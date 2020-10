Monster Hunter: trailer italiano del film live-action con Milla Jovovich (Al cinema dal 3 dicembre)

Sony Pictures ha reso disponibile un trailer ufficiale in italiano di Monster Hunter, adattamento live-action del regista Paul W.S. Anderson (Resident Evil) basato sull’omonima e popolare serie di videogiochi di Capcom.

Milla Jovovich e Tony Jaa guidano un un cast che include T.I., Meagan Good, Diego Boneta, Ron Perlman e Jin Au-Yeung. Anderson è anche autore della sceneggiatura di “Monster Hunter” scritta in collaborazione con Kaname Fujioka di Capcom, che ha lavorato al videogioco originale. La trama segue il tenente Artemis (Jovovich) e la sua squadra (T.I., Good e Boneta) mentre cercano di sopravvivere in un mondo “alieno” dove letali e bizzarri mostri dotati poteri spuntano da ogni dove.

La trama ufficiale:

Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.