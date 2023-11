Wonka: nuove clip in italiano e locandine ufficiali del prequel con Timothée Chalamet

Dal 14 dicembre nei cinema italiani arriva Wonka, fantasy musicale diretto da Paul King (Paddington), che ha anche scritto la sceneggiatura con Simon Farnaby, basata su una storia di King.

Basato sullo straordinario protagonista de “La Fabbrica di Cioccolato”, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi.

Il film vede protagonisti Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista e Hugh Grant in quelli di un Umpa Lumpa. Recitano al fianco di Chalamet e Grant, Calah Lane (“Verrà il giorno…”), il vincitore dell’Emmy e del Peabody Award Keegan-Michael Key (“The Prom”, “Schmigadoon”), Paterson Joseph (“Vigil”, “Noughts + Crosses”), Matt Lucas (“Paddington”, “, “Little Britain”), Mathew Baynton (“The Wrong Mans”, “Ghosts”), la candidata all’Oscar Sally Hawkins (“La forma dell’acqua – The Shape of Water”, i film di “Paddington”, “Spencer”), Rowan Atkinson (i film di “Johnny English” e “Mr. Bean”, “Love Actually – L’amore davvero”), Jim Carter (“Downton Abbey”) e con l’attrice premio Oscar Olivia Colman (“La Favorita”). Fanno parte del cast anche Natasha Rothwell (“White Lotus”, “Insecure”), Rich Fulcher (“Storia di un matrimonio”, “Disincanto”), Rakhee Thakrar (“Sex Education”, “Quattro matrimoni e un funerale”), Tom Davis (“Paddington 2”, “King Gary”) e Kobna Holdbrook-Smith (“Paddington 2”, “Zack Snyder’s Justice League”, “Il ritorno di Mary Poppins”).

Curiosità sul film

Tom Holland e Timothée Chalamet sono stati i due finalisti per il ruolo di Willy Wonka, con Chalamet che alla fine ha vinto il ruolo.

Il regista Paul King ha detto di aver guadagnato “circa 20 chili” da tutta la cioccolata che ha mangiato sul set e ha aggiunto: “È un miracolo che [Timothée Chalamet] rimanga così magro e bello”. King spiegò: “Avevamo questa incredibile cioccolatiera. Lei preparava queste incredibili miscele e noi le assaggiavamo. Avevano un sapore molto migliore del necessario, perché ovviamente gli attori sono bravi a fingere le cose, ma il miracolo è stato che avevano tutto il sapore giusto. Erano buone come sembravano.”

Timothée Chalamet si è ammalato più volte durante la produzione a causa della quantità di cioccolato e caramelle che ha dovuto mangiare.

Il regista Paul King ha scelto Timothée Chalamet in base alla sua interpretazione nel progetto scolastico/video rap Lil Timmy Tim: Statistics (Ms. Lawton) (2013).

Si dice che il film che sia basato sul libro Il grande ascensore di cristallo, anche se questo film sarà un prequel. Tuttavia, quel libro era un seguito subito dopo l’originale Charlie e la fabbrica di cioccolato, ma spiegava la storia delle origini di Wonka che incontra gli Umpa-Lumpa come parte della trama del romanzo.

Il cast del film comprende una vincitrice dell’Oscar: Olivia Colman; e due candidati all’Oscar: Sally Hawkins e Timothée Chalamet.

Il design degli Umpa Lumpa è preso direttamente da Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971), il primo adattamento del romanzo. Il romanzo originale non ha descrizioni specifiche degli Umpa Lumpa tranne che sono alti fino al ginocchio, hanno i capelli lunghi e parlano una loro lingua.

Terza collaborazione consecutiva tra il regista Paul King e il produttore David Heyman, dopo Paddington (2014) e Paddington 2 (2017).

Wonka – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Joby Talbot (Sing, Guida galattica per autostoppisti, Penelope, , Son of Rambow – Il figlio di Rambo).

(Sing, Guida galattica per autostoppisti, Penelope, , Son of Rambow – Il figlio di Rambo). Il cantautore nordirlandese Neil Hannon , membro della band “The Divine Comedy”, ha scritto le canzoni originali per il film. Hannon e Talbot hanno collaborato negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000.

, membro della band “The Divine Comedy”, ha scritto le canzoni originali per il film. Hannon e Talbot hanno collaborato negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000. La colonna sonora di Talbot è stata registrata agli Abbey Road e agli AIR Studios di Londra.

