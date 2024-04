Disponibile la colonna sonora ufficiale di Monkey Man, esordio alla regia del candidato all’Oscar Dev Patel (Lion – La strada verso casa, The Millionaire), un thriller d’azione che racconta la ricerca di vendetta di un uomo contro i leader corrotti che hanno ucciso sua madre e continuano a vittimizzare sistematicamente i poveri e i deboli.

Ricco di emozionanti e spettacolari scene di combattimento e inseguimento, “Monkey Man” è diretto da Dev Patel a partire dalla sua storia originale e dalla sua sceneggiatura con Paul Angunawela e John Collee (Master & Commander: Sfida ai confini del mare). Monkey Man è co-prodotto da Dev Patel e il premio Oscar Jordan Peele (Nope, Scappa – Get Out).

Monkey Man – Trama e cast

Ispirato alla leggenda di Hanuman, simbolo di forza e coraggio, Monkey Man vede Patel nei panni di Kid, un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove, notte dopo notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da lottatori più famosi in cambio di denaro. Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per infiltrarsi nell’enclave della sinistra élite della città. Mentre il suo trauma infantile ribolle, le sue mani misteriosamente sfregiate scatenano una esplosiva ondata di vendetta per regolare i conti con gli uomini che gli hanno tolto tutto.

Il cast internazionale del film comprende Sharlto Copley (District 9), Sobhita Dhulipala (Made in Heaven), Pitobash (Million Dollar Arm), Vipin Sharma (Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio), Ashwini Kalsekar (Ek Tha Hero), Adithi Kalkunte (Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio), Sikandar Kher (Aarya) e Makarand Deshpande (RRR).

Monkey Man – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore, musicista e cantante australiano Jed Kurzel (Alien: Covenant, Babadook, Overlord, The Oxford Murders, The Mustang, L’esorcista del Papa).

(Alien: Covenant, Babadook, Overlord, The Oxford Murders, The Mustang, L’esorcista del Papa). Jed Kurzel è fratello del regista Justin Kurzel per il quale ha musicato l’intera filmografia fin dall’esordio con il biopic crime Snowtown (2011), inclusi gli adattamenti Assassin’s Creed e Macbeth, entrambi con protagonisti Michael Fassbender.

Jed Kurzel è un compositore e musicista pluripremiato. Il suo debutto cinematografico per il film australiano Snowtown, acclamato dalla critica, è stato nominato colonna sonora dell’anno agli Screen Music Awards australiani del 2011 e da allora ha continuato a realizzare colonne sonore per lungometraggi tra cui: Babadook (Regia: Jennifer Kent), che William Friedkin, regista de L’esorcista, ha descritto come il “film più terrificante” che avesse mai visto; Slow West (Diretto da: John Maclean), che ha valso a Jed il suo secondo Screen Music Award per la colonna sonora dell’anno; e Macbeth (Diretto da Justin Kurzel), con Michael Fassbender e Marion Cotillard, presentato in concorso al Festival di Cannes 2015. Prima di dedicarsi alla composizione, Jed era meglio conosciuto come frontman e cantautore del duo australiano “The Mess Hall”. Il loro album del 2006 Devil’s Elbow è stato premiato con il prestigioso Australian Music Prize 2007.

Nell’album della colonna sonora pubblicata da Back Lot Music sono incluse anche canzoni di Sneha Khanwalkar , Rada , Lazer X e Ganesh Chandanshive .

, , e . La colonna sonora include anche brani di Jed Kurzel realizzati in featuring con il cast de film (Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash, Makarand Deshpande).

1. Destroy in Order to Grow (feat. Vipin Sharma) (1:10)

2. Monkey Man (1:44)

3. The Raju Special (feat. Makarand Deshpande & Dev Patel) (1:56)

4. Baba Shakti (1:08)

5. Mother (feat. Jatin Malik & Adithi Kalkunte) (2:29)

6. Maushi – Sneha Khanwalkar & Rada (2:33)

7. Hit Me! (feat. Dev Patel, Pitobash & Sharlto Copley) (1:28)

8. Memory (feat. Sharlto Copley) (1:47)

9. Tiger (feat. Sharlto Copley) (3:38)

10. The Mirror (1:55)

11. Tuk Tuk (2:31)

12. On the Ground (feat. Sneha Khanwalkar) (1:54)

13. Dreams (feat. Jatin Malik & Adithi Kalkunte) (4:20)

14. Hell (feat. Makarand Deshpande) (2:28)

15. Naam Mera – Sneha Khanwalkar & Lazer X (1:23)

16. Into the Fire (feat. Jatin Malik & Adithi Kalkunte) (6:02)

17. The Tree (feat. Zakir Hussain) (3:06)

18. Cut Open (2:17)

19. Training (feat. Dev Patel) – Zakir Hussain (1:29)

20. The Kid (3:14)

21. The Candidate (2:41)

22. Snake and a Monkey (feat. Zakir Hussain (1:13)

23. Attacks (1:38)

24. Diwali Madness – Sneha Khanwalkar & Ganesh Chandanshive (1:37)

25. Saffron Takeover (feat. Vipin Sharma) (3:05)

26. The Wallet Song – Sneha Khanwalkar (1:10)

27. Restaurant (2:16)

28. Get Up (feat. Zakir Hussain) (1:41)

29. Rana (3:41)

30. My Son (feat. Makarand Deshpande & Dev Patel) (1:27)

31. Hanuman (1:40)

32. Home (2:23)

La colonna sonora di “Monkey Man” è disponibile su Amazon.