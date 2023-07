Wonka: primo trailer italiano del prequel con Timothée Chalamet e Hugh Grant

Dal 14 dicembre 2023 nei cinema italiani con Warner Bros. Wonka, film fantasy musicale diretto da Paul King che serve come prequel del romanzo di Roald Dahl del 1964 “Charlie e la fabbrica di cioccolato” e del suo adattamento cinematografico originale del 1971 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Il film è interpretato da Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, durante i suoi primi giorni come eccentrico cioccolatiere. Appaiono in ruoli secondari Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Olivia Colman, Hugh Grant e Jim Carter.

Wonka – Trama e cast

La trama ufficiale: Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi. “Wonka” arriva un mix inebriante di magia e musica, caos ed emozione, il tutto raccontato con cuore e umorismo favolosi. Con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, questo spettacolo cinematografico irresistibilmente vivido ed originale farà conoscere al pubblico un giovane Willy Wonka pieno di idee e determinato a cambiare il mondo un boccone delizioso alla volta, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno, e che se si è abbastanza fortunati da incontrare Willy Wonka, tutto è possibile.

Recitano al fianco di Chalamet, Calah Lane (“Verrà il giorno…”), il vincitore dell’Emmy e del Peabody Award Keegan-Michael Key (“The Prom”, “Schmigadoon”), Paterson Joseph (“Vigil”, “Noughts + Crosses”), Matt Lucas (“Paddington”, “, “Little Britain”), Mathew Baynton (“The Wrong Mans”, “Ghosts”), la candidata all’Oscar Sally Hawkins (“La forma dell’acqua – The Shape of Water”, i film di “Paddington”, “Spencer”), Rowan Atkinson (i film di “Johnny English” e “Mr. Bean”, “Love Actually – L’amore davvero”), Jim Carter (“Downton Abbey”) e l’attrice premio Oscar Olivia Colman (“La Favorita”). Fanno parte del cast anche Natasha Rothwell (“White Lotus”, “Insecure”), Rich Fulcher (“Storia di un matrimonio”, “Disincanto”), Rakhee Thakrar (“Sex Education”, “Quattro matrimoni e un funerale”), Tom Davis (“Paddington 2”, “King Gary”) e Kobna Holdbrook-Smith (“Paddington 2”, “Zack Snyder’s Justice League”, “Il ritorno di Mary Poppins”).

Wonka – Trailer e video

Curiosità sul film

Lo sviluppo del film è iniziato dopo che la Warner Bros. Pictures ha acquisito i diritti del personaggio Willy Wonka nell’ottobre 2016 per realizzare un fil che sarebbe servito come prequel del romanzo del 1964. Nel maggio 2021, Chalamet è stato confermato come protagonista e il cast di supporto è stato annunciato nel settembre dello stesso anno. Le riprese principali sono iniziate nel Regno Unito nel settembre 2021. Le riprese si sono svolte a Lyme Regis e Bath, nonché ai Warner Bros. Studios, Leavesden a Watford. Le riprese sono avvenute anche alla Rivoli Ballroom di Brockley, Londra. Le scene sono state girate a Oxford a dicembre e febbraio.

Paul King (Paddington e Paddington 2) dirige “Wonka” da una sua sceneggiatura scritta con Simon Farnaby (Paddington 2) e Simon Rich (An American Pickle).

Tom Holland e Timothée Chalamet sono stati i due finalisti per il ruolo di Willy Wonka, con Chalamet che alla fine ha vinto il ruolo.

Questa è la prima puntata dell’universo cinematografico di Roald Dahl. Non si sa se il film si collegherà a Le streghe (2020) di Robert Zemeckis.

Ryan Gosling, Donald Glover ed Ezra Miller sono state le prime tre scelte per interpretare Willy Wonka.

Si dice che il film sia basato sul libro Il grande ascensore di cristallo (Charlie and the Great Glass Elevator), anche se questo film sarà un prequel e quel libro era invece un sequel ambientato subito dopo l’originale Charlie e la fabbrica di cioccolato.

Sebbene non condivida alcun legame con questo prequel, Rowan Atkinson è stato preso in considerazione per il ruolo di Willy Wonka nel remake del 2005 La fabbrica di cioccolato, ruolo poi andato a Johnny Depp.

Alcune riprese si sono svolte a Catte Street, Oxford, tra il 12 e il 21 dicembre 2021.

Timothée Chalamet si è sentito male più volte durante la produzione a causa della quantità di cioccolato e caramelle che ha dovuto mangiare.

Il primo Walden Media ad essere cofinanziato dalla Warner Bros. da Viaggio nell’isola misteriosa (2011).

Sia Keegan-Michael Key che Olivia Colman hanno lavorato come doppiatori alla Sony Pictures Animation: Key ha doppiato Murray la mummia nei tre sequel di Hotel Transylvania e Dave la colomba in The Star (2017), mentre Colman ha doppiato PAL in The Mitchells vs. le macchine (2021).

Oltre al prequel di Warner Bros., Netflix sta sviluppando alcune serie tv d’animazione ambientate nel mondo di Wonka, con Taika Waititi a bordo come sceneggiatore e regista.

