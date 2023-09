La meravigliosa storia di Henry Sugar: trailer italiano del film Netflix di Wes Anderson con Benedict Cumberbatch

Dal 27 settembre disponibile su Netflix La meravigliosa storia di Henry Sugar, un adattamento diretto da Wes Anderson (Asteroid City) e interpretato da Benedict Cumberbatch de “Un gioco da ragazzi e altre storie”, un episodio dell’omonima antologia di racconti di Roald Dahl, autore celebre per Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Il GGG, Matilda e Le streghe.

La meravigliosa storia di Henry Sugar – Trama e cast

La trama ufficiale: Un’amata storia di Roald Dahl su un uomo benestante che scopre un guru in grado di vedere senza usare gli occhi e decide di imparare l’arte per imbrogliare nel gioco d’azzardo.

Il cast: Benedict Cumberbatch (Henry Sugar), Ralph Fiennes (Roald Dahl), Dev Patel (Dottor Chatterjee), Ben Kingsley (Imdad Khan), Rupert Friend (Claud), Richard Ayoade (Dottor Marshall).

Curiosità sul film

“La meravigliosa storia di Henry Sugar” è un cortometraggio della durata di 37 minuti.

Questo è il secondo adattamento di Wes Anderson di una storia di Roald Dahl, dopo Fantastic Mr. Fox (2009).

Sarà il secondo film consecutivo di Anderson a non avere come protagonista Bill Murray, personaggio regolare di Wes Anderson, dopo Asteroid City, dopo nove collaborazioni consecutive. Murray doveva apparire anche in Asteroid City ma ha dovuto abbandonare la produzione a causa del rischio di contagio da COVID-19.

Questo è il primo film di Wes Anderson realizzato per un servizio di streaming.

Benedict Cumberbatch e Richard Ayoade hanno già recitato insieme in Il visionario mondo di Louis Wain (2021).

Sir Ben Kingsley e Rupert Friend avevano già recitato insieme in L’ultima legione (2007).

Questa è la prima collaborazione di Wes Anderson e Ralph Fiennes insieme dopo Grand Budapest Hotel (2014).

Questo è il primo ruolo da protagonista di Rupert Friend in un film di Wes Anderson dopo aver recitato in “Asteroid City” e il cameo vocale in The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun (2021). Friend ha anche lasciato Rebel Moon – Parte 1: La figlia del fuoco (2023) per lavorare su “Asteroid City” e questo film.

Nel 2021 Netflix ha acquisito l’intero catalogo di storie di Roald Dahl che vorrebbe approcciare a livello multimediale realizzando film, serie tv, live-action, animazione, esperienze immersive, giochi e altro ancora. Alcuni degli altri progetti attualmente in fase di sviluppo includono la serie tv di Taika Waititi e Phil Johnston basata sul mondo di “Charlie e la fabbrica di cioccolato” e un adattamento di “Matilda The Musical”.

Intervista con Wes Anderson

“Ora, se questa fosse stata una storia inventata invece che vera…”: Wes Anderson da La meravigliosa storia di Henry Sugar

Quando hai avuto l’idea di realizzare un film sulla storia di Roald Dahl? La meravigliosa storia di Henry Sugar?

WES ANDERSON: Ho avuto l’idea di provare ad adattare Henry Sugar forse quasi vent’anni fa quando stavo a Gipsy House (che è la casa della famiglia di Dahl nel Buckinghamshire), e ho avuto un pensiero simultaneo in cui mi sono detto: “Non so come farlo.” Ma nel corso degli anni, la famiglia Dahl – Felicity Dahl e il nipote di Dahl, Luke Kelly – ha tenuto da parte i diritti sulla storia per me. Quando finalmente ho avuto il momento dell’ispirazione, l’idea era: “Sono interessato al modo in cui Dahl racconta la storia tanto quanto lo sono alla storia stessa”. La storia mi ha completamente affascinato da bambino, ma togliendo le sue parole, beh, immagino che non sia un film che mi sono sentito obbligato a fare. È una bellissima storia di Dahl, ma se la faccio usando le sue parole, le sue descrizioni, allora forse so come farlo.

Lo hai mai concepito come un lungometraggio?

Non ero sicuro che questo metodo di narrazione avrebbe funzionato. Per me aveva più senso realizzare questi racconti come un’antologia di piccoli film.

Dahl usa il costrutto di far raccontare al suo narratore la storia di un uomo che trova un diario scritto da un altro uomo. La trama è filtrata attraverso i ricordi di più voci.

Penso a questo in relazione a Joseph Conrad e L’impazienza del cuore (Beware the Pity), di Stefan Zweig, che è una delle cose che hanno portato a Grand Budapest Hotel, ma forse Henry Sugar era uno dei libri a cui stavo pensando anch’io, quando ci siamo messi al lavoro anche su quel film.

Non usi solo le parole di Dahl, i personaggi si rivolgono al pubblico.

La storia ti viene raccontata direttamente. Ecco perché Dahl è presente, perché è il narratore, non solo l’autore. E gli attori recitano la scena e recitano le parole di Dahl.

Più degli altri tuoi lavori – dalle commedie di Max Fischer in Rushmore alla nave Belafonte in Le avventure acquatiche e il backstage di Asteroid City – questo film è tutto scenotecnica, oserei dire gioco di prestigio.

