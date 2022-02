Men: trailer e tutte le anticipazioni sul nuovo film di Alex Garland

Il 20 maggio 2022 debutta nei cinema americani Men, il nuovo film del regista Alex Garland (Ex Machina, Annientamento) con protagonista la cantante e attrice irlandese Jessie Buckley (La figlia oscura). Garland dopo due thriller fantascientifici stavolta sembra aver scelto un thriller sovrannaturale a tinte horror per la sua terza regia.

Trama e cast

La trama di “Men” racconta di Harper (Jessie Buckley) una donna che dopo la morte del suo ex marito va in vacanza da sola nella tranquilla campagna inglese e comincia a subire una sorta di inquietante tormento di stampo sovrannaturale.

Il cast di “Men” include anche Rory Kinnear noto per il ruolo di Tanner nei film con lo James Bond di protagonista Daniel Craig, Paapa Essiedu (Assassinio sull’Orient Express) e Gayle Rankin (The Greatest Showman).

Men – trailer e video

Teaser trailer ufficiale pubblicato il 9 febbraio 2022

Curiosità

Jessie Buckley è una cantante e attrice irlandese, classificatasi al secondo posto nel talent show I’d Do Anything della BBC. Più di recente, Buckley ha interpretato Lyudmilla Ignatenko nella miniserie drammatica della HBO, Chernobyl. È apparsa anche in tre serie televisive della BBC, come Marya Bolkonskaya nell’adattamento della BBC di Guerra e pace di Leo Tolstoj, come Lorna Bow in Taboo e come Honor Martin in The Last Post. Al cinema Buckley ha interpretato la Regina Vittoria nel Dolittle con Robert Downey Jr. ed ha recitato anche in Sto pensando di finirla qui, Il concorso, L’ombra delle spie e l’adattamento La figlia oscura che le è valso una nomination agli Oscar 2022 come Migliore attrice non protagonista.

Il team che ha supportato il regista Alex Garland dietro le quinte di “men” ha incluso il direttore della fotografia Rob Hardy (Ex Machina, Annientamento, Generazione perduta), il montatore Jake Roberts (Brooklyn, Outlaw King – Il re fuorilegge), lo scenografo Mark Digby (Ex Machina, Annientamento, Dredd) e la costumista Lisa Duncan (Crowhurst, Been So Long, Adrift in Soho).

Chi è Alex Garland?

Alex Garland è uno scrittore, sceneggiatore, produttore cinematografico e regista inglese. È meglio conosciuto per i film fantascientifici Ex Machina (2015) e Annientamento (2018), ma ha diretto anche la minsierie tv fantascientifica Devs. Gli altri lavori di Garland come scrittore includono The Beach (2000), 28 giorni dopo (2002), Sunshine (2007), Non lasciarmi (2011) e il reboot Dredd (2012). Garland è anche scrittore dei videogiochi Enslaved: Odyssey to the West e DmC: Devil May Cry, DmC: Devil May Cry – Bloody Palace Mode e DmC: Devil May Cry – Vergil’s Downfall. Nel 2015, Garland ha debuttato alla regia con il thriller fanatscientifico “Ex Machina” ed è stato nominato all’Oscar nella categoria Miglior sceneggiatura originale. Garland è stato anche produttore esecutivo del thriller d’azione Big Game – Caccia al presidente con protagonista Samuel L. Jackson. Garland è attualmente al lavoro sul suo prossimo progetto, il dramma d’azione futuristico Civil War con protagonista Kirsten Dunst.

Foto e poster