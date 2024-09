Stasera in tv: “Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo” su Italia 1

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo, su Italia Uno il film d’animazione di Illumination che racconta la storia delle origini di Gru, il suo incontro con i Minions e lo scontro con forza criminale più inarrestabile mai vista.

Minions 2 – Cast e doppiatori

Steve Carell: Gru

Pierre Coffin: Bob, Stuart, Kevin, Otto, i Minions

Taraji P. Henson: Belle Bottom

Michelle Yeoh: Maestra Chow

Jean-Claude Van Damme: Claude-Chelà

Lucy Lawless: Monachacku

Dolph Lundgren: Svendicator

Danny Trejo: Mano Di Ferro

Russell Brand: Dottor Nefario

Julie Andrews: Marlena Gru

Alan Arkin: Willy Krudo

Raymond S. Persi: Brad

RZA: Biker

Will Arnett: Signor Perkins

Steve Coogan: Silas Caprachiappa

Doppiatori italiani

Max Giusti: Gru

Roberta Greganti: Maestra Chow

Vittorio Guerrieri: Claude-Chelà

Francesca Draghetti: Monachacku

Stefano Alessandroni: Svendicator

Gilberta Crispino: Regina

Carlo Valli: Willy Krudo

Nanni Baldini: Dottor Nefario

Manuela Andrei: Marlena Gru

Gerolamo Alchieri: Mano Di Ferro

Francesco Sechi: Biker

Alessandro Budroni: Signor Perkins

Carlo Cosolo: Silas Caprachiappa

Minions 2 – Trama e recensione

Negli anni 70, molto prima di diventare il maestro del male, Gru (il candidato all’Oscar Steve Carell doppiato in italiano da Max Giusti) è solo un dodicenne di periferia, che trama di conquistare il mondo dal suo scantinato, senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto— un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere- uniscono le forze come una famiglia strampalata. Insieme, costruiscono il loro covo, sperimentando con le loro prime armi e mettendo a segno le loro prime missioni. Quando il famigerato super gruppo di cattivi, i Malefici 6, spodesta il loro leader- il leggendario lottatore Willy Crudo (vincitore dell’Oscar Alan Arkin)- Gru, loro fan sfegatato, si reca ad un colloquio per diventare il nuovo membro del gruppo. I Malefici 6 inizialmente non sono impressionati dall’aspirante cattivo, ma poi Gru li supera in astuzia, facendoli infuriare ritrovandosi ad essere improvvisamente il mortale nemico dei più cattivi al mondo. Con Gru in fuga, i Minions cercano di imparare l’arte del kung fu per aiutare Gru che finalmente scoprirà che anche i cattivi a volte hanno bisogno dell’aiuto degli amici.

Curiosità sul film

Il film vede il ritorno alla regia di Kyle Balda (Cattivissimo Me 3, Minions), mentre Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (dai film Pets – Vita da animali) servono in veste di co-registi, e sarà caratterizzato ancora una volta dall’iconica voce di Pierre Coffin nei panni dei Minions, “Minions 2”.

“Minions 2” è scritto da Brian Lynch (Pets 2 – Vita da animali) e Matthew Fogel (The Lego Movie 2: Una nuova avventura) da personaggi creati da Cinco Paul (Pets – Vita da animali).

La trilogia di Cattivissimo me presenta i principali antagonisti che sono maschi; Vector, El Macho e Balthazar Bratt. I film dei Minions presentano invece antagoniste principali donne; Scarlet Sterminator e Belle Bottom.

Questo film presenta l’ultimo ruolo di Alan Arkin (Willy Krudo). L’attore premio Oscar al miglior attore non protagonista per “Little Miss Sunshine” è scomparso nel 2023.

Il primo film della serie dopo Cattivissimo me (2010) a non avere alcun personaggio doppiato da John Cygan, dopo la sua morte avvenuta il 13 maggio 2017, poco più di un mese prima dell’uscita di Cattivissimo me 3.

Questo è il film d’animazione più lungo pubblicizzato nella storia del cinema, a causa di un intervallo di quasi 2 anni e mezzo tra il suo primo trailer e la sua uscita ufficiale.

