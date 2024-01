Monkey Man: trailer italiano del thriller d’azione che segna l’esordio alla regia di Dev Patel

Il candidato all’Oscar Dev Patel (Lion – La strada verso casa, The Millionaire) debutta alla regia con Monkey Man, un sorprendente thriller d’azione che racconta la ricerca di vendetta di un uomo contro i leader corrotti che hanno ucciso sua madre e continuano a vittimizzare sistematicamente i poveri e i deboli.

Ispirato alla leggenda di Hanuman, simbolo di forza e coraggio, Monkey Man vede Patel nei panni di Kid, un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove, notte dopo notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da lottatori più famosi in cambio di denaro. Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per infiltrarsi nell’enclave della sinistra élite della città. Mentre il suo trauma infantile ribolle, le sue mani misteriosamente sfregiate scatenano una esplosiva ondata di vendetta per regolare i conti con gli uomini che gli hanno tolto tutto.

Il cast internazionale del film comprende Sharlto Copley (District 9), Sobhita Dhulipala (Made in Heaven), Pitobash (Million Dollar Arm), Vipin Sharma (Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio), Ashwini Kalsekar (Ek Tha Hero), Adithi Kalkunte (Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio), Sikandar Kher (Aarya) e Makarand Deshpande (RRR).

Patel (Arjun) è diventato celebre nel 2008 per la sua interpretazione nel film The Millionaire, premiato all’Oscar, ricevendo critiche entusiastiche e numerosi riconoscimenti fra cui il National Board of Review Award per la Miglior performance rivelazione, il British Independent Film Award per il Miglior esordiente, The Broadcast Film Critics’ Choice Award per il Miglior giovane interprete, e il Chicago & Washington Film Critics’ Awards per la Miglior performance rivelazione. In questo film il personaggio di Patel racconta la sua educazione nelle baraccopoli dell’India mentre è accusato di aver frodato la versione indiana della trasmissione Chi vuol essere milionario?.

Da allora, Patel ha ampliato il suo repertorio con ruoli acclamati al cinema e in televisione. Nel 2011 ha recitato in Marigold Hotel con Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy e Richard Gere. Il film, diretto da John Madden, ha riscosso un successo internazionale ed è stato candidato al Golden Globe e allo Screen Actors Guild Award come Miglior film. Nel film Patel interpreta il gestore di un fatiscente hotel in cui arrivano in vacanza dei pensionati inglesi squattrinati.

Nel 2015 ritorna con lo stesso cast nel sequel Ritorno al Marigold Hotel. Entrambi i film sono stati distribuiti da Fox Searchlight Pictures e recita con Hugh Jackman, Sharlto Copley e Sigourney Weaver in Humandroid di Neill Blomkamp per Sony & MRC., nel ruolo di un ingegnere che, dopo aver progettato un robot con intelligenza artificiale, viene catturato da criminali che vogliono usarlo per il loro piano.

Nel novembre 2016 ha interpretato il personaggio di Saroo Brierley nell’acclamato film Lion – La strada verso casa, diretto da Garth Davis, con Nicole Kidman e Rooney Mara. Il film è un adattamento dall’omonima autobiografia di Saroo Brierley e racconta la storia di un giovane orfano indiano adottato da una coppia australiana che, molti anni dopo, compie un viaggio in India per trovare la sua famiglia biologica. Patel ha catturato lo schermo con la sua interpretazione ed è stato candidato all’Oscar, Golden Globe, Screen Actors Guild e Critics Choice awards e ha vinto un BAFTA come Miglior attore non protagonista.

Nell’aprile 2016, ha recitato al fianco di Jeremy Irons nel film L’uomo che vide l’infinito di Matt Brown, prodotto da IFC. Il film racconta la storia di un brillante matematico autodidatta e delle sue lotte per rompere le barriere e adattarsi a una nuova cultura.

Nel 2018 recita nel thriller The Wedding Guest – L’ospite sconosciuto diretto da Michael Winterbottom prodotto da Revolution Films, il film narra la storia di un misterioso uomo inglese musulmano lungo il suo viaggio attraverso il Pakistan e l’India, e dirige il cortometraggio Home Shopper, presentato al Sundance Film Festival 2018. Patel è stato anche produttore di questo progetto insieme ad Armie Hammer e Thomas Sadoski, scritto da Ryan Farhoudi e Leigh Whannel. Lo stesso anno ha recitato in La vita straordinaria di David Copperfield, nel ruolo del protagonista, scritto e diretto da Armando Iannucci e tratto dal romanzo di Charles Dickens.

Nel 2023 Patel appare in due cortometraggi di Wes Anderson: il candidato agli Oscar La meravigliosa storia di Henry Sugar con Benedict Cumberbatch e Veleno, emtrambi recitato al fianco di Benedict Cumberbatch e nel 2021 è protagonista del fantasy Sir Gawain e il Cavaliere Verde di David Lowery (2021).

Per il piccolo schermo Patel ha recitato con Jeff Daniels ed Emily Mortimer nella serie “The Newsroom” di HBO, candidata al Golden Globe e scritta da Aaron Sorkin, con cui è stato candidato nel 2013 al NAACP Image Award come Miglior attore non protagonista per il ruolo di Neal. All’inizio della sua carriera è apparso inoltre nella serie inglese “Skins”, nel ruolo di Anwar Kharral, scritto appositamente per lui. Patel vive attulamente a Los Angeles.