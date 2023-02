Winnie-the-Pooh: Blood and Honey sarà parte di un universo horror di amati personaggi dell’infanzia

Winnie The Pooh: Blood and Honey, una versione slasher-horror ispirata all’amato orsetto ghiotto di miele ha debuttato nei cinema americani, e siamo certi che comunque andrà sarà qualcosa ben oltre ogni rosea aspettativa per il regista Rhys Frake-Waterfield, poiché il film sta fruendo di una enorme visibilità da quando è diventato virale online.

La brutale versione horror con Pooh e Pimpi però non ha sortito sempre reazioni positive, il regista Frake-Waterfield ha raccontato in una recente intervista con Agence France-Press (via /Film) di aver ricevuto delle reazioni che ha definito “fuori di testa”.

Ho ricevuto petizioni per fermarlo. Ho ricevuto minacce di morte. Ho avuto persone che dicevano di aver chiamato la polizia.

thank you for making #WinnieThePoohBloodandHoney NUMBER TWO behind Magic Mike at the box office with nearly one poohmillion dollars! pic.twitter.com/YZIqJXe90N — Winnie-the-Pooh: Blood and Honey (@poohbandh) February 16, 2023

Nonostante petizioni e minacce Frake-Waterfield va dritto per la sua strada e in un’intervista con Variety annuncia un sequel per febbraio 2024, film che il regista afferma essere già stato approvato con un budget che sarà cinque volte più elevato rispetto al film originale.

Molte persone adorano il primo. Ma so cosa possiamo davvero fare con il secondo e come possiamo renderlo ancora più divertente e sciocco.

Ma Frake-Waterfield va oltre, secondo quanto riporta il sito THR, il team creativo dietro “Winnie-the-Pooh: Blood and Honey” sta sviluppando altri horror basati su fiabe già adattate per lo schermo da Disney, vedi Bambi e Peter Pan, entrambi rigorosamente “vietati ai minori”. Bambi: The Reckoning, come si evince dal sottotitolo “La resa dei conti” trasformerà l’adorabile cervo in una “feroce macchina per uccidere”; mentre Peter Pan’s Neverland Nightmare ci porterà in un “Isola che non c’è” lontana anni luce da quella immaginata dallo scrittore J. M. Barrie, abitata da personaggi decisamente alternativi, vedi una versione di Campanellino che “pesantemente obesa” e in riabilitazione per una dipendenza da stupefacenti.

#WinnieThePoohBloodAndHoney hits cinemas TODAY!!!! Please go and check true indie cinema!!!! The more you support us, the more budget and opportunities to come in the future! LETS GO 🍯🩸 pic.twitter.com/ZkOxTHB8e4 — Jagged Edge Productions (@JaggedEdgeProd) February 15, 2023

Rhys Frake-Waterfield ha parlato di questo nuovo universo horror come di un universo condiviso:

L’idea è che proveremo a immaginare che siano tutti nello stesso mondo, quindi possiamo avere dei crossover. Le persone hanno inviato messaggi dicendo che vogliono davvero vedere Bambi contro Pooh. Ci sono molte, molte, molte altre idee là fuori che non sono legate alla Disney, un sacco di vecchie favole e leggende metropolitane, concetti che sono sinonimo della tua infanzia, e sono quelli che voglio costruire in una realtà alternativa contorta.

Nel frattempo “Winnie-the-Pooh: Blood and Honey”, con un budget inferiore ai 100.000$, ha sfiorato nel mondo i due milioni di dollari d’incasso (1,840,902$), di questi 839,258$ incassati a livello nazionale con una distribuzione limitata a 1.500 sale, e la restante parte incassati in Messico.

