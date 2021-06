Christina Ricci confermata nel cast di Matrix 4

Con le riprese in corso dell’atteso Matrix 4, sequel annunciato a sorpresa che vedrà la regia in solitaria di Lana Wachowski, il sito Collider riporta che Christina Ricci è parte del cast. La conferma di questo casting non sbandierato, forse perché rivelatorio rispetto alla trama, proviene da una cartella stampa del film ufficiale rilasciata dalla Warner Bros. Non ci sono dettagli su chi Ricci interpreterà nel film, ma il film segna una reunion di Ricci con Lana Wachowski, le due hanno collaborato in precedenza per il live-action Speed Racer.

Ricci si unisce ad un cast che già include Keanu Reeves come Neo, Carrie Ann-Moss come Trinity, Jada Pinkett-Smith come Niobe, Daniel Bernhardt come Agente Johnson e Lambert Wilson come Il Merovingio. Alcuni degli altri nuovi arrivati del franchise includono Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jonathan Groff. Purtroppo, né Laurence Fishburne né Hugo Weaving torneranno in Matrix 4, ma il cast del film è davvero notevole anche senza due personaggi del calibro di Morpheus e l’Agente Smith.

Non ci sono dettagli della storia che riprenderà le fila subito dopo il finale di Matrix: Revolutions, ma Reeves in precedenza aveva affermato che Wachowski ha scritto “una sceneggiatura bellissima” e che il film racconterà una storia d’amore “ispiratrice” e “un’altra versione di una chiamata al risveglio in cui tutto sarà rivelato.”

Vedremo Christina Ricci prossimamente anche nell’episodio pilota della serie tv drammatica Yellowjackets, su una squadra di calciatrici iceali che diventano le (s)fortunate sopravvissute ad un incidente aereo nelle profondità della natura selvaggia dell’Ontario; sarà protagonista del film horror Monstrous e del film d’azione Can’t Stop the Dawn, nel primo veste i panni di una donna traumatizzata in fuga dal suo ex marito violento con il figlio di 7 anni che si trova ad affrontare un mostro più grande e terrificante che infesta la nuova casa, e come una mamma single malata terminale che viene reclutata da un misterioso agente per assassinare lo spietato leader di un giro di trafficanti di esseri umani per la promessa di un futuro migliore per suo figlio.

L’uscita del film inizialmente slittata causa pandemia è attualmente prevista per il 22 dicembre 2021.