Oscar 2024, May December: trailer italiano del film di Todd Haynes (Al cinema dal 21 marzo)

Presentato in anteprima al Festival di Cannes e candidato agli Oscar 2024 per la miglior sceneggiatura originale, May December di Todd Haynes arriva al cinema con Lucky Red dal 21 marzo 2024. Haynes porta sullo schermo uno scandalo americano, riuscendo ad essere allo stesso tempo divertente e affascinante.

May December – Trama e cast

Una famosa attrice è intenzionata a realizzare un film sulla storia vera di una coppia, la cui relazione clandestina aveva infiammato la stampa scandalistica e sconvolto gli Stati Uniti vent’anni prima. Per prepararsi al suo nuovo ruolo, entrerà nella loro vita rischiando di metterla in crisi.

A confrontarsi le due attrici premio Oscar Natalie Portman e Julianne Moore, in un racconto tra il melò e il thriller. Ad affiancarle Charles Melton che per la sua interpretazione ha ricevuto la candidatura al Golden Globe e svariati riconoscimenti, tra cui quello di Miglior attore non protagonista dell’anno dal National Society of Film Critics.

May December – Trailer italiano ufficiale

Curiosità sul film

Todd Haynes dirige “May December” da una sceneggiatura candidata all’Oscar di Samy Burch & Alex Mechanik.

La pellicola è liberamente ispirata alla vicenda di Mary Kay Letourneau, insegnante nota alla cronaca statunitense per l’adescamento del suo allora alunno Vili Fualaau, dodicenne all’epoca dei fatti e in seguito divenuto suo marito.

In un’intervista a Sight and Sound del 2023, Todd Haynes ha spiegato il suo approccio all’argomento controverso al centro della trama:

…Julianne Moore aveva un’idea molto forte che questa donna non fosse una pedofila, che avesse invece una sindrome da principessa, un intenso bisogno di essere salvata da un uomo giovane e virile. È come il mito del giovane cavaliere, che, con la sua pura virilità e la sua straordinaria giovinezza, salverà te, la damigella in pericolo. Ciò ha permesso ad entrambe le parti di negare la differenza di età, perché il potere poteva tornare nelle sue mani sicure o qualcosa del genere. E volevo quelle battute nella scena finale della camera da letto: “Chi è il capo?” e “Chi comanda? Chi comanda? Chi comanda?”. – per suggerire il mito sotto il quale vivono. Questo film era così pieno di estremi, eccezioni ed eccessi da tabloid. Riguarda anche le persone che si rifiutano di guardare se stesse e le scelte che fanno, cosa che facciamo tutti, e sapevo che lo stavo facendo anch’io. Inoltre, è un [film] potenzialmente esplosivo o inquietante per l’odierna cultura della politica identitaria, che vuole sapere chi è buono e chi è cattivo. C’è volatilità, impenetrabilità e ambiguità morale qui. E dovevamo farlo velocemente e con grande economia. La semplicità della copertura era l’unico modo per raggiungere questo obiettivo. Lasciare che gli spazi vuoti, i momenti non verbali tra i dialoghi, parlino tanto forte quanto, o più forte, di qualsiasi cosa detta. Come quasi sempre accade con i film che ho realizzato, è stato un esperimento. Metti insieme queste cose e dici: “OK, questo è quanto” Niente rete di sicurezza. Non c’era altro modo per tagliarlo. Non abbiamo altra copertura. Quindi, se non avesse funzionato…Ma poiché era così divertente da realizzare, ho continuato a dire: “Probabilmente non reggerà, ma davvero non mi interessa. Non scambierei questa esperienza con niente al mondo.”

Julianne Moore (Gracie) non si è accorta che Natalie Portman (Elizabeth) stava improvvisando imitando i suoi manierismi in alcune scene fino a quando non sono iniziate le riprese.

Natalie Portman ha portato la sceneggiatura a Todd Haynes come potenziale collaborazione tra i due. Haynes ha accettato, perché amava la sceneggiatura, e poi ha suggerito Julianne Moore per affiancare Portman.

Charles Melton ha guadagnato oltre 40 libbre (18 chili) per interpretare Joe.

D.W. Moffett, che interpretava l’ex marito di Gracie, Tom, dirige il dipartimento di cinema e televisione al Savannah College of Art and Design. A questo film hanno partecipato gli studenti del programma di recitazione.

Quinta collaborazione di Julianne Moore con il regista Todd Haynes.

