Stasera in tv: “Sono solo fantasmi” su Canale 5

Cast e personaggi

Christian De Sica: Tommaso Di Paola/Mago Thomas/Don Vittorio Di Paola

Carlo Buccirosso: Carlo Di Paola

Gianmarco Tognazzi: Ugo Di Paola

Ippolita Baldini: Serena

Marzia Onorato: Nunzia Palazzo

Leo Gullotta: signore distinto

Nadia Rinaldi: Gianna

Lucianna De Falco: signora Franca Vasta

Claudio Insegno: egiziano

Gianni Parisi: notaio

Valentina Martone: Rosalia

Carmen Russo: se stessa

Graziella Marina: vecchietta teatro

Francesco Bruni: Dante

La trama

Thomas (Christian De Sica), ex mago in bolletta, e Carlo (Carlo Buccirosso), napoletano, sottomesso a moglie e suocero settentrionali, sono due fratellastri che si rincontrano dopo anni a Napoli per la morte del padre Vittorio, giocatore incallito e donnaiolo. Scoprono di avere un terzo fratello, Ugo (Gianmarco Tognazzi), apparentemente un po’ tonto ma in realtà un piccolo genio. L’eredità, agognata da Thomas e Carlo, sfuma a causa dei debiti del padre e i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana, diventando degli ‘acchiappa fantasmi’. Proprio quando l’attività inaspettatamente sembra avere molto successo, lo spirito del padre Vittorio s’impossessa del corpo di Carlo. Thomas e Carlo si convincono che i fantasmi esistono davvero. Nel frattempo i fantasmi catturati dal trio si liberano e vanno a risvegliare il fantasma di una strega che minaccia di distruggere Napoli. Con l’aiuto del padre i tre fratelli cercheranno di salvare la città.

La recensione

Christian De Sica dirige una sorta di parodia del classico Ghostbusters di Ivan Reitman da un’idea Nicola Guaglianone & Roberto Marchionni “Menotti”, un duo di sceneggiatori lanciati da Lo chiamavano Jeeg Robot, che di film in film stanno provando a rilanciare il cinema di genere nostrano; ci sono loro dietro la trilogia Non ci resta che il crimine ispirata a Ritorno al futuro, al riuscito prequel La Befana Vien di Notte 2 – Le Origini e alla serie tv supereroistica Zero di Netflix.

L’idea iniziale di Guaglianone & Menotti però finisce per diventare un insoddisfacente ibrido; De Sica padre e figlio (Brando è co-regista) filmano una Napoli misteriosa e suggestiva che ben incornicia la storia degli acchiappafantasmi improvvisati, purtroppo De Sica padre non riesce a sganciarsi da una certa trivialità ereditata da tanti, troppi cinepanettoni, così la potenzialità di un’operazione davvero coraggiosa finisce per essere costellata da battute volgari, gag sguaiate e fantasmi con la dissenteria (uno dei punti più bassi del film). Un vero peccato, una enorme occasione persa che lascia dietro di sé solo qualche momento suggestivo e tracce di qualcosa che poteva davvero regalare al cinema nostrano una commedia sovrannaturale con qualche gustoso guizzo horror, che era poi il cuore del “Ghostbusters” di Reitman. Purtroppo il correre imperterriti dietro ad una certa tipologia di spettatori alla fine non paga e la prova è sullo schermo e alla lunga anche negli incassi.

Curiosità

Christian De Sica dirige “Sono solo fantasmi” da una sua sceneggiatura scritta con Andrea Bassi (trilogia Non ci Resta che il Crimine), Luigi Di Capua (Smetto quando voglio Masterclass & Ad Honorem) e Gianluca Ansanelli (Chi ha Incastrato Babbo Natale) da un soggetto di Nicola Guaglianone & Roberto Marchionni “Menotti” (Lo chiamavano Jeeg Robot, La Befana Vien di Notte 2 – Le Origini).

Il film ha fruito della fotografia di Andrea Arnone (» Ovunque Tu Sarai), del montaggio di Francesco Galli (» Mio Fratello, Mia Sorella), dei costumi di Nicoletta Ercole (Amici come prima), delle scenografie di Paolo Sansoni Baratella (Morrison).

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Andrea Farri (10 Giorni con Babbo Natale, La befana vien di notte, Smetto quando voglio, Veloce come il Vento).

(10 Giorni con Babbo Natale, La befana vien di notte, Smetto quando voglio, Veloce come il Vento). La colonna sonora include il singolo “Fantasmi” del rapper napoletano Clementino.

TRACK LISTINGS:

1. Demon Hagen 1:44

2. Sono solo fantasmi 2:18

3. Paranormal Investigation 3:11

4. Di Capua, Mazzucchi: O sole mio (Andrea Bocelli and Moscow Radio Symphony Orchestra and Vladimir Fedoseyev) 4:39

5. La janara del Vesuvio 1:50

6. Vittorio 2:23

7. Fantasmi a Napoli 2:46

8. Nella cripta della janara 2:34

9. Fantasmi (Clementino) 3:10

La colonna sonora di “Sono solo fantasmi” è disponibile su Amazon.