teresa Ruiz vista nelle serie tv Narcos: Messico e Luis Miguel: La Serie e più recentemente al fianco di Liam Neeson nel thriller d’azione The Marksman.

Mark Whalberg oltre a Stu ha due pellicole attualmente in post-produzione il thriller fantascientifico Infinite in cui un uomo scopre che le sue allucinazioni sono in realtà visioni di vite passate e l’adattamento del videogioco Uncharted in cui interpreta Sully mentore e amico del Nathan Drake di Tom Holland. Inoltre il nome di Wahlberg risulta ancora collegato all’adattamento cinematografico della serie tv di culto L’uomo da sei milioni di dollari.

Fonte: Twitter