Il sesto film con Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren dopo I nuovi eroi (1992), Universal Soldier: Regeneration (2009), I mercenari 2 (2012), Universal Soldier – Il giorno del giudizio (2012) e Black Water (2018). “Minions 2” segna anche il primo ruolo di doppiaggio di Dolph Lundgren in un film d’animazione.

Secondo film d’animazione come doppiatrice di Taraji P. Henson dopo Ralph spacca Internet (2018).

Michelle Yeoh e Jean-Claude Van Damme in precedenza hanno doppiato Kung Fu Panda 2 (2011).

Quando Gru entra nella sala d’attesa, uno dei cattivi sta leggendo una copia della rivista Mad. La copertina ha l’immagine di un poster che si congratula con la vittoria presidenziale di Richard Nixon. Questo numero aveva due copertine anteriori: una davanti e una dietro. Quando veniva capovolta, la quarta di copertina mostrava la stessa scena, ma si congratulava con la campagna presidenziale di John F. Kennedy. Questo era il numero 60, uscito nel gennaio 1961. Nel momento in cui era in preparazione, le elezioni stavano per avere luogo, rendendo impossibile indovinare il vero vincitore. Ciò fa risalire questo film all’inizio del 1961. Nel tipico mash-up dell’universo Gru, il film presenta anche una pet rock (Pietre Domestiche), che non sono uscite fino alla metà del 1975. Gli occhi appiccicosi finti non sono mai stati una caratteristica delle pet rock, ma la gente li comprava dai negozi di artigianato e li attaccava alle pietre.

Quarto ruolo da doppiatore di un personaggio animato per Danny Trejo, dopo Il libro della vita (2014), Cicogne in missione (2016) e Dora e la città perduta (2019).

Quinto film di Illumination, dopo Cattivissimo me 2 (2013), Minions (2015), Cattivissimo me 3 (2017) e Pets 2 – Vita da animali (2019).

Mentre si apre l’ingresso segreto della banca, si può vedere il personaggio di “El Macho”, da Cattivissimo me 2 (2013), senza costume che si allontana da un cassiere.

Durante l’allenamento sui pali, Stuart si siede e tira fuori un porta pranzo. Sul frontespizio c’è l’immagine di Scarlet Sterminator, l’antagonista del film Minions (2015).

Quando i Minions stanno per andare a letto con Gru a causa del tuono, si possono sentire tre parole indonesiane. Sono “Nasi Goreng” che significa “Riso fritto”, “Kecap Manis” che significa “Salsa di soia dolce” e “Terima Kasih” che si traduce in “Grazie”. Pierre Coffin, che dà voce ai minion, ha una madre indonesiana.

Questa è la prima uscita cinematografica della Illumination ad essere sia un prequel che un sequel. È un sequel di Minions (2015) e un prequel di Cattivissimo me (2010).

Gru va in una gelateria e salta la fila spruzzando tutti i clienti con il suo “raggio di formaggio”, urlando “Raggio al formaggio! Raggio di formaggio! Raggio di formaggio!” Nel primo Cattivissimo me (2010), l’adulto Gru congela tutti i clienti di una caffetteria con il suo raggio congelante, urlando “Raggio congelante! Raggio congelante! Raggio congelante!”

Vector, la nemesi di Gru nel Cattivissimo me originale (2010), è vista brevemente in una foto sulla scrivania del padre.

Il cartello delle partenze dell’aeroporto elenca Freedonia, il paese immaginario in cui vive il fratello di Gru in Cattivissimo me 3 (2017). Il nome ha origine dal film “La guerra lampo dei Fratelli Marx” (1933).

L’aspetto del personaggio “Svengeance” sembra essere influenzato dal personaggio “Moonpie” del film Rollerball (1975), un film che parlava di uno sport violento che prevedeva il pattinaggio a rotelle in un futuro distopico.

Il film presenta tre vincitori dell’Oscar, Alan Arkin, Michelle Yeoh e Julie Andrews, e due candidati all’Oscar, Steve Carell e Taraji P. Henson.

Al minuto 36:20, viene mostrato un disegno del bassista e cantante Gene Simmons con il trucco dei KISS.