In questo caso, un film a cui ho pensato in relazione è stato A nuoto verso la Cambogia, il film di Jonathan Demme sullo spettacolo teatrale di Spalding Gray. Demme lo mantiene uno spettacolo teatrale. essenzialmente, con Spalding Gray che parla alla macchina da presa, ed è a metà tra un lungometraggio e un documentario. Il modo in cui avvengono le transizioni tra le parti e il modo in cui la storia viene raccontata, è tutto realizzato con effetti e suoni teatrali. Credo di aver pensato: “Facciamo una specie di “film d’arte”.

Hai Ralph Fiennes, nei panni di Dahl, nella sua capanna da scrittore a Gipsy House. Con quanta fedeltà l’hai ricreato?

Abbiamo realizzato quello vero: abbiamo provato a ricrearlo esattamente. Abbiamo utilizzato alcune cose che ci ha prestato il Museo Dahl (anche se per lo più abbiamo cercato di non prenderle in prestito perché non volevamo perdere o danneggiare qualcosa). Lo abbiamo già fatto in Fantastic Mr. Fox quando abbiamo ricreato lo spazio di lavoro in miniatura.

Cosa significa per te il lavoro di Dahl e ricordi quando hai iniziato a leggerlo?

Penso di essere arrivato a Dahl proprio nel momento in cui ha raggiunto l’apice della sua popolarità, cosa che ha mantenuto anche dopo, ma in quel momento l’interesse per il suo lavoro era piuttosto spettacolare e internazionale. Tra i bambini, intendo. Abbiamo adorato la nostra fiera del libro scolastico, che era piena di libri vecchi e nuovi, e Dahl era sempre una grande presenza. Amavamo questi libri e conoscevamo la sua foto dal retro, conoscevamo il tizio che ci raccontava la storia e la sua voce era così forte che ti sembrava di conoscerlo. E c’è qualcosa in questo – nel sentire che hai un rapporto personale con l’autore che racconta la storia. Alcuni autori lo forniscono più di altri. Dahl era pieno di trame. Mentre stavamo girando Mr. Fox, abbiamo trascorso un po’ di tempo esaminando i suoi archivi, che allora erano per lo più a Gipsy House. Luke ci ha mostrato quante, molte, molte idee per storie c’erano e con quale frequenza aveva nuove idee per le storie e scarabocchiava una frase e la metteva da parte. Così tante, troppe, che non ha nemmeno cominciato a scavare. Per lui era semplicemente naturale.

La trama e i dettagli delle storie diventano impossibili da dimenticare per il lettore.

Questo fa parte della storia delle persone che conoscono Henry Sugar: molto probabilmente hanno provato a guardare attraverso il retro di una carta da gioco o a fissare la fiamma di una candela per sviluppare questo potere, per realizzare l’obiettivo della storia. Ha quel tipo di gancio.

Come sei arrivato all’idea di far recitare gli attori in più personaggi?

Mi piace l’idea, fin dall’inizio, di avere una piccola compagnia che recita l’intero film. Benedict Cumberbatch era una figura chiave e qualcuno con cui avrei voluto lavorare. Ho una piccola storia con Ralph Fiennes e avere Ralph nel ruolo di Dahl: è stato qualcosa che mi ha fatto venire voglia di farlo. Non avevo lavorato con Richard Ayoade, ma lo conoscevo da anni e anni. Rupert con cui ho lavorato, ovviamente. È abbagliante nel Cigno. Dev, anch’io lo adoro e ho già provato a lavorare con lui una volta. Questa volta ha detto “Sì”. Ben Kingsley è fondamentale. Lo abbiamo amato. È bello avere qualcuno di nuovo e leggendario allo stesso tempo. È stata una bellissima esperienza con tutta la banda dall’inizio alla fine.

Gli attori lavorano con monologhi incredibilmente lunghi.

L’hanno preso e l’hanno fatto. Glielo consegni e poi fai un passo indietro e guardi.

Il libro originale

La meravigliosa storia di Henry Sugar che da il titolo al cortometraggio è uno dei racconti inclusi nella raccolta “Un gioco da ragazzi e altre storie” (The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More) del 1977.

Il volume “Un gioco da ragazzi e altre storie” raccoglie sette storie di Roald Dahl: “Un gioco da ragazzi” è il suo primo racconto e parla del suo incidente di volo; “Il tesoro di Midenhall” è la storia (vera) della scoperta di un tesoro romano nella campagna inglese; in “La meravigliosa storia di Henry Sugar” il protagonista impara a vedere senza usare gli occhi e sbanca i casinò di tutto il mondo. Altri personaggi importanti sono i violenti teppisti del “Cigno” e “L’autostoppista”, dotato di poteri magici. In “Un colpo di fortuna” Dahl ripercorre i fortuiti eventi che lo portarono a diventare scrittore.

Film tratti da opere di Roald Dahl

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971) dall’omonimo romanzo del 1964.

Il mio amico gigante (1989), film d’animazione dal romanzo “Il GGG” del 1982.

Chi ha paura delle streghe? (1990) dal romanzo “Le streghe” del 1983.

Matilda 6 mitica (1996) dal romanzo “Matilda” del 1988.

James e la pesca gigante (1996) dall’omonimo romanzo del 1961.

La fabbrica di cioccolato (2005) dall’omonimo romanzo del 1964.

Fantastic Mr. Fox, regia di Wes Anderson (2009) dal romanzo “Furbo, il signor Volpe” del 1970.

Il GGG – Il grande gigante gentile (2016) dal romanzo “Il GGG” del 1982.

Le streghe (2020) dal romanzo “Le streghe” del 1983.

