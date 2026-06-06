Mediaset stravolge la programmazione: cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi

Il palinsesto della stagione estiva di Cologno Monzese si arricchisce di una mossa strategica destinata a fare la gioia degli appassionati di fiction iberiche. Con una decisione improvvisa, i vertici dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi hanno scelto di premiare gli eccellenti risultati d’ascolto di La Promessa, la soap opera spagnola che ha saputo imporsi come un vero e proprio pilastro del piccolo schermo nazionale.

Per capitalizzare questo costante affetto da parte del pubblico, l’emittente ha deciso di promuovere il titolo facendogli compiere un significativo salto di qualità verso la fascia oraria di massimo ascolto.

Questo cambio di rotta si tradurrà in una vera e propria maratona settimanale che consentirà una fruizione più estesa e continuativa delle dinamiche narrative che si sviluppano attorno al celebre palazzo della tenuta.

Il sabato sera si accende su Rete 4: la nuova griglia oraria

La variazione di palinsesto diventerà operativa a partire dal prossimo sabato 13 giugno. In questa data, la produzione farà il suo esordio ufficiale nella prima serata di Rete 4, occupando stabilmente il blocco orario che va dalle 21:30 fino quasi alla mezzanotte, terminando intorno alle 23:55.

Una collocazione di prestigio che testimonia la massima fiducia dei vertici editoriali nei confronti di un prodotto capace di fidelizzare milioni di spettatori grazie a un mix collaudato di misteri, rivalità dinastiche e tormentate vicende sentimentali.

I telespettatori più assidui, tuttavia, non devono temere la perdita dei vecchi punti di riferimento. Pier Silvio Berlusconi e la direzione palinsesti hanno infatti optato per un raddoppio dello spazio televisivo, salvaguardando la consueta programmazione giornaliera.

Gli episodi quotidiani manterranno inalterata la propria collocazione nel palinsesto preserale, venendo trasmessi regolarmente sette giorni su sette alla stessa ora, precisamente alle 19:45 sempre sul quarto canale.

La strategia del network punta così a blindare il weekend con un appuntamento speciale che promette di accelerare lo svolgimento delle trame principali. Le indiscrezioni sui prossimi blocchi di puntate lasciano già presagire l’arrivo di snodi drammatici fondamentali: i personaggi principali saranno messi di fronte a bivi esistenziali complessi, mentre l’affiorare di verità rimaste a lungo sepolte destabilizzerà nuovamente i rapporti tra i nuclei familiari della serie.

Un doppio binario di messa in onda che candida la soap a diventare il baricentro dell’intrattenimento estivo firmato Mediaset.