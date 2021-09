Moonfall: trailer italiano, curiosità e anticipazioni sul film di Roland Emmerich

Il 3 febbraio 2022 arriverà nei cinema Moonfall, l’ultima fatica di Roland Emmerich (Midway), regista specializzato in disaster-movies e kolossal fantascientifici vedi Stargate, Indipendence Day, Godzilla, 2012 e The day after tomorrow tanto per citarne alcuni.

Trama e cast

La trama ufficiale: In “Moonfall”, una forza misteriosa fa decadere la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra e la manda in rotta di collisione con la vita come la conosciamo. Solo poche settimane prima dell’impatto, e contro ogni previsione, una squadra assemblata in fretta e furia si lancia in un’impossibile missione disperata nello spazio, lasciandosi alle spalle tutti quelli che amano e rischiando tutto per atterrare sulla superficie lunare e salvare il nostro pianeta dall’annientamento.

Il cast di “Moonfall” include Halle Berry nei panni di una astronauta della NASA diventata dirigente, Patrick Wilson è un ex astronauta della NASA caduto in disgrazia, Charlie Plummer è il figlio adolescente del personaggio di Wilson, Michael Pena che ha sostituito Stanley Tucci interpreta un ricco concessionario di automobili sposato con l’ex moglie di Wilson interpretata da Carolina Bartczak. Il cast è completato da Donald Sutherland nei panni del custode degli archivi segreti della NASA in lotta con la sua coscienza, Eme Ikwuakor come un ufficiale militare di alto rango ed ex marito del personaggio di Halle Berry; John Bradley, attore noto per il ruolo del bonario Samwell Tarly nella serie tv Il trono di spade, interpreta l’eccentrico genio che scoprirà che la luna è uscita dalla sua orbita, Maxim Roy è Gabriella Auclair, un capitano dell’esercito “indurito” che supporta la squadra di Brian e Stephen Bogaert che impersona il direttore della NASA Albert Hutchings.

Moonfall Trailer

Primo trailer ufficiale pubblicato il 2 settembre 2021

Curiosità