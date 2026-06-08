Il titolo da solo vale già mezza notizia. Jason Statham Stole My Bike è il nome ufficiale del nuovo film con Jason Statham, un’action-comedy diretta da David Leitch il cui semplice annuncio ha già fatto il giro di tutti i siti di cinema. Non ci sono ancora dettagli sulla trama, le riprese sono appena iniziate, ma il distributore Black Bear ha già fissato la data di uscita nelle sale nordamericane: 6 agosto 2027. È il tipo di titolo che funziona come promessa implicita: qualcuno ha rubato la bici di Statham, e probabilmente se ne pentirà. Il resto lo si immagina facilmente.

David Leitch alla regia: il regista di Bullet Train e The Fall Guy

David Leitch non è un nome casuale in questo contesto. Stuntman di lungo corso diventato regista, è l’uomo dietro Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train e The Fall Guy, oltre al prossimo How to Rob a Bank. Produce insieme alla moglie e produttrice Kelly McCormick attraverso 87North, la casa di produzione che ha firmato anche l’universo di John Wick. Il loro marchio di fabbrica è l’azione ad alto tasso adrenalinico mescolata a un’ironia deliberata, con sequenze di combattimento elaborate e un senso dell’umorismo che non si prende mai troppo sul serio. Con Statham dall’altra parte della macchina da presa, questa combinazione ha tutte le condizioni per funzionare.

Un ruolo alla “Spy”: cosa sappiamo del personaggio

L’unica indicazione disponibile sul personaggio di Statham è un confronto preciso: il suo ruolo in questo film è descritto come simile a quello che interpretò in Spy del 2015, l’action-comedy di Paul Feig con Melissa McCarthy in cui Statham si prendeva apertamente in giro da solo, interpretando un agente della CIA ultra-sicuro di sé con risultati perlopiù catastrofici. Fu uno dei suoi ruoli più amati proprio perché ribaltava l’immagine solitamente invalicabile dell’eroe duro. Aspettarsi qualcosa di analogo, con Leitch a dirigere le sequenze fisiche e la sceneggiatrice Alison Flierl (già autrice di BoJack Horseman) a scrivere i dialoghi, è più che lecito.

La squadra di produzione

La sceneggiatura è firmata da Alison Flierl, con il soggetto attribuito a lei e Scott Chernoff. Producono Leitch e McCormick per 87North, Statham per la sua Punch Palace Productions, John Friedberg per Black Bear e Meredith Berg e Ethan Erwin per Beryllium Entertainment. In veste di produttori esecutivi figurano Fifth Season e Tango.

Un’agenda fitta di Statham

Il film si inserisce in un periodo particolarmente denso per Statham. Sempre con Black Bear ha appena concluso le riprese di Viva La Madness, diretto da Guy Ritchie con Ben Foster, Jason Isaacs e Camila Mendes. In uscita questo agosto ci sarà il thriller crime Mutiny per Lionsgate, mentre all’inizio del 2027 è atteso The Beekeeper 2 per Amazon MGM Studios. I film di Statham hanno superato 8 miliardi di dollari di incasso complessivo nel mondo, e con un titolo come questo il prossimo capitolo sembra già partito con il piede giusto.