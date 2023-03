Miracle: trailer italiano della commedia coreana di Lee Jang – Hoon (Al cinema dal 23 marzo)

Dal 23 marzo 2023 nei cinema con Academy Two Miracle, un’adorabile e sorprendente commedia coreana premiata dal pubblico al Far East Film Festival 2022. Diretto da Lee Jang – Hoon, “Miracle” è Ambientato nel 1988 e racconta la storia della prima stazione ferroviaria privata in Corea.

Miracle – Trama e cast

La trama ufficiale: Joon -kyeong genio incompreso della matematica, vive in un piccolo villaggio di montagna in Corea dove i treni non si fermano mai: ci sono i binari ma manca una stazione. Il suo sogno è quello di fornire agli abitanti del villaggio una via di collegamento con il mondo. Per farcela è pronto a tutto. Anche a scrivere 54 lettere al Presidente…

Il cast include PARK Jeong-min, LEE Sung-min, LIM Yoon-a, LEE Soo-kyung, IM Yoon-ah, MOON-Sung Jung, JEONG Min Park, SO-Eul Park, PARK Sun-a.

Miracle – Trailer e video

Curiosità sul film

PARK Jeong-min si è sempre trasformato in modo eccezionale in ogni personaggio che ha interpretato. Nel film Dongju: The Portrait of a Poet era Song Mong-kyu, un attivista per l’indipendenza; in Keys to the Heart ha vestito i panni di Oh Jin-tae, un personaggio affetto dalla sindrome di Savant e in Deliver Us from Evil era Yui, un ragazzo trans. In Miracle Park si trasforma di nuovo, questa volta in Joon-kyung, uno strampalato genio matematico. Sebbene sia molto dotato intellettualmente, Joon-kyung è lento e goffo in tutto, tranne che nella matematica.

LEE Sung-min interpreta Tae-yoon, il diligente ferroviere e padre di Joon-kyung. LEE Sung-min ritrae un padre che è incapace di esprimere i propri sentimenti e che dona al personaggio profonde sfumature emotive che contrastano con il suo comportamento brusco. LEE, originario di Bonghwa, nella provincia del nord Gyeongsang, dove si trovava la vera Yangwon Station, ha detto di sentire un affetto particolare per il film: “Mi sono sempre domandato quando avrei potuto recitare nel dialetto della mia città. Sono stato in grado di realizzare il mio sogno grazie a questo film.” Il regista LEE Jang-hoon ha commentato, “È stato il primo attore a cui ho pensato per questo ruolo. Semplicemente, non c’era altra scelta”.

L’attrice LIM Yoon-a è molto amata dal pubblico. Ha debuttato come cantante e ballerina nel 2007 nel gruppo femminile Girls’ Generation del quale era il volto. Come attrice il film che la resa popolare è stato Exit, che ha portato al cinema 9,42 milioni di spettatori nel 2019. In questo film interpreta La-hee, l’aspirante musa del protagonista. Incoraggia e aiuta Joon-kyung con la sua intraprendenza.

L’attrice LEE Soo-kyung interpreta Bo-kyung, la saccente sorella maggiore di Joon- kyung che sostiene e protegge il fratello nella realizzazione del suo sogno.

Il regista LEE Jang-hoon, che ha debuttato con successo nel 2018 con il film Be With You ritorna dopo tre anni con il suo nuovo film Miracle. Il regista descrive con grande empatia che cosa significa inseguire, senza mai arrendersi, un sogno che sembra impossibile da raggiungere, e le storie di ogni personaggio coinvolto. Il regista ha affermato, “Credo che sia un miracolo guardare le persone che realizzano un sogno. E ho pensato che forse potevamo ricreare quel miracolo.”

Note di produzione – Ritorno agli anni ‘80

Ambientato nel 1988, Miracle racconta la storia della prima stazione ferroviaria privata in Corea, la ‘Yangwon Station’ a Buncheon-ri, Socheon myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do. La produzione si è concentrata sulla rievocazione nostalgica dello stile degli anni ’80, catturando al tempo stesso i colori caldi e i bellissimi paesaggi di questi villaggi rurali privi di una stazione ferroviaria. Il film è stato girato a Jeongseon, Samcheok, Sangju e Yeongju per mettere in risalto i brillanti paesaggi naturali della regione, con le strade ferrate, i ruscelli, le distese erbose, gli uccelli, il vento, i cieli azzurri e le montagne imponenti. E la Yangwon Station, frutto del desiderio coraggioso degli abitanti del villaggio e di Joon-kyung, è stata ricreata in un luogo simile a quello in cui fu originariamente costruita nel 1988, riproducendo la sala d’aspetto, la piattaforma e il cartello della fermata, scritto a mano. Il materiale scenico che ricrea gli anni ‘80 e gli episodi che rievocano i ricordi di quel periodo aggiungono un tocco di piacere vintage alla visione del film. Proverete una grande nostalgia nel vedere le videocassette, i videogiochi, la macchina fotografica Polaroid ed i libri delle mappe stradali che il team di produzione ha trovato setacciando l’intero Paese. Anche l’abbigliamento dai colori e dalle fantasie vivaci che riflettono quell’epoca, incluse le uniformi scolastiche degli anni ’80, risveglieranno la curiosità dei più giovani e faranno riaffiorare i ricordi di chi ha vissuto gli anni ‘80.”

Miracle – Foto e poster