Mia moglie è un fantasma: trailer italiano della commedia con Dan Stevens

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano della commedia Mia moglie è un fantasma, un adattamento per il grande schermo del classico spettacolo teatrale “Blithe Spirit”. Descritto come una “rivisitazione sfrenata della commedia classica di Noël Coward, sull’amore che non muore” il film segue una medium tiene una seduta spiritica per un autore che soffre del blocco dello scrittore, ma evoca accidentalmente lo spirito della sua defunta prima moglie che porta a un triangolo amoroso sempre più complesso con la sua attuale moglie.

La trama ufficiale: Quando Charlie (Dan Stevens), scrittore di gialli, soffre di un blocco artistico che gli impedisce di terminare la sua prima sceneggiatura si rivolge, ormai disperato, alla sensitiva Madame Arcati (Judy Dench). Mentre la moglie spinge perché finisca presto il suo lavoro, così da potersi trasferire a Hollywood, lo scrittore ottiene molto di più di quanto aveva chiesto. La medium, infatti, evoca il fantasma della sua prima moglie che non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda occasione per stare con il marito.

Il cast è completato da Isla Fisher, Leslie Mann, Emilia Fox, Callie Cooke, Aimee-Ffion Edwards, Julian Rhind-Tutt, James Fleet, Simon Kunz, Michele Dotrice, Dave Johns, Zach Wyatt, Romina Zapata, Adil Ray, Callie Cooke e Peter A Rogers.

Ci sono stati diversi adattamenti cinematografici della commedia di Noël Coward, tra cui il film per la tv Blithe Spirit (1956) in cui lo stesso scrittore Noël Coward interpreta il ruolo principale insieme a Claudette Colbert e Lauren Bacall, ma la versione più popolare è Spirito allegro (1945) diretto da David Lean e interpretato da Rex Harrison, Constance Cummings, Margaret Rutherford e Kay Hammond.

“Mia moglie è un fantasma” è diretto dal regista inglese Edward Hall al suo primo lungometraggio dopo aver lavorato in tv e in teatro. La sceneggiatura è scritta da Piers Ashworth, Meg Leonard, Nick Moorcroft e basata sull’opera teatrale di Noël Coward. “Mia moglie è un fantasma” debutta in Italia direttamente “On demand” a partire dal 5 agosto e in arriva in DVD dal 19 agosto.

