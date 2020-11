Monster Hunter: nuovo spot tv del live-action e trailer del videogioco con Milla Jovovoch

Disponibili nuovi contenuti per il film live-action di Monster Hunter, il regista Paul W.S. Anderson che mette mano ad un altro popolare videogioco dopo aver adattato Mortal Kombat negli anni novanta e Resident Evil in una lucrosa saga cinematografica da oltre un miliardo di dollari d’incasso.

A seguire trovate un nuovo spot tv che rivela la versione cinematografica della specie felina Palico e offre anche un primo sguardo al personaggio di Ron Perlman. La storia del film segue Milla Jovovich nei panni di Artemis e una piccola squadra di soldati che si ritrovano trasportati in un altro regno abitato da creature giganti. Per combatterle e sopravvivere Artemis e il suo team si alleano con un guerriero e cacciatore del posto (Tony Jaa). Insieme si impegnano in battaglia contro i mostri per chiudere un portale interdimensionale e impedire ai mostri di attraversarlo e invadere la Terra.

Choose your weapon and start the hunt. 🗡🛡🏹 #MonsterHunterMovie coming soon to theaters. #MonsterMonday pic.twitter.com/FNE0xZMvZ0 — Monster Hunter (@Monster_Hunter) November 23, 2020

Insieme allo spot tv vi proponiamo anche un nuovo trailer cinese (via IGN) con sequenze inedite e un ulteriore trailer rilasciato da Capcom che annuncia una partnership tra film e videogiochi con Milla Jovovich che apparirà in Monster Hunter World: Iceborne. Il personaggio Artemis (doppiato da Jovovich) verrà aggiunto al gioco insieme ad un Black Diablos e un Greater Rathalos tratti dal film, con due speciali nuove missioni evento per giocatore singolo. Sconfiggere i Black Diablos farà guadagnare i materiali necessari per creare una speciale armatura ispirata al film. L’evento Capcom inizierà il 4 dicembre, per ulteriori dettagli vi rimandiamo al sito MonsterHunter.com.

Monster Hunter è un videogioco Action / RPG lanciato su PlayStation 2 nel 2004 in cui i giocatori impersonano un cacciatore, il cui compito è quello di intrappolare o uccidere i mostri. Raccogliendo bottini e risorse, il giocatore può creare armature e potenziare armi, che gli permettono loro di combattere mostri sempre più grandi e pericolosi.

La trama ufficiale:

Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.

Il film è interpretato anche da T.I. Harris (Ant-Man and The Wasp), Diego Boneta (Luis Miguel, Rock of Ages), Meagan Good (Code Black) e Josh Helman (X-Men: Days of Future Past). Monster Hunter uscirà nelle sale americane il 25 dicembre 2020.