Inizialmente si pensava che Natalie Portman avrebbe diretto il film.

Per necessità, la scena nel negozio di abbigliamento è stata girata in una sola ripresa.

Girato a Savannah, in Georgia, in 23 giorni.

La sceneggiatura è stata inclusa nell’edizione 2020 della “Black List”.

Primo film di Todd Haynes dai tempi di Velvet Goldmine (1998) a non essere girato con il direttore della fotografia Edward Lachman, a causa di un infortunio all’anca intempestivo. Invece, “May December” è stato fotografato da Christopher Blauvelt, consigliatogli da Kelly Reichardt.

Il titolo “May December” è un’espressione usata per riferirsi ad una relazione romantica con una grande differenza di età tra i due.

Il film ha aperto il 61° Festival del cinema di New York.

Il film è ambientato nel 2015.

Gracie afferma di essere cresciuta in luoghi diversi perché la sua famiglia era costantemente sradicata. Anche Julianne Moore ha trascorso la sua educazione in varie località degli Stati Uniti a causa dell’occupazione di suo padre come giudice militare.

Ad un certo punto del film, Elizabeth sta controllando le vecchie foto di Joe e Gracie di quando è avvenuto lo scandalo per preparare il suo ruolo. Si basano sulle vere foto di Mary Kay Letourneau e Vili Fualaau scattate all’epoca.

ATTENZIONE!!! A SEGUIRE TROVATE CURIOSITA’ CHE INCLUDONO SPOILER SUL FILM

Basato sulla storia di Mary Kay Letourneau (nome completo Mary Katherine “Mary Kay” Schmitz Letourneau Fualaau), che a metà degli anni ’90 era un’insegnante di scuola elementare sulla trentina che violentò uno studente di dodici anni, Vili Fualaau. Nel 1997, si è dichiarata colpevole di due capi d’imputazione di reato di stupro di secondo grado di un minore. Fualaau e Letourneau ebbero due figlie insieme e, dopo che lei fu incarcerata per diversi anni per lo stupro di Fualaau, si sposarono; il matrimonio è durato dal 2005 fino alla separazione nel 2019, e poco dopo lei è morta di cancro. In molte interviste durante il loro matrimonio, Fualaau ha insistito sul fatto che la loro relazione era sempre consensuale, ma dopo la loro separazione, un articolo sulla rivista People ha indicato che con il tempo e la maturità, era arrivato a considerare la relazione come violenta e malsana “fin dall’inizio”.

Mary Kay Letourneau e Vili Fualaau sono state l’ispirazione per Gracie and Joe; il film TV all’interno del film che Elizabeth (Natalie Portman) guarda mentre si prepara. Gli attori che interpretano Gracie e Joe assomigliano a Letourneau e Fualaau rispetto agli attori Julianne Moore e Charles Melton. Questo film TV guardato da Elizabeth è ispirato al vero film TV All-American Girl: The Mary Kay Letourneau Story (2000) incentrato sulla loro relazione e con Penelope Ann Miller e Omar Anguiano che assumono i ruoli di Mary Kay e Vili, interpretati da Julianne Moore e Charles Melton in questo film (anche se i nomi sono stati cambiati).