La mappa di Willy Krudo, che deve essere piegata per rivelarne il segreto, è un riferimento alla “gag pieghevole” di Mad Magazine: una tradizione di lunga data nella rivista umoristica, in cui la copertina posteriore interna era dedicata ad un fumetto, disegnato in modo che la battuta finale potesse essere letta solo piegando la pagina in un modo specifico, che rivela una seconda versione sia del testo che del disegno. Questo formato è stato utilizzato in ogni rivista Mad dal 1964. In origine era ispirato dal successo della “pagina centrale” pieghevole della rivista Playboy.

Alla fine del film, Willy Krudo dice a Gru di “puntare alla luna”. Questo prefigura il piano di Gru di rubare la luna da adulto, in Cattivissimo me (2010).

Il ragazzino che scambia la pietra per animali domestici con la Pietra dello Zodiaco è la versione giovane del ragazzo che gestisce il gioco del luna park in cui Gru vince l’unicorno in Cattivissimo me (2010). Entrambe le volte, a causa dell’interazione con Gru, se ne va con i capelli rasati in cima alla testa.

Quando Gru riceve il messaggio olografico, camuffato da Stereo 8, da Belle Bottom, lo stile dell’ologramma e i movimenti iniziali di Belle sono una copia diretta del famoso ologramma della Principessa Leila di Star Wars (1977).

Nella casa di Willy Krudo, puoi vedere i divani a forma di coccodrilli che Gru avrebbe poi avuto nel primo film.

“Minions 2” è prodotto dal visionario fondatore e CEO della Illumination, Chris Meledandri e dai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud.

Minions 2 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Heitor Pereira , compositore e chitarrista brasiliano che ha musicato la trilogia di Cattivissimo Me, il primo film dei Minions, Playmobil The Movie, Smallfoot: Il mio amico delle nevi e i due film basati sul videogioco Angry Birds.

, compositore e chitarrista brasiliano che ha musicato la trilogia di Cattivissimo Me, il primo film dei Minions, Playmobil The Movie, Smallfoot: Il mio amico delle nevi e i due film basati sul videogioco Angry Birds. Il film fruisce di una pazzesca colonna sonora anni ’70 curata dal leggendario produttore musicale e vincitore dei Grammy Jack Antonoff .

. L’album della colonna sonora del film contiene cover di successi degli anni ’70, mentre nel film ci sono le versioni originali dei brani interpretate dai rispettivi artisti. Ad esempio, “Goodbye to Love” nella compilation è eseguita da Phoebe Bridgers , mentre nel film è eseguita dai Carpenters .

, mentre nel film è eseguita dai . Altri brani inclusi nel film: “Sabotage” dei Beastie Boy / “You Can’t Always Get What You Want” dei Rolling Stones / Shining Star di Brittany Howard feat. Verdine White / Despicable Me di Heitor Pereira & Pharrell Williams / Main Title & First Victim di John Williams dal film Lo squalo (1975) / Cat Scratch Fever di Ted Nugent / Wave di Antonio Carlos Mobim / All the Young Dudes di David Bowie / Get Down Tonight di KC & The Sunshine Band / Blitzkrieg Bop dei Ramones / More, More, More di Andrea True Connection / Slightly Out of Tune di Kali Uchis / The Conversation di John Williams dal film Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977).

1. Turn Up The Sunshine (Diana Ross & Tame Impala) 3:50

2. Shining Star (Brittany Howard & Verdine White) 2:52

3. Funkytown (St. Vincent) 4:23

4. Hollywood Swinging (BROCKHAMPTON) 2:30

5. Desafinado (Kali Uchis) 2:10

6. Bang Bang (Caroline Polachek) 2:19

7. Fly Like An Eagle (Thundercat) 2:58

8. Goodbye To Love (Phoebe Bridgers) 4:02

9. Instant Karma! (Bleachers) 3:41

10. You’re No Good (Weyes Blood) 3:36

11. Vehicle (Gary Clark Jr.) 2:55

12. Dance To The Music (H.E.R. ) 2:43

13. Black Magic Woman (Tierra Whack) 4:09

14. Cool (Verdine White) 2:54

15. Born To Be Alive (Jackson Wang) 3:12

16. Cecilia (The Minions) 2:14

17. Bang Bang (G.E.M.) 2:18

18. Kung Fu Suite (RZA) 1:32

19. Minions: The Rise of Gru Score Suite (Heitor Pereira) 3:50

La colonna sonora di “Minions 2” è disponibile su Amazon.