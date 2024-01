Mickey’s Mouse Trap: trailer dello slasher horror con Topolino serial-killer

Dopo Winnie the Pooh anche Topolino, o meglio il corto Steamboat Willie che lo ha visto esordiente nel 1928, è diventato un’opera di pubblico dominio e quindi priva di copyright. Quale miglior occasione quindi per renderlo protagonista di uno slasher-horror? Mickey’s Mouse Trap vede un serial-killer mascherato, abbigliato come la versione di Topolino del corto che ha visto esordire i personaggi di Topolino e Minni, che si aggira in un parco divertimenti uccidendo persone.

Mickey’s Mouse Trap – Il trailer ufficiale

In “Mickey’s Mouse Trap”, “È il 21esimo compleanno di Alex, ma lei è bloccata nella sala giochi durante l’ultimo turno, quindi i suoi amici decidono di farle una sorpresa, ma un assassino mascherato vestito da Topolino decide di fare un gioco tutto suo con loro, qualcosa a cui lei dovrà sopravvivere.”

Il film è diretto da Jamie Bailey che racconta a The Hollywood Reporter: “Volevamo solo divertirci. Voglio dire, è Topolino di Steamboat Willie che uccide le persone. È folle. Ci siamo impegnati e ci siamo divertiti a farlo e penso che si veda.

Steamboat Willie – Il corto originale Disney

Chiaramente Bailey e compagni hanno voluto cavalcare l’attenzione mediatica dell’horror britannico Winnie the Pooh: Sangue e miele, uno slasher indipendente montato, prodotto, scritto e e diretto da Rhys Frake-Waterfield, che ha già pronto un sequel Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 in uscita il 14 Febbraio 2024.

Questo è il secondo progetto horror a tema Topolino ad essere annunciato. Il primo è un videogioco intitolato “Infestation 88”.

Il film è interpretato da Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills, Nick Biskupek e Simon Phillips. Il film uscirà a marzo 2024.

Mickey’s Mouse Trap – Il poster ufficiale