“May December” esplora uno dei grandi talenti della specie umana: il nostro colossale rifiuto di guardare noi stessi. Attraverso la premessa narrativa di realizzare un film incentrato su una famiglia americana inconsueta, nata da uno scandalo pubblico diventato un evento mediatico nazionale, un’attrice scende a Savannah, in Georgia, per studiare dal vivo la donna che interpreterà lei e le vite dei suoi familiari. È attraverso questo delicato processo di esplorazione, che fa da cornice a questa storia strana e inquietante, che veniamo a conoscenza del passato di questa matriarca al centro dello scandalo e del suo giovane marito, un coreano-americano, con il quale la donna aveva iniziato una relazione quando lui era appena tredicenne. Ciò che mi aveva affascinato dell’eccezionale sceneggiatura di Samy Burch, che Natalie Portman mi inviò nel 2020, è il modo in cui affrontava argomenti potenzialmente volatili con una sorta di paziente osservazione, che consentiva di esplorare i personaggi della storia con una sottigliezza fuori dal comune. La storia sobbolliva di un’ambiguità morale e narrativa che, in un film, avrebbe coinvolto lo spettatore catturandolo in uno stato di visione attivo ed eccitato, in cui avrebbe messo tutto in discussione. Oltre ad essere del materiale estremamente avvincente, il progetto mi ha fornito l’opportunità tanto attesa di lavorare con Natalie Portman – per innescare il vortice riflessivo di un’attrice che interpreta un’attrice – e come se questo non bastasse, di porla accanto a Julianne Moore nel ruolo feroce e imperscrutabile di Gracie. Completare la triade non sarebbe stata un’impresa semplice; la scelta di Charles Melton per il ruolo di Joe è servita ad arricchire il loro passato e a descrivere il loro insidioso presente con sorprendente finezza. Le associazioni cinematografiche immediate erano innegabili: Persona, ovviamente, e altri film di Bergman che mettono più donne a confronto, o che mettono i personaggi, nei momenti chiave, direttamente davanti all’obiettivo della macchina da presa, come in Sinfonia D’autunno, Luci D’inverno o altri film di Godard. Questo paragone diretto, quando i nostri tre personaggi centrali si confrontano allo specchio, sarebbe diventato un filo conduttore in “May December”. Inoltre, venivano in mente pellicole su delle donne che stanno con uomini più giovani, come Il Laureato, Viale del tramonto o Domenica maledetta domenica (o riferimenti inversi più tradizionali, come Manhattan o Lolita). Ma soprattutto film caratterizzati da un minimalismo stilistico, come Il Laureato o Manhattan. La straordinaria sceneggiatura del film e le sue tre interpretazioni principali (arricchite dalle performance di Cory Michael Smith, Elizabeth Yu, Gabriel Chung, Piper Curda, tra gli altri), tutta la bellezza e le sfumature fornite dal resto del cast tecnico, hanno ripristinato ciò che credo sia ancora possibile nel cinema: trovare l’identificazione nei luoghi meno probabili, lasciarsi coinvolgere e sorprendere da una storia e dai suoi personaggi senza mai sentirsi del tutto a proprio agio con coloro che pensiamo possano avere ragione o torto. [Todd Haynes]

Charles Melton – Note biografiche

Melton è uno degli attori più versatili di Hollywood e continua ad affascinare il pubblico con le sue performance carismatiche sia al cinema che in televisione.

I suoi crediti cinematografici passati includono la commedia di Paramount+, La gang dei supereroi, con Owen Wilson, e Bad Boys For Life della Sony, terzo capitolo della serie di grande successo Bad Boys. Nel 2019, ha interpretato il ruolo del protagonista “Daniel Bae” nel lungometraggio della Warner Bros., Il sole è anche una stella, con Yara Shahidi. Diretto da Ry Russo-Young e basato sul best-seller del New York Times di Nicola Yoon, il film racconta la vorticosa storia d’amore tra “Daniel”, figlio di immigrati coreani, e “Natasha”, interpretata da Shahidi.

Per la televisione, Melton sta attualmente girando la serie Riverdale della CW. Alla sua settima e ultima stagione, “Riverdale” è una rivisitazione moderna della serie a fumetti Archie, della Archie Comics. Inoltre, è apparso nella serie mystery-drama Poker Face con Natasha Lyonne e in La pazza storia del mondo, Parte II di Mel Brooks, in onda su Hulu. Nel 2021, è stato nominato ambasciatore globale delle Olimpiadi Speciali.

Todd Haynes – Note biografiche

Appassionato di arti visive fin dall’infanzia, Todd Haynes ha studiato arte e semiotica alla Brown University. Nel 1987, ha girato il cortometraggio Superstar: The Karen Carpenter Story, che è stato realizzato usando le bambole della Barbie. Da allora, ha continuato instancabilmente ad affrontare questioni di genere e identità.

Il suo primo lungometraggio Poison, ispirato a Jean Genet, è uscito nel 1991 e ha vinto il Gran Premio della Giuria al Sundance. Dopo Safe (1995), con Julianne Moore, ha evocato David Bowie durante il periodo di Ziggy Stardust in Velvet Goldmine (1998), e successivamente ha reso omaggio a Douglas Sirk in Lontano dal paradiso (2002).

Nel 2006, ha chiamato sei attori a interpretare Bob Dylan in Io non sono qui. Ha poi diretto la miniserie Mildred Pierce (2011), e successivamente è tornato ai lungometraggi con Carol (2015), La stanza delle meraviglie (2017) e Cattive acque (2019), ai quali ha fatto seguito il documentario The Velvet Underground (2021).