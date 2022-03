Memory: trailer e tutte le anticipazioni sul thriller d’azione con Liam Neeson

Il 29 aprile debutta nei cinema Memory, remake di un film d’azione belga realizzato dal regista Martin Campbell (Casinò Royale)). Un assassino su commissione scopre di essere diventato un bersaglio dopo essersi rifiutato di completare un lavoro per una pericolosa organizzazione criminale. Liam Neeson è protagonista del film nei panni del killer al fianco di Guy Pearce e Monica Bellucci.

Trama e cast

La trama ufficiale: “Memory” segue Alex Lewis (Liam Neeson), un esperto assassino noto per la sua discreta precisione. Preso in un pantano morale, Alex si rifiuta di completare un lavoro che viola il suo codice e deve dare la caccia e uccidere rapidamente le persone che lo hanno assunto prima che loro e l’agente dell’FBI Vincent Serra (Guy Pearce) lo trovino per primi. Alex è fatto per la vendetta ma, con una memoria che comincia a vacillare, è costretto a mettere in discussione ogni sua azione, confondendo il confine tra giusto e sbagliato.

Il cast di “Memory” include Ray Stevenson, Louis Mandylor, Stella Stocker, Ray Fearon, Antonio Jaramillo, Lee Boardman, Taj Atwal, Natalie Anderson, ebecca Calder, Harold Torres, Atanas Srebrev, Kate Nichols, Josh Taylor, Daniel De Bourg, Scot Williams, Mia Sanchez, Trevor Van Uden, Doug Rao, Petar Kirilov, J.R. Esposito e Kalina Stancheva.

Memory – trailer e video

Primo trailer in lingua originale pubblicato il 15 marzo 2022

Curiosità

“Memory” è basato sul film belga “The memory of a killer” (De Zaak Alzheimer) diretto da Erik van Looy.

“Memory” è diretto dal neozelandese Martin Campbell, già regista di due 007 (Goldeneye, Casinò Royale), de La maschera di Zorro con Antonio Banderas e del thriller-revenge Fuori controllo con Mel Gibson. I suoi lavori più recenti sono i thriller d’azione The Foreigner con Jackie Chan e Pierce Brosnan e The Protégé con Michael Keaton, Maggie Q e Samuel L. Jackson.

La sceneggiatura di “Memory” è scritta da Dario Scardapane, all’attivo per lui il western Posse – La leggenda di Jessie Lee, il film tv The Darkling ed episodi per le serie tv The Bridge e The Punisher.

Film e libro originali

“The memory of a killer” (De Zaak Alzheimer), noto anche con il titolo internazionale The Alzheimer Case, è un thriller belga diretto da Erik van Looy all’attivo per il regista il thriller The Loft, che ha fruito di un remake americano con Karl Urban e James Marsden diretto dallo stesso Van Looy e il thriller The Premier – Rapimento e ricatto.

“The memory of a killer” è scritto da Carl Joos (Alabama Monroe – Una storia d’amore, The Premier – Rapimento e ricatto) e basato sul romanzo “De zaak Alzheimer” di Jef Geeraerts.

Jozef Adriaan Anna Geeraerts meglio conosciuto come Jef Geeraerts, scrittore di Anversa scomparso nel 2015 per un attacco cardiaco, scrive il suo primo romanzo, Ik ben maar een neger (“I’m just a negro”), libro basato sulla sua esperienza come militare in Congo che lo mise in luce come autore estremamente controverso per i suoi contenuti considerati pornografici e razzisti. Geeraerts scrisse altri libri di stampo “coloniale” politicamente motivati ​​prima di iniziare la sua serie Gangreen suddivisa in 4 parti e controversa per i contenuti sessualmente espliciti: Gangreen 1 (Black Venus), Gangreen 2 (De Goede Moordenaar), Gangreen 3 (Het Teken van de Hond) e Gangreen 4 (Het Zevende Zegel). Geeraerts in seguito diventa famoso come romanziere specializzato in thriller. In totale Geeraerts ha scritto 35 romanzi, alcune opere teatrali e un dramma radiofonico. Due dei suoi libri (De zaak Alzheimer e Dossier K) sono diventati film.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore britannico Rupert Parkes aka Photek i cui crediti includono colonne sonore per i lungometraggi Un sogno troppo grande, Sognando il ring e Life in a year – Un anno ancora, il videogame Need For Speed, il documentario Mosul e le serie tv Station 19, Into the Night e Le regole del delitto perfetto. Parkes e il regista Martin Campbell sono alla loro seconda collaborazione dopo il thriller d’azione The Protégé.

Parkes ha ricevuto tre nomination consecutive ai Grammy nella categoria Miglior registrazione remixata, non classica per "End of Line" dei Daft Punk dalla colonna sonora del film Tron: Legacy nel 2012, "Lie Down In Darkness" di Moby nel 2013 e "One Love/People Get Ready" di Bob Marley nel 2014. Il suo acclamato singolo "Ni-Ten-Ichi-Ryu" è stato utilizzato nella colonna sonora del film Blade (1998).

Foto e poster