Il prossimo 14 dicembre debutta nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures Wonka, un prequel basato sullo straordinario protagonista de “La Fabbrica di Cioccolato”, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi.

“Wonka” racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi. Il film vede protagonisti Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista e Hugh Grant in quelli di un Umpa Lumpa, diretti da Paul King (Paddington) e affiancati da talenti del calibro di Sally Hawkins (“La forma dell’acqua – The Shape of Water”, i film di “Paddington”, “Spencer”), Rowan Atkinson (i film di “Johnny English” e “Mr. Bean”, “Love Actually – L’amore davvero”), Jim Carter (“Downton Abbey”, “L’inganno perfetto”) e l’attrice premio Oscar Olivia Colman (“La Favorita”).

In attesa di goderci il film nelle sale, andiamo a proporvi la colonna sonora di “Wonka” distribuita da WaterTower Music e curata dal compositore Joby Talbot (Sing, Guida galattica per autostoppisti, Penelope, Son of Rambow – Il figlio di Rambo, Ladri di cadaveri – Burke & Hare). Il cantautore nordirlandese Neil Hannon, membro della band “The Divine Comedy”, ha scritto le canzoni originali per il film. Hannon e Talbot hanno collaborato negli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000. La colonna sonora di Talbot è stata registrata presso gli Abbey Road e gli AIR Studios di Londra.

Joby Talbot – Note biografiche

Joby Talbot è nato a Londra nel 1971. Ha studiato composizione privatamente con Brian Elias e al Royal Holloway e al Bedford New College, prima di completare un Master of Music (Composizione) presso la Guildhall School of Music and Drama con Simon Bainbridge. Il variegato catalogo di Talbot comprende i balletti narrativi Alice’s Adventures in Wonderland (2011) e The Winter’s Tale (2014), entrambe collaborazioni con il coreografo Christopher Wheeldon per il Royal Ballet e il National Ballet of Canada che da allora sono entrate nel repertorio di compagnie di tutto il mondo; il corale Path of Miracles (2005), un viaggio a cappella di 60 minuti lungo il Camino de Santiago commissionato da Tenebrae di Nigel Short ed eseguito regolarmente da ensemble internazionali; arrangiamenti di canzoni del duo rock di Detroit The White Stripes accanto alle opere originali di Talbot per l’impareggiabile Chroma del coreografo Wayne McGregor (The Royal Ballet, 2006) e il popolarissimo film d’animazione Sing (Garth Jennings, 2016) per la Illumination Entertainment (Cattivissimo me, Minions). Per i BBC Proms, Talbot ha scritto The Wishing Tree (The King’s Singers, 2002); Sneaker Wave (Orchestra Nazionale della BBC del Galles, 2004); un arrangiamento di Chacony in sol minore di Purcell (BBC Symphony Orchestra, 2011); e Ink Dark Moon, un concerto per l’acclamato chitarrista Miloš Karadaglić (BBC Symphony Orchestra, 2018). Talbot ha una notevole esperienza nella scrittura per il cinema, vedi la serie comica classica della BBC The League of Gentlemen e i lungometraggi Guida galattica per autostoppisti (Garth Jennings, 2005) e Closed Circuit (John Crowley, 2013); Talbot è stato inoltre incaricato due volte dal British Film Institute di riscrivere la colonna sonora dei film muti Il pensionante / The Lodger (1999) di Alfred Hitchcock e The Dying Swan (2002) di Yevgeni Baue. Una nuova colonna sonora per Vampyr del 1932 di Carl Theodor Dreyer per la stagione Off Grand della LA Opera all’Ace Hotel di Los Angeles è stata presentata il 27 ottobre 2018. La prima opera di Talbot, acclamata dalla critica, Everest, è stata presentata in anteprima nel 2015 dalla Dallas Opera.

Wonka – La tracklist ufficiale

1. Pure Imagination (Opening Titles Version) (1:05)

2. A Hatful of Dreams – Timothée Chalamet & The Cast of Wonka (4:27)

3. Welcome to Scrubbit’s (3:16)

4. You’ve Never Had Chocolate Like This (Hoverchocs) – Timothée Chalamet (1:13)

5. Flying Chocolatiers (1:27)

6. Scrub Scrub – The Cast of Wonka (1:50)

7. Wonka’s Case (3:05)

8. Sweet Tooth – Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton & Keegan-Michael Key (2:10)

9. Willy and Noodle at the Zoo (2:26)

10. For a Moment – Calah Lane & Timothée Chalamet (3:22)

11. The Letter ‘A’ (1:37)

12. Clock Tower (0:49)

13. You’ve Never Had Chocolate Like This – Timothée Chalamet & The Cast of Wonka (3:49)

14. Oompa Loompa – Hugh Grant & Timothée Chalamet (1:05)

15. A World of Your Own – Timothée Chalamet & The Cast of Wonka (3:42)

16. Sorry, Noodle – Timothée Chalamet (1:28)

17. Mamma’s Secret (2:42)

18. Pure Imagination – Timothée Chalamet (3:08)

19. Oompa Loompa (Reprise) – Hugh Grant (1:05)

20. 500 Monks, 1 Giraffe (4:24)

21. Death by Chocolate (4:20)

22. The Oompa Loompa to the Rescue (1:22)

23. Noodle Gives Affable the Ledger (1:28)

24. Chocolate Fountain (1:11)

