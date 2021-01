Robert De Niro, Michael Shannon e Anya Taylor-Joy nel nuovo film di David O. Russell

Proseguono i casting del nuovo progetto del regista David O. Russell che nonostante sia ancora avvolto nel mistero, senza dettagli sulla trama e senza un titolo ufficiale, sta assemblando un nutrito cast sempre più impressionante che negli ultimi giorni ha subito un’accelerazione. Il sito The Hollywood Reporter riferisce che Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts e Alessandro Nivola hanno firmato per apparire nel film.

I nuovi arrivati del progetto prodotto da New Regency si uniranno ai membri del cast precedentemente annunciati Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek e Zoe Saldana.

Il film attualmente in fase di riprese in California è basato su un’idea originale di Russell e vede Arnon Milchan della New Regency che produrrà con Matthew Budman e Anthony Katagas.

Russell ha all’attivo cinque nomination all’Oscar di cui tre per il miglior regista (Il lato positivo – Silver Linings Playbook, The Fighter, American Hustle – L’apparenza inganna) e altre due in veste di sceneggiatore, migliore sceneggiatura non originale per “Il lato positivo” e migliore sceneggiatura originale per “American Hustle”.

David O. Russell ha già diretto Robert De Niro nel biopic Joy in cui interpretava il padre di Jennifer Lawrence e nel dramma “Il lato positivo” in cui vestiva i panni di Bradley Cooper, per quest’ultimo ruolo De Niro ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista.

Del gruppo di nuovi arrivati del cast c’è anche la lanciatissima Anya Taylor-Joy, lanciata dal film horror The Witch del 2015 e poi vista nei thriller Split e Glass di M. Night Shyamalan e nei panni della mutante Magik nel travagliato film The New Mutants. L’attrice ha poi spopolato come protagonista del dramma La regina degli scacchi di Netfix, una delle serie tv più viste dello streamer dell’anno scorso ed è stata recentemente scelta da George Miller come giovane Furiosa nell’omonimo prequel di Mad Max: Fury Road, in cui prenderà il ruolo in origine interpretato da Charlize Theron. Altri film in arrivo con l’attrice includono la saga vichinga The Northman con Nicole Kidman e Alexander Skarsgard, che riunirà Taylor-Joy con il regista di “The Witch” e l’atteso thriller-horror Last Night in Soho del regista Edgar Wright in uscita il 23 aprile.