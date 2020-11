Michael B. Jordan è l’uomo più sexy del mondo secondo People

La rivista People ha eletto Michael B. Jordan l’uomo più sexy del mondo per il 2020. L’attore 33enne noto per aver interpretato Adonis Creed, il figlio di Apollo Creed nella serie di film spin-off di Rocky e il villain Erik Killmonger in Black Panter. Jordan raccoglie il testimone dal cantante John Legend eletto lo scorso anno, ma la lista è lunga e include tra i molti Idris Elba, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth e Ryan Reynolds.

Sono elettrizzato per questo premio, è un grande onore e le donne della mia famiglia ne andranno orgogliosissime.

Nell’intervista con People, Jordan ringrazia i suoi genitori e l’intera sua famiglia per il supporto avuto durante il percorso intrapreso per realizzare il suo sogno di recitare. Jordan aggiunge che vorrebbe passare più tempo dietro la macchina da presa (“Dirigere un po ‘di più, recitare di meno, produrre molto di più”) e cercare di avere un impatto non solo come attore (“avere un impatto in tutto il mondo e non solo attraverso i ruoli che interpreto).

Michael B Jordan durante quest’anno è stato molto attivo anche politicamente, in primis supportando il movimento #blacklivesmatter nato sulla scia degli omicidi di neri americani come George Floyd e Ahmaud Arberye, e durante le elezioni presidenziali americane schierandosi con Joe Biden e promuovendo la registrazione degli elettori e l’affluenza alle urne. Jordan è tornato single da poco e vive con i suoi genitori in una casa di Los Angeles.

Altri crediti di Jordan includono ruoli da protagonista nel dramma indipendente Prossima fermata Fruitvale Station, in cui ha vestito i panni di Oscar Grant, ucciso nel 2009 dalla polizia della Bay Area Rapid Transit Distric di Oakland in California; ha interpretato Johnny Storm aka la Torcia Umana nel reboot Fantastic 4 – I Fantastici Quattro ed ha interpretato l’avvocato e attivista per la giustizia sociale Bryan Stevenson nel dramma Il diritto di opporsi, in cui ha recitato al fianco del premio Oscar Jamie Foxx. Per quanto riguarda i prossimi ruoli di Jordan, lo vedremo nel ruolo di John Clark, ex Navy SEAL e direttore dell’unità di antiterrorismo d’élite Rainbow Six, nell’adattamento Senza rimorso, basato sul libro di Tom Clancy. Michael B Jordan sarà anche Matusalemme nell’omonimo dramma storico di Danny Boyle e un insegnante di matematica ad Atlanta al centro di uno scandalo su voti scolastici truccati nel dramma Wrong Answer di Ryan Coogler.