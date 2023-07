Mimì – Il Principe delle Tenebre: trama e prime foto del film di Brando De Sica fuori concorso a Locarno 76

Selezionato fuori concorso a Locarno 76 Mimì. Il Principe delle Tenebre, lungometraggio d’esordio per Brando De Sica, figlio dell’attore Christian De Sica e nipote del regista Vittorio De Sica.

Brando De Sica ha descritto questo suo primo lungometraggio come “un film sull’importanza dei sogni e la fuga dalla realtà. Mimi. Il Principe delle Tenebre è una ballata di sognatori.”

Mimì. Il Principe delle Tenebre – Trama e cast

La trama ufficiale: Mimì (Domenico Cuomo) è un adolescente orfano nato con i piedi deformi che lavora in una pizzeria a Napoli. Un brutto giorno incontra Carmilla (Sara Ciocca), una giovane ragazza convinta di essere una discendente del conte Dracula. Insieme decidono di fuggire un mondo cinico e violento.

Il cast include anche Mimmo Borrelli, Giuseppe Brunetti, Abril Zamora, Dino Porzio e Daniele Vicorito.

Curiosità sul film

Brando De Sica dirige “Mimì – Il Principe delle Tenebre” da una sua sceneggiatura scritta con Ugo Chiti e Irene Pollini Giolai basata su un soggetto dello stesso De Sica.

Il cast tecnico: Montaggio di Francesco Galli / Fotografia di Andrea Arnone / Sound design di Paolo Amici & Brando De Sica / Musiche di Pasquale Catalano / Costumi di Lavinia Bonsignore / Scenografia di Daniele Fabretti / Acconciature di Giuggiola Acciarino / Make – Up Designer di Michele Salgaro Vaccaro / Suono in presa diretta di Bruno Glisbergh / Casting di Massimiliano Pacifico, Adele Gallo, Cristina Raffaeli & Florinda Martucciello / Supervisione effetti visivi Alessio Pericò / Aiuto Regista Berenice Simona Vignoli

Brando de Sica ha recentemente affiancato il padre sul set della commedia sovrannaturale "Sono solo fantasmi", come ha ricordato lo stesso Christian De Sica in una dichiarazione: "Come nel mio film precedente 'Amici come prima' ho potuto contare prima e durante le riprese sull'apporto prezioso di mio figlio Brando (diplomato in regia alla USC di Los Angeles e da sempre innamorato pazzo del cinema horror) che si è occupato soprattutto di tecnica, movimenti della cinepresa, recitazione ed effetti speciali mentre io ho seguito da vicino sceneggiatura, recitazione, scenografie e costumi".

Domenico Cuomo (Mimì) è al suo primo ruolo cinematografico dopo aver interpretato Cosimo in Gomorra – La serie, Antonio Cappuccio in L’amica geniale, Lorenzo nella miniserie tv Catch-22, Gianni Cardiotrap nella serie tv Mare Fuori.

Sara Ciocca (Carmilla) è tornata recentemente ad interpretare la vampira salmetta nel sequel Un matrimonio mostruoso. Altri crediti di Ciocca includono ruoli in Improvvisamente Natale, Io sono l’abisso, Chi ha incastrato Babbo Natale?, America Latina, Tutti per 1 – 1 per tutti e ha interpretato Maria Chiara Giannetta nella serie tv Blanca.

Team di produzione: Produttori Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone / Produttori esecutivi Alessandro Cannavale & Andrea Cannavale / Produzione esecutiva Run Film

Il film è una produzione Indiana Production, Bartleby Film con Rai Cinema. Distribuzione Luce Cinecittà.

Brando De Sica – Note biografiche

Nato e cresciuto a Roma, nipote di Vittorio e figlio di Christian, dopo una breve esperienza come attore decide di dedicarsi completamente alla regia. Studia e si laurea alla USC – University of Southern California, School of Cinematic Arts. In seguito, tornato in Italia, è aiuto regista di Pupi Avati (Una sconfinata giovinezza) e collabora come sound designer

a Pinocchio di Matteo Garrone. Dopo una lunga esperienza alla regia di commercials e corti (tra cui L’errore, vincitore del Nastro d’argento e candidato al David di Donatello, Non senza di me, nominato al Globo d’oro, e Aria, premiato al Fantafestival e a Giffoni), dirige il suo primo lungometraggio, Mimì. Il Principe delle Tenebre, selezionato al Festival di Locarno.