“Wonka” è prodotto da David Heyman, produttore di “Harry Potter”, “Gravity”, “Animali fantastici” e “Paddington”, e da Alexandra Derbyshire (i film di “Paddington”, “Jurassic World: Dominion”) e Luke Kelly (“Le Streghe”),

Immagini e video dai social media

First look at Timothée Chalamet as Willy Wonka in ‘WONKA’. pic.twitter.com/8ERi4UOzsm — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 11, 2023

La fabbrica di cioccolato e gli altri libri di Roald Dahl

Roald Dahl ha scritto due libri con Willy Wonka, Charlie e la fabbrica di cioccolato (1964) e Il grande ascensore di cristallo (1972), anche se non ha mai scritto libri specifici sul personaggio. Charlie e la fabbrica di cioccolato è stato adattato per il grande schermo due volte, la prima nel 1971 nel classico Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato con un inarrivabile Gene Wilder come Willy Wonka e nel 2005 nel remake La fabbrica di cioccolato con un “plastificato” Johnny Depp. Il primo è considerato un classico senza tempo mentre la versione di Tim Burton è stata rispettosa del materiale di Dahl, ma non si può considerare di certo un classico alla stregua dell’originale.

Dopo aver letto la sceneggiatura, Gene Wilder ha detto che avrebbe preso il ruolo di Willy Wonka ad una condizione: che gli sarebbe stato permesso di zoppicare, e poi improvvisamente fare un salto mortale nella scena quando incontra per la prima volta i bambini. Quando il regista Mel Stuart ha chiesto perché, Wilder ha risposto che far fare questo a Wonka significava che “da quel momento in poi, nessuno saprà se sto mentendo o dicendo la verità”. Stuart ha chiesto: “Se dico di no, non farai il film?” e Wilder disse: “Temo che sia proprio così”.

Il fiume di cioccolato era composto da 150.000 litri d’acqua, vero cioccolato e panna. I realizzatori hanno dovuto cambiare la formula per il fiume di cioccolato perché in origine la miscela che stavano usando diventava rosso sangue. A causa della crema, la miscela ha iniziato a rovinarsi e alla fine delle riprese aveva un odore terribile. Michael Bollner, che interpretava Augustus Gloop, in seguito lo descrisse come “acqua sporca e puzzolente”.

Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse del remake “La fabbrica di cioccolato”, Gene Wilder ha dichiarato di aver apprezzato l’interpretazione di Johnny Depp nei panni di Willy Wonka, ma che non gli è piaciuto il film nel suo insieme, poiché non era un fan di Tim Burton come regista, e ha detto di sentirsi generalmente insultato quando i suoi film vengono rifatti. Gene Wilder è morto nel 2016 all’età di 83 anni.

La sinossi del libro: Un bel giorno nella misteriosa Fabbrica di cioccolato Wonka viene diramato un avviso: chi troverà i cinque biglietti d’oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolci bastante per tutto il resto della sua vita e potrà visitare l’interno della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque e diventerà il padrone. Chi sarà il vincitore? Il capolavoro di Roald Dahl che è entrato nell’immaginario dei bambini di oggi anche grazie all’indimenticabile film con Johnny Depp. Età di lettura: da 7 anni.

Il libro “La fabbrica di cioccolato” è disponibile su Amazon.

Film tratti da opere di Dahl

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (Willy Wonka & the Chocolate Factory), regia di Mel Stuart (1971). Con Gene Wilder; dall’omonimo romanzo del 1964.

Il brivido dell’imprevisto (Tales of the Unexpected), serie TV (1979). Nelle prime stagioni gli episodi riprendono i racconti tratti dalle antologie Storie impreviste, Kiss Kiss e Someone like You.

Il mio amico gigante (The BFG – The Big Friendly Giant), regia di Brian Cosgrove e Mark Hall (1989). Film d’animazione, dal romanzo Il GGG del 1982.

Chi ha paura delle streghe?, regia di Nicolas Roeg (1990). Con Jasen Fisher, Anjelica Huston, Mai Zetterling; dal romanzo Le streghe del 1983.

Matilda 6 mitica, regia di Danny DeVito (1996). Con Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman, Embeth Davidtz; dal romanzo Matilda del 1988.

James e la pesca gigante, regia di Henry Selick (1996). Prodotto, tra gli altri; da Tim Burton, dall’omonimo romanzo del 1961.

La fabbrica di cioccolato, regia di Tim Burton (2005). Con Johnny Depp, Freddie Highmore e David Kelly; dall’omonimo romanzo del 1964.

Fantastic Mr. Fox, regia di Wes Anderson (2009); film d’animazione in stop motion; dal romanzo Furbo, il signor Volpe del 1970.

Il GGG – Il grande gigante gentile (The BFG), regia di Steven Spielberg (2016); dal romanzo Il GGG del 1982.

Le streghe (The Witches), regia di Robert Zemeckis (2020)

La sinossi del libro: “Il grande ascensore di cristallo” è il seguito de “La fabbrica di cioccolato”, ma anche un incredibile romanzo a sé stante, scatenato e sarcastico. Una presa in giro delle campagne pubblicitarie che sorgono intorno ai viaggi interplanetari, con Presidenti infantili devoti alla loro Tata e Alberghi Spaziali infestati da malefiche uova: i Cnidi Vermicolosi. E per ogni circostanza il signor Wonka, proprietario della fabbrica, ha una trovata, una battuta, una stupefacente soluzione: un po’ prestigiatore, un po’ clown, un po’ filosofo. Così come doveva essere Roald Dahl. Età di lettura: da 7 anni.

Il libro “Il grande ascensore di cristallo” è disponibile su Amazon.

Wonka – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Joby Talbot (Guida galattica per autostoppisti, Ladri di cadaveri – Burke & Hare, Penelope, Sing).

(Guida galattica per autostoppisti, Ladri di cadaveri – Burke & Hare, Penelope, Sing). Neil Hannon della band The Divine Comedy ha scritto canzoni originali per il prequel.

Wonka – Foto e poster