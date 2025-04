Matilda De Angelis: età, laurea, dove vive, fidanzato famoso, film e carriera

Interprete di fiction e film di successo, Matilda De Angelis è tra le giovani attrice italiane maggiormente accreditate. Nonostante la giovane età vanta anche ruoli internazionali e ha recitato al fianco di Nicole Kidman, esperienza che l’ha fatta crescere professionalmente e le ha permesso di conoscere lo start system mondiale. Amata dai colleghi e richiesta dai registi, Matilda ha un curriculum di tutto rispetto. Nel suo passato c’è anche un’esperienza da musicista: passione che ha da quando era bambina.

Classe 1995 Matilda è nata a Pianoro, località dell’Appennino a sud-est di Bologna, paesino di pochi abitanti. I suo genitori sono stati sempre molto generosi con lei e il fratello minore Tobia, gli hanno lasciati liberi di fare le loro scelte e non hanno condizionato il loro futuro. La stessa De Angelis ha definito il padre un punkabbestia e la mamma fricchettona: “Due matti”, ha dichiarato l’attrice in un’intervista. I due si sono separati nel 2000, ma sono riusciti a proteggere il rapporto con i figli.

A 16 anni la De Angelis si dedica allo studio della chitarra acustica e violino e in seguito debutta con un gruppo musicale: i Rumba de Bodas. Nel 2024 incidono il primo album e fanno la prima tournée. In seguito Matilda su avvicina alla recitazione, un suo amico le suggerisce di tentare la strada dei provini e così viene scelta per un ruolo nel film Veloce come il vento, dove recita a fianco di Stefano Accorsi. Da quel momento la sua carriera è stata in ascesa. Ha recitato nella fiction Rai Tutto può succedere, e in seguito in Una Famiglia di Sebastiano Riso e nel 2017 recita ne Il Premio, pellicola diretta e interpretata da Alessandro Gassman.

Poi arriva il debutto in The Undoing – Le verità non dette, miniserie HBO. Nel 2020 affianca Elio Germano ne L’incredibile storia dell’isola delle Rose e nel 2021 viene scelta come co-conduttrice de Il Festival di Sanremo. Lo scorso anno ha debuttato nel ruolo di Lidia Poet, serie in costume in onda su Netflix. In diverse occasioni ha anche ricevuto la candidatura ai Davide di Donatello per le sue interpretazioni intense e originali.

Matilda de Angelis vita privata: ex e fidanzato attuale

Attrice affermata a livello internazionale, Matilda De Angelis è un’artista rimasta con i piedi per terra. E’ una ragazza semplice e spontanea che non ama troppo l’eco mediatico. E’ disponibile con i fan e anche con la stampa a cui non manca di rilasciare dichiarazioni e interviste. Ha un profilo social molto attivo dove condivide soprattutto momenti del suo lavoro, in particolare i backstage. In passato ha avuto una relazione con l’attore Andrea Arcangeli, storia finita ormai 5 anni fa. Poi il suo nome è stato associato al rapper Nyax.

Ufficialmente oggi è fidanzata con Alessandro De Santis, membro del duo Santi Francesi. La coppia ha ufficializzato la relazione qualche tempo fa e la storia va a gonfie vele. I due artisti non mancano di mostrarsi insieme in pubblico: recentemente sono stati paparazzati per le vie di Roma.

Tutte le curiosità su Matilda De Angelis

Matilda de Angelis ha un rapporto speciale con il fratello Tobia. Anche il giovane vanta alcune esperienze sul set, e a quanto pare è talentuoso come la sorella. Non tutti sanno che in passato l’attrice ha sofferto di disturbi alimentari, patologia che con il tempo è riuscita a fronteggiare e superare. Tra le passioni di Matilda, oltre alla musica, anche la ginnastica artistica, che ha praticato fino a 12 anni.

Sul suo profilo Instagram spesso ha postato scatti senza trucco e filtri e non ha avuto problemi a mostrare le sue imperfezioni. Un gesto che ha avuto un eco mediatico rilevante e che è stato apprezzato dai tanti fans.