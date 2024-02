Stasera in tv: “Midnight Special” su 20 Mediaset

Midnight Special, su 20 Mediaset il thriller fantascientifico di Jeff Nichols (Mud) con protagonista Michael Shannon nei panni di un padre che fugge con suo figlio sia dal governo che da una setta, dopo aver scoperto che suo figlio ha poteri speciali.

Midnight Special – Cast e doppiatori

Michael Shannon: Roy Tomlin

Joel Edgerton: Lucas

Kirsten Dunst: Sarah

Adam Driver: Paul Sevier

Jaeden Lieberher: Alton Meyer

Sean Bridgers: Frederick

Sam Shepard: Calvin Meyer

Paul Sparks: agente Miller

David Jensen: Elden

Scott Haze: Levi

Bill Camp: Doak

Doppiatori italiani

Massimo De Ambrosis: Roy

Simone Mori: Lucas

Domitilla D’Amico: Sarah

Gianfranco Miranda: Paul Sevier

Ennio Coltorti: Calvin Meyer

Francesco Pezzulli: agente Miller

Luca Dal Fabbro: Elden

Roberto Draghetti: Doak

Midnight Special – Trama e trailer

Un padre (Michael Shannon) fugge per proteggere il suo giovane figlio, Alton (Jaeden Lieberher) e scoprire la verità dietro i poteri speciali del ragazzo. Quella che inizia come una corsa tra estremisti religiosi e forze dell’ordine locali si trasforma rapidamente in una caccia all’uomo a livello nazionale che coinvolge i più alti livelli del governo federale. Alla fine suo padre rischia tutto per proteggere Alton e contribuire a realizzare un destino che potrebbe cambiare il mondo per sempre, in questo film che sfida il genere, tanto sovrannaturale quanto intimamente umano.

Curiosità sul film

Jeff Nichols dirige da una sua sceneggiatura ispirata secondo quanto riferito dal regista da classici Starman di John Carpenter, Incontri ravvicinati del terzo tipo ed E.T. l’extra-terrestre di Steven Spielberg.

Sarah Green e Brian Kavanaugh-Jones, che in precedenza avevano collaborato con Nichols nel suo thriller acclamato dalla critica “Take Shelter”, stanno producendo il film, con Glen Basner, Hans Graffunder e Christos V. Konstantakopoulos come produttori esecutivi.

Dietro le quinte si riuniscono con Nichols anche il direttore della fotografia Adam Stone, lo scenografo Chad Keith e la montatrice Julie Monroe.

Il film è stato girato nell’arco di 40 giorni, con location a New Orleans, dal 20 gennaio al 1° marzo 2014.

Poiché voleva il montaggio finale, Jeff Nichols inizialmente prese in considerazione l’idea di realizzare il film con uno studio cinematografico indipendente, piuttosto che con la Warner Bros Pictures. Fu solo nel suo ultimo incontro con la Warner Bros che li informò di questo requisito. Tuttavia, i produttori della società accettarono comunque di realizzare il film grazie principalmente al suo budget relativamente contenuto.

Secondo il regista Jeff Nichols, il primo giorno sul set di Adam Driver è stato lo stesso giorno in cui ha ricevuto la notizia che sarebbe apparso in Star Wars – Il risveglio della Forza (2015).

Jeff Nichols ha scritto il film come una riflessione sul diventare padre.

Kirsten Dunst non era truccata nel film.

Questo è il quarto film di Jeff Nichols con Michael Shannon dopo Shotgun Stories, Take Shelter e Mud.

“Midnight Special” è la prima produzione in studio di Jeff Nichols.

Il segnale stradale con la freccia gialla contro cui si schianta il camion rosso è lo stesso segnale stradale utilizzato in modo prominente in Incontri ravvicinati del terzo tipo. In entrambi i film la freccia punta consapevolmente verso l’alto.

Ad un certo punto del film, Jaeden Martell chiede “Cos’è la Kryptonite?” Suo padre in questo film è interpretato da Michael Shannon, che ha interpretato il generale Zod in “L’uomo d’acciaio”.

Il supermercato “Casey Jones”, storico della zona di New Orleans (Gretna), che è stato recentemente chiuso, fa un breve cameo alla fine del film.

Le coordinate fornite telefonicamente da Paul Sevier (Adam Driver) ai genitori di Alton – 29 gradi, 4 minuti, 31 secondi nord, 82 gradi, 41 minuti, 48 secondi ovest – sono appena fuori dalla County Road 325, nella contea di Levy, in Florida, circa 5 miglia a nord di Inglis, in Florida.

