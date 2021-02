Mattel Films sta guardando al rapper Lil Yatchy come potenziale protagonista di una commedia hip hop live-action basata sull’iconico gioco di carte UNO.

“UNO” è un gioco di carte non collezionabili statunitense prodotto da Mattel e creato da Merle Robbins nel 1971. Il gioco UNO è venduto in 80 paesi e ha raggiunto i 150 milioni di copie vendute al mondo. Ne sono state distribuite varie versioni speciali (Barbie UNO, Harry Potter UNO, I Simpson UNO), e ne sono state fatte delle trasposizioni per computer, console e iPhone.

Il sito The Hollywood Reporter riporta che l’adattamento sarà scritto da Marcy Kelly e sarà incentrato sul mondo hip hop underground di Atlanta. Lil Yachty si è detto entusiasta della modalità in cui il popolare gioco di carte sarà portato sul grande schermo: “Ho giocato a Uno da bambino e lo faccio ancora oggi, quindi trasformarlo in un film basato sulla scena hip hop di Atlanta è qualcosa di davvero speciale. E’ qualcosa che mi riguarda molto da vicino”.

Con Robbie Brenner produttore esecutivo e Kevin McKeon a supervisionare il progetto per Mattel, il film ancora senza titolo deve ancora completare il cast. Brenner ha detto che il team creativo attende con impazienza l’opportunità di “trasformare il classico gioco di UNO in un’avventura comica d’azione”.

Ricordiamo che negli ultimi anni Mattel ha annunciato diversi progetti, film e serie tv, basati su sue iconiche linee di giocattoli, vedi un progetto incentrato sul visore stereoscopico View-Master, un film live-action sulla bambole anni ottanta American Girl e un film horror incentrato sulla Magic 8 Ball. Inoltre Mattel Films sta lavorando sul live-action di Masters of the Universe e sviluppando un film sulle iconiche macchinine Hot Wheels, uno sull’action figure Major Matt Mason, un adattamento della serie tv per bambini Barney e un adattamento della serie di libri per bambini Angelina ballerina.

Quest’anno “UNO”, considerato uno dei giochi di carte più popolari e riconoscibili di tutti i tempi, festeggerà il suo 50° anniversario.