Il titolo “Midnight Special” si riferisce ad una canzone popolare americana che parla di un treno di Houston con lo stesso nome. La leggenda narra che se illumina la tua cella di prigione a mezzanotte, riceverai la salvezza.

Uno dei fumetti che Alton sta leggendo è New Teen Titans Annual #1 (1982 o ristampa), dove puoi vedere Starfire e Blackfire combattere tra loro.

Il fratello del regista Jeff Nichols interpreta il ruolo di un agente dell’FBI durante un interrogatorio. Il suo nome è Scott Everett Nichols.

Joel Edgerton e Adam Driver sono apparsi entrambi nei film di Star Wars. Edgerton ha interpretato lo zio di Luke Skywalker, Owen Lars, in Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (2002) e Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005), mentre Driver ha interpretato Kylo Ren in Star Wars – Il risveglio. della Forza (2015).

Questa è l’ottava collaborazione tra gli attori Michael Shannon e Paul Sparks. I loro film insieme includono Blackbird (2007), The Missing Person (2009), Return (2011), Mud (2012) e Midnight Special (2016). Sono apparsi anche nella serie TV della HBO Boardwalk Empire (2010-2014) e in due spettacoli teatrali; tra cui Lady (2008) e The Killer (2014).

Questo film probabilmente ha tratto ispirazione da Ai confini della realtà. Nel prologo del film Ai confini della realtà (1983), due uomini (interpretati da Dan Aykroyd e Albert Brooks) stanno guidando a tarda notte mentre suona la canzone “Midnight Special” che cantano insieme.

Il camion marrone che gli agenti usano per portare Alton è lo stesso modello e colore del Ford F-150 che guida il padre di Ellis in Mud (2012) (altro film diretto da Jeff Nichols).

Adam Driver usa la frase “Red Sabre”. La spada laser di Kylo Ren in Star Wars è rossa.

Anche Michael Shannon e Ann Mahoney sono nel film 99 Homes.

Alcune delle strutture che Alton rivela verso la fine del film sono estremamente simili a quelle presenti in un articolo del New York Times circa 15 anni prima della data del film. Questo era un articolo sulla costruzione di edifici estremamente alti e autosufficienti: da 200 a 250 piani o più. In particolare, le strutture quadrate verticali, mostrate all’inizio di questa parte del film, sono quasi identiche a molte dell’articolo. Avevano la esattamente la stessa forma esattamente e avevano livelli pianeggianti, ciascuno con erba e giardini, circa ogni 40-50 piani, fino in cima.

Ad un certo punto del film Alton sta leggendo un fumetto di Superman. Come Superman, Alton ottiene la sua forza/poteri dal sole.

Il film ha incassato 8 milioni di dollari nel mondo da un budget di 18 milioni di dollari.

Midnight Special – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore David Wingo ( L’esorcista il credente , Contagious – Epidemia mortale, Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles, Atlanta). Wingo e il regista Jeff Nichols hanno collaborato anche per Take Shelter, Mud, Loving – L’amore deve nascere libero e The Bikeriders .

( , Contagious – Epidemia mortale, Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles, Atlanta). Wingo e il regista Jeff Nichols hanno collaborato anche per Take Shelter, Mud, Loving – L’amore deve nascere libero e . Il fratello del regista Jeff Nichols, Ben (e la sua band Lucero), suonano la canzone durante i titoli di coda. Alcuni testi descrivono il mondo nascosto (“Ora dove sto andando, il Signore vede solo”, “Era proprio lì prima che io fossi lì da sempre, lì nell’oscurità poi luminoso come l’alba, ma non riuscivo a vederlo”). Nella scena finale in cui il padre è incatenato in prigione e fissa la luce del sole, il testo riflette quell’immagine (“Lì ai miei piedi allora ero incatenato e desideravo ardentemente essere libero”). In spagnolo Lucero significa luce, un elemento chiave in questo film.

La colonna sonora include i brani: Midnight Special (Take Me with You) di Ben Nichols & The Lucero / Sunrise Mass di Majorstua Chamber Choir & Kammerkoret Nova with String Orchestra / The Last Pale Light in the West di Ben Nichols / Like Shadow in an Empty Cathedral, Sitting in a Roofless Room e A Season in Waters di From the Mouth of the Sun.

1. Midnight Special Theme

2. FBI Raid

3. Earthquake

4. Sevier

5. Doak And Levi

6. Eldon’s House

7. Truck Stop

8. Sarah

9. They’re Looking For Me

10. Wilting

11. The Clearing

12. I Think They’re Like Me

13. Abduction

14. Sevier and Alton

15. Military Base

16. Closing In

17. Roadblock

18. New World

19. Marshland (feat. Ola Gjeilo)

La colonna sonora di “Midnight Special” è disponibile su Amazon.